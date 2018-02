Danielsson avslutade U23-VM med ny topp 20-plats – men fick ge sig i spurtduell mot klubbkompisen

18:e och bästa svensk i måndagens sprint, elva och bästa svensk i onsdagens 15-kilometerslopp, 16:e och tredje svensk i fredagens skiathlon över 30 kilometer. Där har ni Filip Danielssons resultatrad i U23-VM i längdskidor.

21-åringen från Vedevåg, i Lindesbergs kommun, fick det tidigt jobbigt när tempot trissades upp i täten under den klassiska delen av det hårt kuperade skiathlonloppet, och av tv-bilderna att döma såg han ut att ha det tufft med fästet. Danielsson låg med i tätklungan fem kilometer in i loppet, men var 25:a, 1.34 bakom, vid skidbytet efter 15 kilometer. Under fristilsdelen av loppet plockade han placeringar hela tiden, ända upp till 15:e plats. På upploppet fick han dock ge sig i en tät spurtduell mot Anton Persson, som liksom Danielsson tävlar för Torsbyklubben SK Bore, och duon slutade på 15:e respektive 16:e plats, 3,5 minuter bakom täten.

Stockviks Eddie Edström, som var den svensk som hängde på täten längst och sedan länge låg i klungan närmast bakom täten, blev bäste svensk med en 13:e-plats, 40 sekunder före Danielsson och Persson. Ryske förhandsfavoriten Denis Spitsov, som var 13:e i Tour de ski och tog silver på 15-kilometersloppet i onsdags, spurtade ned fransmannen Jules Lapierre om guldet, medan norrmannen Ole Jörgen Bruvoll tog bronset drygt 20 sekunder bakom.

Sporten har förgäves sökt Danielsson för en kommentar.

NA har förgäves sökt Filip Danielsson.