Läsarnas barndomsminnen: "Cirkushunden Kim i Lindesberg lade grunden till min stora hundkärlek"

Det här är en historia om Kim, familjens första hund, som lade grunden till min stora hundkärlek som följt mig hela livet.

Rubriken är något missvisande, då Kim inte alls uppträdde på cirkus – utan helt enkelt lämnades kvar som valp då en cirkus lämnade den lilla staden Lindesberg. Där växte jag upp i en liten ort i närheten – nämligen Storå, som jag tidigare har skrivit om.

Året var 1954 och det var en stor händelse då en cirkus kom till staden. Cirkusens två stora hundar, en stilig dalmatinertik och en lufsig new foundlandshane hade fått två valpar. Dessa var omkring åtta veckor. Svarta, små och lurviga och helt underbara. Många barn samlades runt cirkusen, och favoriterna var förstås de små knytena.

När det var dags för cirkusen att dra vidare frågade cirkusdirektören om jag ville ha en valp. Jag fick ta den ena valpen med mig för att visa upp den för mina föräldrar. Cirkusen åkte från staden en timme senare, så när jag återvände till cirkusplatsen fanns inget annat än skräp och bråte kvar.

Kim hade alltså fått ett nytt hem och där stannade han till sin död i tioårsåldern.

Som en kopia av sin far, men turligt nog med mindre riklig päls, lufsade han runt i byn. Hur man uppfostrar en hund hade ingen i familjen den blekaste aning om, så det fick bli som det blev. Och det blev bra. Kim var av naturen godmodig och snäll, och ställde aldrig till med bråk. Vi bodde lite avsides så koppel och halsband behövde han inte ha. Han höll sig mest hemma på gården, men ibland hände det att han tog sig en vända på byn. Hans luktsinne påminde antagligen honom om att något av intresse var i görningen.

Ett särskilt tillfälle glömmer ingen av oss. Vi satt till bords. Jag minns särskilt att vi åt potatismos och stekt fläsk. Då säger min pappa "Vad kommer Kim släpande med?" Kim gick baklänges och drog på något stort föremål. Ovanför honom kretsade tre stora korpar.

Samtliga lämnade matbordet och sprang nyfikna ut. Kims fynd visade sig vara en dödfödd kalv, som grannbonden lagt ut på gödselstacken. Korparna, som eskorterade transporten, var förstås ilskna över att Kim hade tagit bytet – som de förmodligen hade uppmärksammat först. Kim hade nog observerat vad som föregick och tog genast över kommandot. Han brydde sig inte om de kraxande korparna, stolt ville han visa oss vad han hade hittat.

Vår matlust försvann, ingen fortsatte den hastigt avbrutna måltiden. Kim fick en massa ovett över vad han hade ställt till med. Pappa grävde en grop, där den döda kalven fick en betydligt värdigare begravning än den tidigare påbörjade proceduren var tänkt att bli.

Många fynd bar Kim hem till oss. Ett av de märkligaste var en torkad brudbukett, bestående av rosor och vita spetsband. Var hade han fått tag på den? Vi gjorde aldrig något försök att få tag på ägaren. Sent omsider fick vi höra att rykten gick på byn om att soptunnor hade hittats omkullvräkta, och man hade funderingar om det kanske var en räv som besökte byn om nätterna.

Vi drog då våra slutsatser om vem den räven kunde vara, och det blev slut på Kims kvällspromenader. Och konstigt nog pratade ingen längre om kullvräkta soptunnor!

Fastän Kim fick tillräckligt med mat hemma slutade han aldrig att söka efter något ätbart. Ibland fick han i sig mindre lämplig föda, kanske något ruttet han hittat i skogen eller på någon avskrädeshög. Han tog det lugnt i några dagar, då magen var helt ur form, men som den kämpe han var reste han sig "på nio" och sökte oförtrutet vidare. På den tiden åkte man inte till veterinär i onödan.

Kim var ständigt avundsjuk på fåglarna som fick talg- och fläsksvålar uppspikade på träd under vintern. Hur han än hoppade nådde han aldrig upp. En gång kom han hem bärande på en fågelstuga, komplett med stång. I stugan fanns en fläsksvål, men hans huvud var för stort, så han kunde inte sticka in nosen och dra ut svålen. Han hade, enligt grannen, rest sig upp och försökt ett par gånger. Men Kim var för tung. Det slutade med att stången bröts av och stugan föll till marken. Kim tog då hela paketet med sig hem. Det var bara för pappa att knalla till grannen och be om ursäkt. På behörigt avstånd följde Kim efter, helt utan skam och skuldkänslor.

Man skulle kunna tro att många människor i byn vara arga på Kim för alla hans tilltag och bravader. Men det var man inte. Alla visste ju hur snäll han var, och han kände ju de flesta. Han hade säkert hälsat på i många stugor och fått sig en godbit eller en bulle emellanåt.

På den tiden fanns ett par luffare, snälla och oförargliga, som besökte byn under sommar och höst. Ingen var rädd för dem. Kim var byns hundluffare och även han accepterades.

Kim var en bilälskare av stora mått. Inget var så roligt som att åka bil. Av olika orsaker fanns alltid flera bilar på gården, och Kim var alltid på alerten och insåg snabbt när något var på gång. Här gällde det att hålla sig framme, kanske kunde det bli en biltur. Och oftast fick han följa med. Han satt då i framsätet, och var det någorlunda varmt ute höll han huvudet utanför och de långa öronen flaxade i vinddraget.

En av familjens bekanta hade en, på den tiden, ovanlig bil, Triumph Sport, och som vi tyckte var ett riktigt fartvidunder. Kim var lycklig då han fick åka med. Det var mycket varmt den sommaren, och man åkte med suffletten nedfälld. Föraren skulle prova hur länge Kim stod ut. Kim satt stolt på högerplatsen, tills mätaren närmade sig 150 km/h (maxfart). Då kröp han sakta ned på golvet.

Ägaren till bilen var en mycket kort man, och flera mötande bilförare hade vittnat om att de mötte en sportbil i hög fart – där man inte lade märke till föraren, men däremot till en stor svart hund som satt i högra framsätet.

Kims öron hade tagit stryk av allt bilåkande med öronen utanför vindrutan, och kanske även av för mycket badande och han fick ofta öroninflammationer. Besvären blev värre och ledde till blodöra. I dag en ganska lätt åkomma att bota, men på den tiden ansåg veterinären att lidandet var så stort att det var lika bra att Kim skulle få somna in.

Kim var nog ganska nöjd, då han blev begravd i samma grop som sin favoritbil, en Mercedes S 170, första efterkrigsmodellen. Ingen dålig kärra att åka i över Regnbågsbron.

Cathie Östlund, Lindesberg

