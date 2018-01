Läsarnas barndomsminnen: Häng med Gerd till 30-talets härliga Hällefors!

Jag föddes på Bruket i Hällefors – i 66:an, som långt senare blev Heikevägen 6. Men just då var adressen box 567, Hällefors.

Mor Wendla Kristina var född i samma hus 1904. Min far Gustaf Harald föddes 1902 i Kyrkbyn, Hällefors.

Jag föddes den 29 oktober 1929, det var den svarta tisdagen då börsen kraschade i New York. Det hände även ett rån i Hällefors. Mor berättade senare att barnmorskan hade fullt sjå att läsa om rånet i Grythytte och Hällefors tidning, när mor behövde hjälp.

Mitt namn blev Gerd. 29 oktober är dagens namn Viola, så det blev mitt andra namn.

Min farfar hette från början Erik Gustaf Karlsson, precis som många andra. Det blev ofta fel med räkningar och sådant. Farfar blev missnöjd på alla fel och gick till ingenjören på Bruket och sa ifrån på skarpen. Då sa ingenjörn: "Du får heta Fernkvist hädanefter. Det är en tjänsteman med det namnet som just har flyttat."

"Ni får kalla mig vad ni vill, bara jag slipper springa här." Så på det sättet fick vi namnet Fernkvist.

Farfar "Erk-Gustaf" hade drunknat i Svartälven vid Krokborn, innan jag var född. Eftersom farmor Augusta var änka och änkor "inte fick plats" någonstans, så bodde hon med oss. Min far Gustaf hade delat av köket. Farmor hade köksdelen med fönster medan min mor Wendla, som nygift, hade spisdelen med fönster mellan delarna.

Arbetslösheten var stor i början av trettiotalet. Ibland gick far utan jobb så inkomsterna var knappa. Till julen, då jag var fyra år, fick jag en spark till stor glädje. De har berättat för mig sedan, att jag sagt "ni skulle ju ha pengarna till mat". De ljög aldrig för mig, så jag kunde inte förstå hur pengarna räckte till en spark.

Någon dag före jul tog far yxan och gick och högg en gran. Det gjorde alla. "Dan före dan" tog vi in den och klädde den. Vad det var fint då far tände de levande ljusen.

På julafton samlades vi alla i mormors kök, om släkten från Karlskoga kom var vi omkring tjugo personer som åt julkväll och delade ut julklappar. Tomten kom förstås. Vi barn undrade en gång varför tomten hade moster Gerdas kofta. Men anade ändå inte hur det förhöll sig.

Då det var dags att kasta ut granen fick jag bjuda barn till julgransdans. Alla var så finklädda. Dans kring granen. Lekar. Dricka choklad. Sedan förstås påsar med gott i. Granen kastades ut och vi hurrade. Mor berättade att då hon var liten, blev bruksbarnen bjudna till herrgården på grevinnafester efter jularna. Cirka 1910–1912.

På påskafton var vi bruksungar påskkäringar. Far och jag ritade påskbrev i veckor före påsk. Jag hade breven i stora papperspåsar från brukshandeln. Jag vet precis hur Blåkulla ser ut, för det ritade far. Vi var in i husen och önskade glad påsk och kastade in breven, vi fick pengar och godsaker.

Sedan gick vi över bron till herrgården. Kom in i hallen, och ned för den stora breda trappan kom den stiliga familjen Wigelius och deras gäster. Vi sjöng några låtar, jag minns bland annat "Vi gå över daggstänkta berg fallera". En gång fick jag ett stort marsipanägg, det kunde vi ju inte dela på, annars satt vi på vår gång och delade på pengarna efteråt.

Mor sydde åt folk, tre kronor för klänning, 50 öre för tillklippning. Vid ett tillfälle hade hon två stycken tjugofemöringar liggande på symaskinen. Jag hade kamrater med in och slantarna försvann. Efter en stund hade en flicka munnen full av sötsaker. En kokosbulle till exempel kostade fem öre, så det blev mycket för 50 öre.

Gott köpte man hos en tant i "Vällingslottet", hon hade ett stort skåp i sin stora farstu. Jag kom en gång med en tjugofemöring, då tyckte tant Asklund att jag hade en stor slant.

Då mor provade på tanterna och satt på huk, sa de att jag var avundsjuk, och bet henne i axeln. Hon sydde så fina klänningar åt mig, ibland av siden, som vi fått från Amerika. Kappor och jackor syddes ofta om av någon vänd rock eller kappa.

1936 byggdes Sveriges första pensionärshem, Hemgården. Farmor fick då flytta dit, fick ett eget bekvämt rum med kokvrå och toalett ihop med grannen. Vatten och värme, vilken lyx!

Då farmor flyttade till Hemgården, tog far ned mellanväggen i köket. Han snickrade sedan upp en vägg, en avbalkning, så att det blev en liten tambur och ett skafferi. I andra änden av avbalkningen en dörr och där innanför tvättrum utan rinnande vatten och garderob. I köket bord, stolar, bord med radio, symaskin, chiffonjé som far köpt på auktion i Knuthöjden för tre kronor. Väggfast diskbänk, vedspis och en annan bänk med överskåp.

På sommaren kokade mor på elplatta och hade även elugn. Mor lagade så god mat, men jag tyckte inte om allt ändå, jag var smal och petig. Senare brukade doktor Skoglund säga, på skolundersökningarna, ja, du är ju frisk, men du skulle allt äta lite mera gröt och välling. Det åt jag aldrig.

I köket fanns också en soffa där far och mor sov. Mitt på golvet stod gungstolen. Där satt ofta far och sjöng. En gång gungade han över, vi blev ju så förskräckta, men han fortsatte att sjunga, "dä va ja å lilla Frida". "Varför skola folken strida" och gamla läsarsånger sjöng han också.

Radion var i två delar, högtalaren stod på radion. Senare sparade far ihop till en väldigt fin radio.

I "kammern" fanns fina ekmöbler, köpta i Filipstad. Linneskåp, buffé med spegel, Duxottoman, intill den golvlampa med stor, rosa skärm med frans. Vid ena fönstret en piedestal med en stor asparagus. Senare ett stort, svart, blankt piano. Tyvärr, någon pianist blev jag aldrig.

Härlig värme fick vi då far gjorde en brasa i kakelugnen.

Jag hade en lekhörna mellan linneskåpet och kakelugnen. Dockskåp och lilla, fina, blå utdragssoffan med bord, vilka far förstås snickrat, även en vagn med vaxdukssufflett.

Taklampa med tre armar med glaskupor. Bord och stolar mitt på golvet och trasmattor.

Jag sov i "kammern". En stor tavla med örnar, som mor broderat, brukade jag ligga och titta på. Jag tyckte att en örn flög upp och ned.

Jag tror hyran var tolv kronor i månaden.

Jag fick en bror i januari 1937. Var bäbisar kom ifrån var det aldrig tal om på den tiden, utan en kall januaridag, den 20:e, sa far att jag hade fått en bror. Vi skulle gå och se honom. Hällefors hade nyligen fått BB med två platser, det var i sjukstugan som byggdes cirka 1930 och revs hösten år 2000.

Vi kom in – jag drog av mig vanten, har mor berättat senare, och strök honom över kinden. Vi kom ju utifrån januarikylan, men hon lyckades tiga. Han slapp dagens namn som andranamn, Fabian. Det blev en Lars Gunnar.

Fars jobb var eldare på ångcentralen. Dit gick jag med frukost i en unikabox och mjölkflaska. Jag fick gå in, det var inte så noga. Luffare brukade övernatta på muren i värmen. Det hände att far hade penninglott ihop med någon luffare, tills de kom nästa gång. Somliga av dem tillverkade pappersblommor, vilka de sedan sålde. Ibland knackade luffare på och tiggde mat. Mor bjöd på det som fanns. Andra som kom var nasare. De cyklade, och brukade ha en stor intressant resväska som de slog upp på kökssoffan. Det var spännande. Mor kanske köpte ett nålbrev, hårnålar eller skosnören.

Allra längst norr på Bruket, intill sågen, vid älven, fanns badhuset. Biljetter köptes på brukskontoret av Hugo Lööf. Tjänstemän på torsdagar, damer på fredagar och vanliga herrar på lördagar. Två badkar, där mor och barn badade tillsammans. Där fanns också en gjuten cementbassäng. Cirka 2,5–3 meter i fyrkant.

Då jag var sex år fick jag en lekstuga. Den köpte far av ingenjör Wenning på Kullen, egentligen en snickarstuga, för 20 kronor. Den gjorde han fin med syrenberså omkring. Vi drack ofta kaffe och saft i bersån. Det gjorde man inte annars på Bruket.

Jag hade det bra, farmor som bodde hos oss och mormor Katrin och morfar Olle Karls, modellsnickare, rakt över gången. Där bodde också min moster Gerda och morbror Henry.

Morbror Henry jobbade på mekaniska verkstaden. Han hade motorcykel, en HD. Jag var för liten, men far fick åka med honom ibland och även mor, hon åkte med honom till de mystiska fotspåren vid Grönhult. Han hade en bälgkamera och tog bilder på sina fjällturer. Tack vare hans kamera finns bilder från våra resor 1930 och 1935. Mor lånade kameran.

Min kusin Pålle hade också en motorcykel, en Norton. Han hade tippat engelskt och vunnit cirka 5 000 kronor.

När mormor skulle till doktorn skulle hon ha taxi, då fick jag gå och hämta en bil vid Käller-Nisses taxistation mittemot brukshandeln, nuvarande möbelaffären, för att få åka bil. Det fanns två taxistationer till: Kalle Sachs och Manne Törnbloms.

Vi hade långt till dass, det blev att ta spark utför backen då det var före. En stor, lång bob hade far tillverkat. Den var rolig att ratta i backen.

Det var lång väg att bära slask, ved och vatten. Slasken fick hällas i en stor tunna och där fanns det gott om råttor. Sedan kom en gubbe med häst och öppen kärra och hämtade slasken, så gjordes också då dassen skulle tömmas.

Det var Åhlén & Holms kataloger, med sina blanka papper som gällde, innan toalettpapperet kom. Toalettpapperet var tjocka buntar med små blad som hängde i en ståltråd i ett av pappershörnen.

Och långt var det till källaren, om man ville ha kall mjölk var det att hämta. En gång skulle jag hämta ett glas mjölk, jag hade ett tunt glas i handen, höll i ledstången i trappan och tog bara några långa kliv, hade träskor och snubblade och krossade glaset under handen. Det blev ett djupt jack. Far tog en handduk om handen och jag fick sitta på pakethållaren och han cyklade till sjukstugan. Doktor Skoglund kom från sin bostad i tofflor och sydde ihop såret. Doktor Skoglund var vår fasta klippa i alla lägen.

Senare gjorde far en mjölkkyl i bersån genom att gjuta en låda i marken.

Edvard Johanssons Järnhandel tog hem Hällefors första barncykel, en grön Kärnan, den köpte far åt mig för 50 kronor. Jag var då sex år.

På lördagarna brukade far cykla iväg och köpa trekanter, sådana där med skär marsipan och choklad runt om, stora och rejäla. Vad goda de var! Det var festligt.

Vi hade släktbesök från Amerika i slutet av 30-talet, då fick jag en liten knubbig docka som kunde kissa. Sveriges första törs jag påstå, för flera månader senare stod som nyhet i tidningarna att Hagaprinsessorna fått "kissdockor", först i Sverige (men man kan ju inte vara helt säker).

Gubbarna skottade vägarna och en del skulle vara värst och göra breda herrgårdsvägar. De större vägarna röjdes med häst och plog.

Under kristiden hade vi gris i den gamla ladugården. En del familjer hade höns. Alla hade var sitt trädgårdsland, bärbuskar och potatisland, vilka Elis Viklund kom och plöjde med häst.

På mossen nedanför Mojsen fanns mosdiket med avfallsvatten från sliperiet, vattnet var gult och luktade illa. Där fick vi inte vara och leka, så det var vi ... inte. På andra sidan mosdiket, på mossen fanns Villan. En lada av troligen sinnersten, vitrappad. I den fanns halm och loppor. Det var verkligen besvärligt att få loppor på sig. Det kliade förskräckligt och det blev avklädning och loppjakt.

Jag vet bara en som hade telefon, det var Greta Nilsson, hon var telefonist på HBA:s kontor. Hon hade också kamera, det var ovanligt. Hon tog foton av oss, till exempel då vi plockade ved åt henne.

Min moster Gerda var herrsömmerska, satt på skräddarbordet och sydde hos Olof Gustafssons Herrskrädderi. Mor och moster Ellen sydde västar i hemmen. På skrädderiet sydde också skräddarna Resare och Kol Andersson från Dalarna. Gerda fick en dalahäst till 50-årspresent år 1940 av Kol. Den gamla hästen äger jag nu.

Mor och jag var ofta in och hälsade på i skrädderiet, då ville de att jag skulle sjunga för dem. Det gjorde jag, jag trodde alltid att jag skulle göra som jag blev tillsagd.

Det var många barn som lekte och många bodar och skjul att gömma sig i på Bruket, då någon räknat till hundra vid kurragömma. Vi småungar kunde inte förstå varför de äldre barnen inte kom fram då de var dunkade. De satt hellre kvar på någon gammal spark i knäet på varandra i någon bod.

Far hade tillverkat en lingonrensare. Morfar en stickbåge. De här grejerna lånade folk från hela Bruket. Stickbågen gjorde man täcken på, det var bockar och på dem låg långa stänger som man spände upp tyg och vadd på. Tanterna samlades sedan och sydde (stickade) utifrån in till mitten. Barnen hade roligt att sitta under och leka.

Tvättning skedde i brygghus vid Svartälven. Då far hade skift att börja riktigt tidigt gick han och tände under pannmuren, så att vattnet var hett då mor skulle byka. Sköljning skedde från bryggan i älven. Hur de fick kläderna torra vintertid förstår jag inte. Då de hade bäbisar var det ju att bära och tvätta inne. Torka över vedspisen.

Mangling av tvätten skedde i mangelboden. En väldigt stor stenmangel. Man rullade upp dukar och lakan på släta, fina trävalsar, de lades in under den stora stenlådan, sedan var det att dra på en stor vev och lådan åkte fram och åter. Kallmanglade dukar blev väldigt fina.

Tanterna kunde sedan sitta i lugn och ro på kvällen och krusa örngottsbanden.

Senare blev det maskintvättstuga och stora varmmanglar. Tvätten blev nästan rolig i stället.

I augusti tog bruksungarna kräftor från bryggan, så många barn att bryggan ibland blev lite under vattnet. Mycket kräftor fick vi, trots att håvarna nästan låg på varandra. Jag minns heller inte något tjat om att vara försiktiga, det visste vi nog ändå.

Vid älven fanns också en slaktarbod. Det var Jean Dahlberg som sålde kött och korv.

Matvarubuss kom också från såväl Konsum som brukshandeln. Drickabil körde runt och drickachaufförerna kom in och frågade om det skulle vara någon dricka. De var de första, som jag hörde, som sa "du" till tanterna.

Vintertid kom Gat-Gustaf. Det var en stor och kraftig karl som sålde fisk från häst och släde och ropade kolja, havslax. Jag undrade nog vad "hafslax" var för något.

Någon enstaka gång på sommaren kom Valdemar Bergkvist och sålde glasspinnar från en glasslåda på hjul. Hur de nu höll sig? Han gick till Bruket och stannade vid järnverket. Sedan fungerade djungeltelegrafen.

Tre flickor var vi som började skolan hösten 1936; det var Ulla, Margot och jag som gick i sällskap. Smörgåsar och mjölkflaska i portföljen.

Småskolan låg på östra sidan av skolgården. Den brann ned senare. Sedan i tredje klass blev det den som var belägen på västra sidan (långt senare flyttad över skolgården till öster). Syslöjd hade vi i samma klassrum. Gymnastik och skolkök och kemisal i ett annat hus, vilket också brann senare. Då byggdes det långa stenhuset mot väster. Jag gick i skolkök i det nya på sommarlovet. Det var stora klasser, 32 barn, lika många i parallellklassen.

Då det var badsäsong cyklade vi till Sången och badade. Cyklade hem och åt middag, sedan tillbaka igen med saft och bullar för eftermiddagen. Vi gick i simskola där, det var en skollärare, Gustaf Lundström, som lärde oss. Han hade alla ungar i olika grupper. Han stod där i vattnet och frös, så han skakade. En del som var duktiga simmare tog kandidat- och magistermärket. Det var livräddning och klädsim bland annat.

För min del räckte det att klara järnmärket, 50 meter. Det var viktigast att kunna simma och de allra flesta barn var med. På simavslutningen fick alla som kunde simma 25 meter var sin banan. Vid Sången fanns servering, glass och godsaker att köpa.

Ja, det var obekvämt på Bruket, men ändå en lycklig tid. Man minns det som var roligt och bra, och är tacksam för en fin barndom!

Det fanns sjutton hus. Alla hus, bodar, källare och dass är rivna.

Gerd Viola Johansson, född Fernkvist, Hällefors

