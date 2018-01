Läsarnas barndomsminnen – den här gången från Västernärke: "Jag åt min första banan 1946"

1941 rasar andra världskriget med oförminskad styrka, och Tyskland anfaller Sovjetunionen. Japan förstör flottbasen Pearl Harbor. Varmvattnet ransoneras. Sverige har 1,5 miljoner radiolicenser (mest i hela världen), och bilarna börjar köra på gengas.

I Västernärke brinner Klaessons möbelfabrik, och den 5:e mars 1941 föds jag.

Mamma heter Karin Viola Teresia Björk, född 1914-12-25 (en fredag) i Ingelsta Tysslinge. Hon gifte sig 1936-04-25 med min pappa Erik Folke Nilsson, född 1910-05-19 (en torsdag) i Bäcklunda Via, Edsbergs socken

Mamma, pappa och min åtta år äldre bror Lars hyrde ett rum och kök på övervåningen i ett litet tvåvåningshus vid Käxle – den stora bondgården fyra kilometer söder om Fjugesta.

1944 flyttar min familj till Skogsliden, som ligger vid vägen mellan Kvistbro och Edsbergs kyrka – inte långt från Käxle där vi tidigare bodde.

"Yes, we have no bananas.” Ja det stämde verkligen för handlarna i Sverige under krigsåren. Jag åt min första banan 1946, eller möjligen 1947, då handelsman Thure Carlsson i Backa fått in några bananer och åkte runt och delade ut dem till de barn vars föräldrar ingick i hans kundkrets. Jag fick min banan direkt av handlaren när jag stod i dörröppningen. Jag rusade in i köket, och medan mamma utbytte några lämpliga artigheter och tackade så försökte jag bita direkt i bananen utan att skala den. Men jag fick snart hjälp av mamma, så att jag kunde äta min första banan på rätt sätt.

Jag är nog en av de få som kommer ihåg mitt eget barndop. Av olika anledningar blev jag inte döpt som nyfödd. Kanske ville inte mamma att prosten Sandström, som döpte mig i vårt vardagsrum, skulle ha dopvatten på eksemet på mitt huvud. Alltnog, vissa perioder var jag bättre och det var vid ett sådant tillfälle 1946 som dopet skedde. Om jag var någons gudbarn vet jag inte, men mamma och pappa var finklädda och jag också naturligtvis. Efteråt dracks kaffe och man kände den lättnad som alla upplevde att nu var jag på riktigt döpt till Jan Erik Anders.

Jag fick min första cykel 1947. Den var grön, handmålad och saknade skärmar, men senare utrustad med så kallad "limpa" – normalt en långsmal stoppad sadel klädd med blå och röd galon, men min limpa var hemgjord av en långsmal bräda med tygstoppning och grått tyg. Den hade samma funktion, men var naturligtvis inte lika fin som en riktig.

Jag lärde mig cykla väldigt sent enligt mamma som nog var lite orolig för detta, men pappa sa att ”det ordnar sig nog” och visst gjorde det det. När jag lärt mig cykla, så utvidgades området för mina lekar och lekkamrater högst avsevärt. Det var då jag träffade Nils-Eric, som också hade en riktig cykel fast mycket finare eftersom hans fosterpappa var murare och ”kunde ta betalt” som mamma uttryckte det. (En liten pik till pappa Folke kanske, som gärna bytte ut en del av målararvodet mot mer eller mindre värdefulla antikviteter.)

Nisse och jag lekte ofta med varandra, ibland ganska hårdhänt. Cyklade ikapp och sladdade rakt in i vägverkets stora grushög som låg vid sidan om bäcken i nerförsbacken från Käxle. Vi byggde också en cykelcrossbana i skogen strax norr om vårt hus. Där körde vi många varv mellan trädrötter, stenar och buskar.

Den 11:e augusti 1948 cyklade jag tillsammans med mamma för att bli inskriven i Binninge skola. Det var vackert väder, och jag hade min lilla gröna gamla men ommålade cykel utan skärmar, lyse och lås. I början fick jag vänta på mamma men sista biten innan skolan blev synlig, höll jag mig försiktigtvis strax efter henne.

Mamma lämnade mig vid skoltrappan, och jag gick blyg och försagd in i skolsalen tillsammans med de andra förväntansfyllda blivande förstaklassarna. Ettan och tvåan höll till i samma klassrum, under ledning av fröken Norman. Vi fick våra platser och jag fick en bänkkamrat, Nils-Erik, eftersom skolbänkarna av trä var avsedda för två elever.

Höstterminen det året i Binninge folkskola pågick till den 21 december. Jag hade då varit närvarande 104 dagar och frånvarande 1 dag, utan giltigt förfall 0 dagar. Betyget innehöll förutom stort A i uppförande och ordning B eller B+ med undantag av sång där ett prydligt stort C finns inskrivet. Det dåliga betyget i sång följde mig i alla år, och gjorde alltid min mamma, vid varje betygskontroll, lika besviken. Förmodligen hade hon önskat sig en något mer sångbegåvad son.

Jag hade redan under min första skoltermin fått mitt första öknamn. Det fanns då redan två Jan, nämligen Jan Hagberg ("Storjanne") och Jan Järnebrandt ("Mellanjanne") Så namnet var givet för mig: "Lilljanne" alternativt Lillejanne. Senare dök ytterligare en Janne upp: Jan Elofsson, men då hade redan Mellanjanne flyttat.

Jag sov på övervåningen i hallen, eftersom min bror fortfarande hade lilla rummet som studiekammare när han någon gång var hemma.

När jag fyllde 12 år, 1953, vaknade jag tidigt, men låtsades sova när mamma och pappa smög förbi för att göra i ordning kaffe på sängen samt komma med presenten. Det tog tid och jag hörde hur de släpade på något stort men vågade inte titta förrän de sagt grattis. När jag slog upp ögonen så stod den finaste cykel jag någonsin sett framför mig: en ljusblå Rex med dubbelram! Ja, det var en fin present.

Kompisarna var nog lite avundsjuka på mig, så de ropade: ”Rex är gjord av vatten och kex”, men jag lärde mig snart att fylla på med: ”Men är ändå bäst!”.

Jag minns när jag samma år, 1953, var i Fjugesta och köpte ett seriemagasin, ”Texas”, hos Kjells. När jag kom ut på gatan läste jag lite snabbt på Expressens löpsedel: "Det blev Malenkorv".

Jag åkte hem på min blåa Rex-cykel och funderade på vad som menades. Senare hörde jag på kvällsnyheterna i radion att det var Malenkov som blivit ny regeringschef i Sovjetunionen.

