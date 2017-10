Minnesord om Sören Lithell: "Jag blev mycket väl omhändertagen av Sören och hans familj"

Sören föddes i Kumla 1941 och skulle ha blivit 76 år den 28 oktober. Han blev nummer två i en skara av fem barn, som enda pojke. Efter mamma Lydias död och pappa Daniel gift om sig, fick han två syskon till, två pojkar.

Han tog studenten 1961 på Karro och var då redan pappa till Urban, sedan han redan 1955 träffat sin stora kärlek, Gunnel.

Tankarna var väl redan då att han skulle engagera sig i Lithells charkuterifabrik som hans far och farbror drev i både Kumla och Sköllersta, men för det behövde han mer utbildning. Så den lilla familjen flyttade till Göteborg för att Sören skulle kunna studera på Handelshögskolan där. 1964 var han klar med studierna och samma år utökades familjen med en son till, Torbjörn.

Men mer handfast utbildning behövde Sören och familjen flyttade därför till Tyskland och till Schweisfurth Fleichwarenfabrik, som då var Tysklands största (?) charkuterifabrik. Där fick han praktisera i olika delar av fabriken under ett års tid och flyttade sedan tillbaka till Sverige och till fabriken i Sköllersta där han fortsatte sin utbildning med praktik på olika ställen i fabriken.

Företaget såldes 1971 till Pripps bryggerier, som ville ha ett ben till att stå på, när mellanölsdebatten gick som hetast, och därför satsade på livsmedelsindustrin. I samband med detta utnämndes Sören till vd för Lithells och han anställde då mig som fabrikschef. Jag kom från Stockholm och veckopendlade första halvåret och blev mycket väl omhändertagen av Sören och hans familj, jag kände mig nästan som en del av den! Otaliga är de glas vintoddy jag drack där.

Även när min familj flyttade till Kumla togs vi om hand av Sören och hans familj och introducerades i deras vänkrets. De gjorde allt för att vi skulle trivas och detta var nog en del av Sörens karaktär, att ta hand om och engagera sig, vilket gjorde honom mycket omtyckt av alla på företaget, hög som låg.

Som chef var han duktig att delegera och han litade på sina medarbetare och lade sig sällan i deras arbete, om de bara skötte det! Själv hade jag stor nytta av Sörens erfarenhet och kunnande och han agerade ofta bollplank.

Mina relationer till Sören utvecklades under de dryga 20 åren vi arbetade tillsammans – inte minst under våra tjänsteresor. Vi hade många kvällar när vi diskuterade teknisk utveckling, relationer och livsåskådning, och Sörens skarpa intellekt och djupa tankesätt tillförde mig mycket. Han hade växt upp i en "baptistisk" miljö som givit honom en gudstro som han senare i livet kom att starkt ifrågasätta. Till och med så att han under flera år inte längre var medlem i Svenska kyrkan. Någon ambivalens hade han troligen, för han blev senare medlem igen. Jag tror Sören var en sann humanist.

Lithells bytte ägare många gånger, men Sören var kvar som vd och senare som koncernchef för Lithellsgruppen. Företaget hade dubblat sin tillverkningsvolym under Sörens tid och dessutom hade några företag köps in vilket motiverade bildandet av ett moderbolag, en koncern, Lithellsgruppen, där det gamla företaget ingick som ett dotterbolag.Han var även med i styrelserna för Abba, Pripps, Felix och Tulip-Lithell och var dessutom mångårig ordförande i Köttbranschens Riksförbund.

Fritiden handlade mycket om sång, musik, natur och jakt. Han var med i flera körer och orkestrar. Bach var hans favorit ifråga om musik. Han läste mycket lyrik och kunde, ur minnet, recitera många dikter.

Hur det var med jaktintresset vet jag inte, jag tror naturupplevelserna och den sociala samvaron med jaktlaget var viktigare än själva skjutandet.

I slutet av 80-talet flyttade Gunnel och Sören till ett torp i kanten av Kilsbergen i Hälshyttan. Det låg ensligt, men med naturen runt knutarna. Där kunde man se harar, rådjur, rävar och till och med lodjur på gårdsplanen. Och det var nära till svamp och bär och vild natur.

I slutet av 90-talet fick Sören veta att han drabbats av MS. Han kontaktade flera specialister, men sjukdomen gick inte att hejda och han blev gradvis sämre. Det blev svårt att bo kvar i Hälshyttan och det blev därför flytt till lägenhet i Örebro. De sista åren bodde han på Berggården som ligger mycket nära lägenheten och där han kunde få den hjälp han behövde, och Gunnel kunde besöka honom flera gånger om dagen. När han tills sist somnade in den 22 september tror jag det var en befrielse för honom.

Sören hade ett gott, intressant och innehållsrikt liv som han och hans anhöriga kan vara stolta över. När jag för några år sedan frågade honom vad han var mest stolt över sa han "min familj och mina 400 vänner i Sköllersta". Sådan var han, min vän Sören!

Stig Bergh

