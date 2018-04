Efter NA-artikeln om mamman med missbrukande son: "Jag bestämde mig att finnas till för mitt barnbarn och lämna min vuxna dotter"

Det jag tänker på är hur orkar hon/de! Man måste vara stark och bestämma hur mycket orkar jag, vad är jag beredd att släppa i mitt liv i vardagen för att ha ett beroende barn? Det tar på krafterna, och tar energin och livsenergin av föräldrar och barn.

Jag sitter i samma sits. Mamma till missbrukande dotter sedan tidigt i livet, och nu är hon 31 år. Hon tog all kraft och all min energi. All min tid skulle vara att finnas för henne.

Det finns två syskon till som alltid blev åsidosatta under denna tid. Hon stal hemma, stal av svärföräldrar, stal hos kompisar och i butiker. När man konfronterade så sa hon att det inte var hon. Satte man utegångsförbud svor hon och gapade grova nedvärderande ord till mig. Som mamma var det alltid mig det var fel på.

Hon var sällan i skolan i vanlig klass, fick gå i extraresurs men ingenting var bra. Hon drog när hon ville och gick aldrig upp på morgonen, bara gapade och skrek och kastade saker på mig. När hon sedan kom upp fick jag fan för att jag inte väckte henne.

Många socialbesök blev det av alla dumheter. Hon fick då jag inte orkade mer hjälp av socialen. Jag hade hört mig för om behandlingshem, vilka som skulle passa. Sedan ringde jag socialen hundratals gånger och fick hjälp med behandlingshem.

Vi besökte, vi pratade, vi hade möten och jag kände bara: "Nej ta ungen, jag orkar fan inte mer". Min egen självkänsla slog i botten, orken var slut.

Familjen som var kvar var jag tvungen att orka med, och jobbet. En liten på fyra år, och ett äldre syskon på väg in i tonåren. Den lilla blev hotad hemma med sax en kväll. Jag jobbade och sambon låg borta på jobb och storasyster skulle vakta den lilla. Känslan var tung vid samtalet hemifrån.

Hon togs till slut in på behandlingshem. Ett av hur många i raden vet jag inte, men vi var på alla. Ställde upp, besökte, gick på möten – men det fungerade inte. Hon rymde, lärde känna fler inom missbruk, rån, misshandel, hot och stöld. Aggressivt beteende i det mesta och ingen orkade med henne. Socialen orkade inte heller, de bytte handläggare om och om igen.

Hon manipulerade, ringde mig, hotade, talade om vilken dålig mamma jag var som aldrig brydde mig om henne och hjälpte henne med något.

Jag själv måste tänka: "Mitt barn vill inte, och det går inte att få henne att ta emot hjälp. Ska jag gå under?"

Nej tänkte jag, måste tänka på familjen som finns kvar.

Min dotter födde ett barn, ville men klarade inte av att ta hand om barnet – blev placerad på mamma-barn-hem, men där var det inte bra – hon skällde och gormade.

Till slut hem i samma stad där vi bor, egen lägenhet, vi hoppades att nu blir det bra. Nix. Alkohol och droger då barnet fanns i lägenheten.

Barnet var hos oss väldigt mycket, och en kväll ringde min dotter för att säga att "jag kommer inte hem". Sedan dess jag ett litet barn som varken mamman eller pappan vill ha – hon blev boende hos mig, familjehemsplacerad lång tid och även nu.

Min dotter har hunnit få ytterligare ett barn, men det bor hos annan anhörig. Min dotter är kvar i missbruk från och till, hör av sig till socialen för kontakt med barnet men det blir bara kortvarigt eller inte alls – och barnet blir sviket ständigt.

Jag bestämde mig att finnas till för mitt barnbarn och lämna min vuxna dotter. Jag vill inte ha kontakt med henne, då ingenting går att göra – och jag orkar inte förlåta då så mycket har blivit sagt.

Lögner, svek, hopp och förtvivlan.

