BÄST I SVERIGE: Andra raka SM-guldet för Black Knights damer

Det var till en början ett ställningskrig mellan den forna giganten inom amerikansk fotboll på damsidan – och den nya.

Varken Örebro Black Knights eller Stockholm Mean Machines tog sig någonstans i den första kvarten. Kände på varandra.

Men sen, sen exploderade Black Knights – och Minmin Zhao.

Zhao hittade en lucka i mitten på den andra kvarten – och i mitten av planen. Sprang in 6–0 till Knights från runt 50 yards. Och när Teresia Keskitalo tog emot en passning och enkelt sprang in 14–0 hade Black Knights kopplat greppet.

Stockholm Mean Machines försökte äta sig in i matchen tack vare ett urstarkt försvar mot Knights fruktade anfall. Men när Mean Machines anfall hade oerhört svårt att få nya försök så hjälpte inte det.

Då tryckte sig Helena Jonsson in från två yards för ytterligare en TD i den tredje kvarten.

Det blev förvisso smådramatiskt när Stockholm lyckades tugga sig till en touchdown och reducera, med två minuter kvar av matchen.

Men, det hjälpte inte – Knights tog andra raka SM-guldet.

Touchdowns: 6–0 Minmin Zhao (2Q 10.41:), 14–0 Teresia Keskitalo (2Q 06.22), 20–0 Helena Jonsson (3Q 06.22), 22–6 Lisa Flerlage (4Q 02.07)