Frida och Jacob har rest runt i världen i sex år

Berätta om den här senaste resan?

– Vi lämnade Sverige den 24 juli och tog färjan till Polen för att resa genom Europa via Slovakien, Österrike, Slovenien, Kroatien, Montenegro, Albanien, Grekland och in Turkiet. Där körde vi in i Asien och vidare genom Georgien och Ryssland för att runda kaspiska havets norra kust, in i Kazakstan och slutligen in genom Mongoliet via Ryssland. Det tog 3,5 månad.

Ni åkte i en van som ni byggt om till husbil?

– Vi är faktiskt förvånade själva över hur bra det har gått att bo i bilen. Det är en VW transporter, en liten skåpbil. Det är den första ”husbilen” vi byggt och vi hade ingen aning om hur allt skulle funka när vi skulle bo i den på riktigt. Men det är inget som vi skulle ändra i dagsläget. Det finns en soffa som går att bädda om till en säng, ett gaskök som går att använda både inifrån och utifrån bilen, massa förvaringsmöjligheter och fällbara bord.

Vad har ni upplevt?

– Vi har mött fantastiska människor och fått uppleva väldigt mycket. Det var spännande att resa i länder som är betydligt mindre beresta av västerländska turister. Under Europadelen tog vi det väldigt lugnt. Det var korta kördagar och vi stannade på många ställen. Vi fokuserade på äventyr och aktiviteter och att testa vegansk mat i olika länder. Turkiet är ett av våra favoritländer sen tidigare och där hälsade vi på vänner. Människorna där är så himla trevliga, vi fick hjälp av polisen flera gånger för att hitta säkra ställen att fricampa på. En morgon fick vi en limpa av en främmande man som bara råkade passera på väg hem ifrån bageriet. Från Kazakstan blev det färre aktiviteter och mer körande. Där bredde stäpperna ut sig och vi behövde täcka långa distanser.

– Vi couchsurfade i huvudstaden Astana och det var troligtvis vår bästa värd hittills. Förhoppningsvis hälsar de på oss nu när vi är i Thailand. I Mongoliet var det första gången vi kände att vi var långt från all civilisation. Enorma stäpper där stora delar av vägen bara var bilspår åt olika håll och utan skyltar. Det vara bara att ta en kompassriktning och köra. Det gav oss en helt ny innebörd av ordet ”öde”. Tyvärr var det lite sent i säsongen så det blev rejält kallt, -25 vissa nätter. Det var första gången vi tog in på hotell under resan.

Favoritlandet på rutten?

– Slovenien! Vi blev helt förälskade i detta underbara land. Det är otroligt vackert med en natur som bjuder på allt ifrån höga berg, till grönskande dalar, kristallklara sjöar och medelhavskust. Ett fantastiskt land om man som vi älskar friluftsliv och äventyr. Vi planerade att stanna i en vecka men blev där i nästan tre veckor. Vi testade canyoning, forsränning, hästridning, kayakpaddling, mountainbiking och dykning och gjorde många bra vandringar. Människorna är dessutom supertrevliga och väldigt gästvänliga.

En så lång resa går sällan som smort. Några problem? Punktering?

– Haha, nä det kanske man inte tror är möjligt men det har gått superbra, vi har inte haft en enda punktering! Men vi hade en rätt stor motgång i Kazakstan då växellådan till viss del bröt ihop, så bilen blev stående på verkstad i två veckor för reservdelarna var tvungna att skickas ifrån Moskva. Så vi fick ändra våra planer lite. I stället för att köra hela vägen till Kyrgystan så flög vi dit och reste runt där medan bilen stod på verkstaden.

– Poliserna i Ryssland under sträckan från Georgien till Kazakstan var otroligt korrupta vilket var jobbigt. Vi blev stoppade tio gånger på tre dagar. Nästan varje gång ville de ha pengar för saker vi visste att vi inte gjort. Utöver det har alla vi träffat varit otroligt hjälpsamma, trevliga och nyfikna.

NA skrev om er i Print-bilagan i våras. Då berättade vi att ni har levt på resande fot i sex år och försörjt er på jobb som dykt upp eller på säsongsjobb.

– Vi försörjer oss främst på säsongsjobb som skid- och dykinstruktörer och väljer själva i vilken del av världen vi vill jobba och ser till att få jobb där. Sen händer det att vi tar ströjobb. Jacob är fotograf och retuschör men det är inte jobb han söker. Men om nå't bra erbjudande kommer upp så tackar han ju inte nej. Jag har tidigare jobbat som projektledare så det händer att jag tar såna ”gig” om jag blir tillfrågad.

Var är ni nu och vad har ni för planer framöver?

– Nu är vi på Koh Tao i Thailand och jobbar som dykinstruktörer. Vi ska stanna till april. Sedan skeppar vi bilen till Kanada och fortsätter vår resa runt jorden där.

Fakta om Frida:

► Namn: Frida Ode (tidigare Öijerholm).

► Ålder: 29.

► Från: Uppvuxen i Lillkyrka, Örebro.

► Gör: Heltidsresenär. Ska bila genom fem världsdelar med sin make Jacob Ode och har nyss avverkat första sträckan, Sverige – Mongoliet.

► Blogg: http://everydayexplorers.org/