Väderprognos: Nu kommer kylan till länet – men snön dröjer

Årets första vecka har inletts med mildväder. Regn, slask och grå himmel för tankarna till november. Och detta väderläge verkar bestå ytterligare ett par dagar.

– Ja, tisdagen inleds med lättare regn på flera platser i Örebro län. Senare under dagen kan man förvänta sig uppehållsväder, och eventuellt någon lucka i molntäcket. Temperaturen ligger på flera plusgrader, säger Per Holmberg, meteorolog på Foreca.

Onsdagens börjar på liknande sätt, men framåt sena eftermiddagen eller kvällen kommer ett omfattande nederbördsområde in över länet. Under natten och under hela torsdagen förväntas ganska stora mängder nederbörd – som regn i söder och som snö i nordligaste delen av länet.

– Till på fredagen har nederbörden dragit vidare. Nu väntas kallare väder och uppehåll några dagar. Under lördagen och söndagen klarnar det och solen kan visa sig. Det blir flera minusgrader – på nätterna kan det bli ned mot tio grader kallt, säger Per Holmberg.

