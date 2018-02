Alla länsresultaten i Tjejvasan och Öppet spår – se hur det gick för åkarna från din ort

Resultaten är hämtade från TT. Med reservation för felaktigheter och uteblivna åkare.

Tjejvasan

46) Erika Bergentz, Garphyttans Idrottsförening, 1.47.06, 81) Ronja Andersdotter, Garphyttans Idrottsförening, 1.52.23, 83) Åsa Fjellström, Karlslunds IF Skidförening, 1.52.35, 93) Elin Fjellström, Garphyttans Idrottsförening, 1.54.00, 95) Josefine Wallenhammar, Örebro, 1.54.30, 125) Emma Wennerström, Karlslunds IF Skidförening, 1.57.05, 158) Erica Didriksson, Karlslunds IF Skidförening, 1.59.47, 167) Malin Olsson, Karlslunds IF Skidförening, 2.00.24, 215) Emelie Oscarson, Berber Idrottssällskap, 2.06.23, 253) Jenny Liodden, Hällefors Skidklubb, 2.08.53, 259) Linda Kanto, Karlslunds IF Skidförening, 2.09.36, 280) Maja Blom, Karlslunds IF Skidförening, 2.10.46, 282) Kajsa Rosdal, Berber Idrottssällskap, 2.10.48, 298) Elin Larsson, Malungs Idrottsförening, 2.12.03, 308) Lotta Sörman, Örebro, 2.12.58, 345) Susanne Felldin, Karlslunds IF Skidförening, 2.15.27, 376) Lina Carlberg, IFK Lindesberg, 2.17.10, 415) Kia Lagerqvist, Karlslunds IF Skidförening, 2.19.52, 524) Sandra Nyman, Ställbergs Idrottsklubb, 2.27.59, 549) Susanne Sandvik, Hällefors Skidklubb, 2.30.21, 554) Evelina Petersson, AXA Sports Club, 2.30.30, 558) Madelene Nylander, Karlslunds IF Skidförening, 2.31.11, 613) Susanne Malmqvist, Idrottsföreningen Start, 2.37.18, 622) Ann-Marie Bern, Berber Idrottssällskap, 2.38.24, 650) Elin Sundlöf, Svillinge Idrottsförening, 2.44.27, 669) Madeleine Hasselwander, Berber Idrottssällskap, 2.53.57, Anna Svensson, Berber Idrottssällskap, 2.21.51, Lovisa Marlowe, Örebro, 2.22.37, Kristin Ericsson, Karlskoga, 2.30.43, Maja Norén, Örebro, 2.33.57, Sofia Skoglund, Hällefors Skidklubb, 2.28.49, Lena Kallanvaara Lundberg, IK Westmannia Friidrott&skidor, 2.48.26, Evelina Knutsson, Odensbacken, 2.48.26, Josefine Eriksson, Storådalens Skidklubb, 2.48.48, Majken Edvardsson, Svillinge Idrottsförening, 2.34.40, Hanna Vedin, Almby Idrottsklubb, 2.36.33, Karin Vedin, Almby Idrottsklubb, 2.36.33, Helena Rydvall, Örebro, 2.37.29, Cecilia Martinez, Garphyttans Idrottsförening, 2.40.51, Katarina Bergdahl, Svillinge Idrottsförening, 2.41.54, Caroline Ejdervik, Örebro, 2.42.41, Madde Karlsson, Garphyttans Idrottsförening, 2.44.46, Hanna Lunå, Fjugesta, 2.45.10, Ann Ekblom, Fjugesta, 2.45.29, Zarah Öhlin, Örebro, 2.45.44, Jannica Eriksson, Karlskoga, 2.46.53, Frida Damberg, Nora, 2.55.51, Camilla Grönkvist, Kumla, 2.56.09, Julia Mattsson, Kopparberg, 2.56.41, Anna Lundkvist, Kils Orienteringsklubb, 2.59.25, Johanna Åslund, Ludvika, 3.00.36, Julia König, Örebro, 2.57.22, Liselotte Bäck, Örebro, 2.57.33, Anette Johansson, Arboga, 2.57.38, Maud Fagerström, Brevens Idrottsförening, 2.58.17, Therese Granath, Berber Idrottssällskap, 2.58.17, Frida Jakobsson, Örebro, 2.58.19, Katrin Skoglund, Örebro, 2.58.27, Emma Särefors Dellevåg, Laxå, 2.58.56, Ina Johansson, Glanshammar, 2.59.17, Jennie Kempemo, Åsbro, 2.49.25, Sara Olsson, Örebro, 2.50.05, Sara Brosten, örebro, 2.51.47, Hanna Fors, Örebro, 2.52.05, Jonna Öström, Örebro, 2.52.16, Josefin Löwdahl, Örebro, 2.53.29, Nina Fontana, Örebro, 2.53.53, Marianne Oscarson, Berber Idrottssällskap, 2.54.17, Linda Risberg, Berber Idrottssällskap, 2.54.22, Lena Persson, Örebro, 3.10.24, Annie Brink, Granbergsdal, 3.01.00, Hanna Erbro, Glanshammar, 3.01.19, Agnes Larsson, Ställbergs Idrottsklubb, 3.02.16, Jenny Karlsson, Askersund, 3.02.47, Anna Karin Mjörnerud, Götlunda Idrottsförening, 3.03.17, Sara Strandell Dalius, Örebro, 3.03.43, Katarzyna Olofsson, Gårdsjö, 3.05.02, Karin Nordström, Fjugesta, 3.05.16, Jennifer isaksson, karlskoga, 3.06.12, Hanna Pettersson, Örebro, 3.07.05, Catrin Slyt Svahn, Örebro, 3.07.39, Eva Gillsell, Örebro, 3.17.26, Eva Arrestad, Storå, 3.17.30, Amanda Ljunggren, Örebro, 3.21.06, Anna Ragén, Karlskoga, 3.21.24, Veronica Scott, Örebro, 3.17.42, Anna Hugosson, Örebro, 3.17.43, Åsa Mattsson, Örebro, 3.17.43, Jenny Vinblad, Garphyttans Idrottsförening, 3.17.45, Barbro Lindroos, Örebro, 3.18.45, Emelie Mjörnerud, Götlunda Idrottsförening, 3.18.58, Paulina Widell, Kumla, 3.19.34, Ann-Britt Olofsson, Arboga, 3.19.37, Christina Tjus, Karlskoga, 3.20.04, Sabina Persson, Lindesberg, 3.11.37, Ulla Jonhed, Karlslunds IF Skidförening, 3.13.39, Sussie Ekman, Örebro, 3.14.28, Hanna Karlsson, Nora, 3.14.43, Linda Magnusson, Vintrosa, 3.15.51, Carolina Brindeberg, Örebro, 3.16.21, Anna Bergkvist, Örebro, 3.16.40, Anna Håkansson, IF Friskis & Svettis Malmö, 3.31.38, Lisa Berthling, Örebro, 3.21.57, Gunilla Marlowe, Örebro, 3.23.08, Ulrika Svanberg, Örebro, 3.24.30, Harriet Eriksson, Fjugesta, 3.24.41, Eva Wester, Lindesberg, 3.24.46, Marie Olsson, Askersund, 3.25.22, Ulla Strauss, Örebro, 3.25.34, Sara Helgesson, Ludvika, 3.26.32, Lena Ericsson, Karlskoga, 3.27.34, Marina Lidberg, Askersund, 3.28.09, Johanna Nyberg Johansson, Askersund, 3.28.11, Ebba Samuelsson, Örebro, 3.28.36, Jenny Linjamaa, Örebro, 3.29.45, Linnea Hagenbjörk, Örebro, 3.37.56, Britt Karlsson, Vintrosa, 3.39.00, Lena Sörbö, Karlslunds IF Skidförening, 3.39.01, Emma Schytt, Frövi, 3.43.11, Malin Bohlin, örebro, 3.43.43, Annette Eriksson, Lindesberg, 3.44.04, Ewa Nordin, Zinkgruvan, 3.44.14, Caroline Larsson, Karlskoga, 3.39.28, Ellen Sääw, Kumla, 3.39.39, Margareta Borg, Örebro, 3.40.16, Johanna Berggren Olsson, Örebro, 3.42.18, Ulrika Larsson, Mullhyttans Idrottsförening, 3.31.55, Kristina Mauritzon, Nora, 3.32.02, Anna Grevillius, Örebro, 3.33.10, Josefine Almqvist, Örebro, 3.54.26, Madelene Andersson, Svillinge Idrottsförening, 3.55.32, Eva Pöpke-Blomberg, Kumla, 3.44.55, Therese Pettersson, Örebro, 3.45.01, Linda Karlsson, Kumla, 3.45.23, Gabriella Egberth, Svillinge Idrottsförening, 3.45.25, Carolina Eriksson, Nora, 3.45.26, Karin Thofelt, Örebro, 3.45.30, Jennie Engström, Ludvika, 3.46.29, Sigyn Andersson, Vintrosa, 3.46.52, Erica Nordin, Örebro, 3.46.56, Mona Borgström, Nora, 3.47.03, Sandra Perez, Kumla, 3.47.09, Anne-Sofie Jansson, Fjugesta, 3.47.20, Michaela Larsson, Örebro, 3.48.03, Carina Nordin, Storå, 3.48.30, Gudrun Grönkvist, Fjugesta, 3.49.03, Inger Frisk, Karlskoga, 3.49.21, Anita Ailasniemi, Karlskoga, 3.49.42, Maria Keränen, Laxå Orienteringsklubb, 3.50.47, Anna Karin Karlsson, Arboga, 3.51.13, Therese Eriksson, Örebro, 3.51.17, Savanne Holster, Örebro, 3.53.31, Catharina Modh, Nora, 4.07.15, Yvonne Jonsson, Örebro, 4.07.41, Anna Riis, Ludvika, 4.08.19, Malin Eriksson, Hällefors, 4.16.05, Paula Wallmon, Svillinge Idrottsförening, 4.16.05, Lina Österberg, AXA Sports Club, 4.16.28, Theres Rosen, Zinkgruvans Idrottsförening, 4.10.05, Ann Charlotte Mellåker, Örebro, 4.10.45, Martina Löfstedt, Örebro, 4.12.49, Monica Åberg, Örebro, 4.13.18, Mikaela Enberg, Ludvika, 3.57.43, Annika Dahlin, Gyttorp, 3.58.23, Julia Rode, Örebro, 3.58.26, Greta Särefors, Laxå, 3.59.00, Magdalena Josefsson, Kumla, 4.02.25, Ann-Marie Lennartsson, Gårdsjö, 4.02.47, Liselott Ericsson, Örebro, 5.11.06, Ylva Nordin Schepner, Skyllberg, 4.20.21, Linnea Ahlberg, Karlskoga, 4.20.59, Anna Eriksson, Karlskoga, 4.21.43, Eva-Lena Anestedt, Kumla, 4.26.43, Rebecca Vilén, Kumla, 4.27.25, Monica Pettersson, Åsbro, 4.27.41, Emma Axelsson, Askersund, 4.27.42, Liselotte Tillqvist, Karlslunds IF Skidförening, 4.28.06, Monika Rudfält, Hällefors, 4.29.37, Kristina Öhnander, Vretstorp, 4.36.16, Helena Jerlström, Vretstorp, 4.36.19, Louise Carlmark, Örebro, 4.42.23, Siv Sörman, Wedevågs Idrottsförening, 4.42.24, Anne Rylander, Örebro, 4.44.57, Sabina Bertilsson, Örebro, 4.47.24, Karin Hansson, Grythyttan, 4.56.47, Sandra Kjellgard, Mullhyttan, 5.40.44, Jenny Kjellgard, Mullhyttan, 5.40.44.

Öppet spår, söndag

Johan Eriksson, Kopparbergs Idrottsförening, 5.52.15, Marcus Kindevåg, Örebro, 6.26.47, Erik Högkvist, Orienteringsklubben Tyr, 6.29.54, Erik Fernlund, Sveaskogs Idrottsförening, 6.33.40, David Karlsson, Örebro, 6.33.56, Dag Sandblom, Karlslunds IF Skidförening, 6.35.32, Niklas Hasselwander, Nerikes Kils Sportklubb, 6.43.21, Mattias Danielsson, Örebro, 6.46.14, Peter Ericson, Arboga, 6.48.56, Simon Lindroos, Örebro, 6.51.13, Robert Sunnhed, Örebro, 6.53.29, Magnus Lundh, Karlslunds IF Skidförening, 6.56.55, David Nestor, Garphyttans Idrottsförening, 6.58.47, Stefan Röstlund, Karlskoga, 6.59.49, Philip Walfridsson, Örebro, 7.12.10, Andreas Tengberg, Örebro, 7.15.53, Henrik Sjövall, Karlslunds IF Skidförening, 7.17.16, Sonja Lundqvist, Örebro, 7.17.56, Mikael Bilock, Karlslunds IF Skidförening, 7.21.06, Oskar Sundin, Pålsboda, 7.23.57, Therese Axelsson, Skidklubben Bore, 7.25.23, Tommy Berggren, Örebro, 7.26.22, Magnus Ivarsson, Pålsboda, 7.27.21, Mats Lindberg, Arboga, 7.28.26, Erik Jonsson Näfver, Örebro, 7.28.56, Jimmy Ramström, Kumla, 7.34.20, Filip Andersson, Degerfors, 7.34.35, Carl-Philip Lindblom, örebro, 7.35.15, Thomas Pettersson, Zinkgruvans Idrottsförening, 7.35.57, Niklas Björklund, Karlslunds IF Skidförening, 7.36.43, Johan Emanuelsson, Örebro, 7.41.57, Johan Soovik, Karlslunds IF Skidförening, 7.43.19, Emil Vesterberg, Örebro, 7.43.41, Jan-Erik Werner, Kumla, 7.44.50, Thomas Knutsson, Zinkgruvans Idrottsförening, 7.45.16, Eric Folebäck, Örebro, 7.48.40, Rickard Algotsson, Örebro, 7.49.31, Marcus Lundell, Karlslunds IF Skidförening, 7.49.54, Johnny Fridholm, Karlslunds IF Skidförening, 7.49.55, Andreas Eriksson, Kumla, 7.53.20, Simon Ekdahl, Karlslunds IF Skidförening, 7.54.19, Mattias Köld, IFK Mora Skidklubb, 7.55.11, Albin Mauritzon, Örebro, 7.56.28, Tommy Mjörnerud, Arboga, 8.00.01, Victor Uddmyr, Örebro, 8.00.44, Robert Nilsson, Karlslunds IF Skidförening, 8.01.12, Mikael Kihlberg, Örebro, 8.02.12, Michael Wistrand, Örebro, 8.03.17, Nore Ring, Rönneshyttan, 8.06.30, Jessica Jansson, Lindesberg, 8.09.06, Bo Gustavsson, Stora mellösa, 8.10.13, Charlotte Flansbjer, Öset Skidorienteringsklubb, 8.11.23, Patrik Larsson, Fjugesta, 8.12.42, Erik Andersson, Storådalens Skidklubb, 8.12.51, Lucas Johansson, Örebro, 8.13.15, Johan Markström, Örebro, 8.13.42, Julia Johnsson, Örebro, 8.14.22, Rasmus Fahlén, Brohyttans Idrottsförening, 8.14.28, Peter Nolåkers, Karlslunds IF Skidförening, 8.15.11, Karin Neander, Karlslunds IF Skidförening, 8.15.32, Michael Thelander, Karlskoga, 8.20.36, Rihards Darzins, Almby Idrottsklubb, 8.22.04, Henrik Öhrn, Karlskoga Slalomklubb, 8.23.04, Filip Öhrn, Karlskoga Slalomklubb, 8.23.05, Patrik Näslund, Örebro, 8.25.41, Christian Westher, Örebro, 8.26.39, Peter Lundberg, Atea Idrotts och Friskvårdsförening, 8.27.37, Daniel Lerner, Örebro, 8.28.41, Mattias Talonen Torstensson, Örebro, 8.29.07, Stefan Mauritzon, Nora, 8.29.12, Katrina Huss, Örebro, 8.30.06, Bo Lindh, Zinkgruvans Idrottsförening, 8.31.07, Carl Victor Hagersten, AXA Sports Club, 8.31.20, Sven Lannhard, Folksamkamraterna, 8.31.45, Hamza Turkoguz, Hällefors, 8.32.09, Jonatan Emilsson, Örebro, 8.34.51, André Engström, Örebro, 8.35.14, Johan Elin, Örebro, 8.38.11, Andreas Engström, Örebro, 8.39.17, Fredrik Håkansson, Atlas Copco Idrottsförening, 8.42.41, Martin Svedberg, Örebro, 8.45.57, Ulrika Hoonk, Götlunda Idrottsförening, 8.46.19, Nils-Olov Åsman, Karlslunds IF Skidförening, 8.49.09, Fredrik Johansson, Fjugesta, 8.49.55, Hanna Andersson, Örebro, 8.50.34, Sabina Davidsson, Örebro, 8.51.10, Ulf Davidsson, Örebro, 8.51.11, Jörgen Rönning, Örebro, 8.51.38, Gunnar Melin, Frövi, 8.52.59, Mona Huss, Frövi, 8.54.20, Tony Carlsson, Örebro, 8.54.46, Peter Håkansson, Atlas Copco Idrottsförening, 8.55.16, Per Ingverud, Örebro, 8.56.50, Åke Lindsmyr, Fazer Idrottsförening, 8.59.07, Erik Busk, Örebro, 9.00.14, Karl Oskar Olsson, Örebro, 9.01.16, Anna Udén, Örebro, 9.01.22, Niklas Karlsson, Örebro, 9.01.40, Anton Wallin, Örebro, 9.02.29, Anders Wigefjord, Brohyttans Idrottsförening, 9.04.05, Markus Steen Eriksson, Hällefors, 9.04.28, Johan Bringhed, Kumla, 9.05.38, Peter Bodin, Örebro, 9.09.29, Pär Runesson, Godegårds Skidklubb, 9.09.43, Anders Sallmann, Örebro, 9.11.05, Henrik Svebéus, Meritor FK Lindesberg, 9.12.09, Jakob Johansson, örebro, 9.13.25, Tomas Landgren, Degerfors, 9.15.42, Erik Thelander, Karlskoga, 9.16.13, Christer Wallin, Örebro, 9.17.35, Erik Karlsson, Stora mellösa, 9.18.34, Gunnar Nestor, Garphyttans Idrottsförening, 9.20.13, Patrik Johansson, Karlslunds IF Skidförening, 9.22.05, Johan Karlsson, Karlskoga, 9.24.02, Mikael Kindgren, Örebro, 9.25.05, Johanna Alesmark, Örebro, 9.25.07, Mattias Egberth, Svillinge Idrottsförening, 9.27.13, Patrik Viden, Örebro, 9.27.23, Sara Rundquist, Örebro, 9.28.02, Jesper Ekeroth, Örebro, 9.29.26, Gustav Bergljung, Örebro, 9.31.52, Johanna Mattsson, Örebro, 9.33.35, Linus Hermansson, arboga, 9.34.27, Petra Weckström, Örebro, 9.36.41, Caisa Lind, Örebro, 9.36.44, Torbjörn Gerelius, Karlslunds IF Skidförening, 9.38.53, Mikael Bolin, Örebro, 9.39.37, William Söderek, AXA Sports Club, 9.39.42, John Ekman, Örebro, 9.40.15, Åsa Önander, Örebro, 9.40.51, Dennis Jansson, Örebro, 9.41.35, Caroline Lagerblad, Örebro, 9.44.33, Niklas Jonsson, Östansjö Skidklubb, 9.46.10, William Palmér, Örebro, 9.47.13, Maria Dahlkvist, Berber Idrottssällskap, 9.48.21, Philip Nykvist, Örebro, 9.50.54, Linus Asklöf Axin, Örebro, 9.52.39, Urban Sjöström, Arboga, 9.55.12, Fredrik Ljungquist, Stora mellösa, 9.56.32, Tove Jansson, Hällefors, 9.57.33, Uno Jonsson, Örebro, 9.58.02, Henrik Harrysson, Örebro, 9.58.09, Gustaf Ehlersson, Örebro, 9.58.10, Andreas Magnusson, Örebro, 9.58.13, Johan Eneholm, Örebro, 10.01.07, john fägersten, örebro, 10.01.10, Madeleine Dernfält, Karlslunds IF Skidförening, 10.02.24, Therese Johansson, Nora, 10.04.58, Andreas Burstedt, Frövi Idrottsklubb, 10.06.35, Olle Geidby, Gyttorp, 10.10.25, Björn Jogsten, Örebro, 10.10.36, Sebastian Andersson, örebro, 10.12.08, Sebastian De Brun Mangs, Örebro, 10.16.49, Kristina Dalborg, Garphyttans Idrottsförening, 10.18.45, Malin Johansson, Örebro, 10.24.10, Pär Hammarbäck, Örebro, 10.24.12, Petra Vernersson, Norabygdens Skidklubb, 10.26.00, Lars Vernersson, Nora, 10.26.01, Johan Anrog, Örebro, 10.26.27, Maja Berglund, Vretstorp, 10.26.40, Anette Lundberg, Kumla, 10.27.39, Thomas Lövgren, Örebro, 10.29.32, Mathias Nordin, Örebro, 10.31.04, Stefan Höög, Örebro, 10.31.29, Linnea By, Örebro, 10.40.20, Tobias Broström, Örebro, 10.43.11, Henric Johansson, Hasselfors, 10.43.31, Maria Renntun, Karlslunds IF Skidförening, 10.46.26, Jan-Olof Helldin, Grönbo Idrottsförening, 10.49.20, Malin Svensson, Örebro, 10.50.15, Emanuel Eskilsson, Berber Idrottssällskap, 10.50.16, Jennifer Toft, Örebro, 10.54.39, Isabelle Sandblom, Berber Idrottssällskap, 10.54.42, Marja Persson, Åmmeberg, 10.57.09, Dan-Åke Ödling, Örebro, 11.00.33, Anne Bergman, örebro, 11.02.32, Christer Björk, Karlskoga, 11.03.53, Peder Johansson, Karlslunds IF Skidförening, 11.04.59, Bruno Fredriksson, Åsbro, 11.05.44, Oscar Nilsson, Örebro, 11.05.51, Måns Von Stedingk, Örebro, 11.05.52, Max Robinson, orebro, 11.09.07, John Norlander, Karlslunds IF Skidförening, 11.11.27, Martin Steen Eriksson, Hällefors, 11.14.22, Stina Åsling Rönning, Nora, 11.14.32, Martin Göransso, Arboga, 11.18.57, Thomas Kajan, Örebro, 11.23.20, Michael Persson, Kumla, 11.33.34, Matz Ekman, Karlslunds IF Skidförening, 11.35.15, Josefine Ekman, Stadium Idrottsförening, 11.35.15, Vedran Ljuboja, Örebro, 11.35.47, Roger Ström, Karlslunds IF Skidförening, 11.38.10, Lena Jonsson, Karlskoga, 11.43.34, Robin Påhlson, Svillinge Idrottsförening, 11.43.49, Ann-Britt Nilsson, Hällefors, 11.47.47, Marie Gustavsson, Örebro, 11.53.08, Jonas Åkerman, Karlslunds IF Skidförening, 12.05.17, Bo Härdne, Vintrosa, 12.06.31, Per Magnusson, Lindesberg, 12.12.57, Maria Andersson, Örebro, 12.16.11, Ingvar Sundin, Åsbro, 12.18.00, Håkan Söderman, Fjugesta, 12.19.21, Carina Ekroos, Fjugesta, 12.19.23, Fredrik Persson, Garphyttans Idrottsförening, 12.23.54, Cecilia Elfving, Örebro, 12.24.59, Andreas Tingström, Örebro, 12.25.45, Rebecca Eriksson, Örebro, 12.26.41, Erik Håkansson, Örebro, 12.27.30, Linnéa Pålsson, Örebro, 12.40.57, Amanda Gustafsson, Örebro, 12.40.58, Inge Helgesson, wretstorp, 12.45.21, Aina Buholth, Nora, 12.48.41, Nathalie Nyberg, Örebro, 12.53.58, Frida Heed Malmquist, Karlslunds IF Skidförening, 13.01.30, Susanna Boström Samuelsson, Karlslunds IF Skidförening, 13.01.31.

Öppet spår, måndag

Stefan Blomberg, ABB Idrottsförening Ludvika, 5.57.33, Christer Hernstigen, Nora, 6.14.58, Adam Fredriksson, Arboga, 6.32.39, Patrick Klasér, Zinkgruvans Idrottsförening, 6.36.42, Jonas Johansson, Karlskoga, 6.43.22, Stefan Carlsson, Berber Idrottssällskap, 6.44.54, Magnus Allansson, Fellingsbro, 6.48.49, Magnus Ek, Berber Idrottssällskap, 6.49.45, Jim Lundin, Arboga Skidklubb, 6.53.20, Tobias Barkman, Lindesberg, 6.57.50, Björn Prejer, Garphyttans Idrottsförening, 6.59.36, Tommy Carlsson, Schneider Electric Vasan, 7.01.29, Anders Kämpenberg, Örebro, 7.03.53, Bo Käller, Hällefors, 7.07.53, Mats Kärf, Örebro, 7.12.08, Thomas Dahlin, Försvarets Sportklubb, 7.17.54, Tomas Ericson, Frövi, 7.22.02, Daniel Stragnemyr, Frövi, 7.24.28, Patrick Wetterberg, Garphyttan, 7.31.51, Bengt Nettelbladt, Norabygdens Skidklubb, 7.38.17, David Berg, Örebro, 7.39.15, Magnus Persson, Bankeryds Skid o Motionsklubb, 7.40.12, Daniel Rosenholm, Arboga, 7.50.33, Simon Lundström, Hallsberg, 7.57.21, Johan Rutfjäll, AB Karl Hedin Idrottsförening, 8.02.00, Bob Pettersson, Motala, 8.06.10, Mattias Lundgren, Karlskoga, 8.14.26, Madeleine Carlsson, örebro, 8.18.56, Lars Öijen, Svennevads Idrottsförening, 8.21.12, Fredrik Ginsby, Örebro, 8.22.29, Fredrik Englund, Nora, 8.24.17, Magnus Simonsson, Götlunda Idrottsförening, 8.26.19, Magnus Nilsson, AB Karl Hedin Idrottsförening, 8.28.09, Jarmo Elo, Vintrosa, 8.28.59, Jens Fjelstad, Örebro, 8.39.17, Torbjörn Lidholm, Örebro, 8.39.32, Fredrik Hahne, Örebro, 8.39.33, Kicki Arneback, Berber Idrottssällskap, 8.42.46, Katarina Elo, Fjugesta, 8.44.36, Håkan Karlsson, Berber Idrottssällskap, 8.46.46, Lennart Almqvist, Örebro, 8.51.22, Jonathan Almqvist, Örebro, 8.51.22, Hans Jessen, Karlskoga, 8.53.20, Markus Andersson, Örebro, 8.57.55, Johan Eriksson, Askersund, 9.00.35, Mika Nousiainen, Berber Idrottssällskap, 9.01.11, Per Boudville, AXA Sports Club, 9.01.32, Lars Gunnarsson, Vretstorp, 9.03.13, Pär Gunnarsson, Vretstorp, 9.03.16, Anna Jönsson, Örebro, 9.05.32, Louise Boudville, Örebro, 9.15.05, Martin Uddén, Örebro, 9.15.24, Gunnar Jansson, Kilsmo Idrottsklubb, 9.15.49, Mattias Persson, Örebro, 9.19.19, Roland Eriksson, Idrottsföreningen Start, 9.19.39, Hans-Einar Byrén, Idrottsföreningen Start, 9.19.40, Patrik Bergman, Kopparberg, 9.24.49, Patrik Stenholm, Godegårds Skidklubb, 9.29.29, Rune Johannessen, Örebro, 9.31.00, Håkan Hedberg, Arboga, 9.31.12, Kenny Lindström, AXA Sports Club, 9.31.14, Helena Larsson, vretstorp, 9.35.24, Jenny Kläre, Åmmeberg, 9.36.33, Johan Andersson, Örebro, 9.39.22, Tomas Pinni, Nora, 9.40.59, Ulf Lindblom, Degerfors, 9.42.14, Karin Einarsson, Nora, 9.43.58, Carina Paulsson, Arboga Skidklubb, 9.45.13, Jon Larsson, Arboga, 9.45.48, Annika Rosdahl, Berber Idrottssällskap, 9.51.51, Mariana Borkowski, Storådalens Skidklubb, 9.54.40, Gunnar Rudfält, Hällefors, 9.58.09, Filip Persson, AB Karl Hedin Idrottsförening, 10.05.40, Liza Eklund, Arboga Skidklubb, 10.07.43, Åsa Cekr, Arboga, 10.07.53, Markus Johansson, Örebro, 10.11.14, Jörgen Skoog, Karlskoga, 10.11.49, Jenny Becker, Karlskoga, 10.11.52, Anders Persson, AB Karl Hedin Idrottsförening, 10.13.23, Marina Öhrn, Fjugesta, 10.13.29, Camilla Jarlfors, Karlskoga, 10.15.10, Erik Schooner, Ärna Idrottsförening Uppsala Garnison, 10.16.42, Staffan Löthgren, Granbergsdals Idrottsförening, 10.17.21, Stina Lindberg, Askersund, 10.19.52, Karl Eriksson, Berber Idrottssällskap, 10.21.21, Dennis Almeteg, Koppaberg, 10.23.25, Håkan Mossberg, Kopparbergs Idrottsförening, 10.23.27, Anita Ignell, Örebro, 10.30.22, Anna Hafsten, Kumla, 10.30.28, Robert Jakobsson, Lindesberg, 10.33.12, Joakim Sannerhult, Örebro, 10.38.11, Emilia Nilsson, Åsbro, 11.40.14, Eva Ageborg, Arboga Skidklubb, 11.49.39, Tord Kemi, Karlskoga, 12.07.33, John Hockart, Ervalla, 12.16.15, Inga-Stina Grafström, Örebro, 12.33.29, Nathalie Sandström, Örebro, 12.33.30, Maja Eriksson, Örebro, 12.41.41, Camilla Nilsson, Nora, 12.50.20, Madelene Sundström, Nora, 12.50.22.