Black Knights förlorade mot Crusaders i premiären efter imponerande start

Det var som att Örebro Black Knights glömt bort att finalen förra året mot Carlstad Crusaders slutade 24–0.

I halvtid stod det 19–14 och stämpeln som underdogs verkade inte ha påverkat Black Knights i det första mötet med sina ärkerivaler.

Den nya quarterbacken Raleigh Yeldells samspel med den skånska nyförvärvet Timmy Göransson och unga örebrotalangen Johannes Lindeus resulterade i att Crusaders defensiv stundtals stod handfallen.

Göransson presenterade sig för hemmapubliken på ett imponerade sätt när han i mitten på första kvarten tog sig in i redzone via ett springspel, som stoppades precis framför mållinjen. Därefter kunde Yeldell på egen hand springa in bollen över tre yards och fixade Black Knights första touchdown i matchen.

Efter halvtidspausen utökade Yeldell ledningen ytterligare till 25–14. Och i slutet på den tredje kvarten smet Thomas Jacobsen in i målområdet och plockade ner bollen till 32–29 och vinsten var inom räckhåll för de svarta riddarna.

Men då kontrade Crusaders Natal Meleroi och sprang hem en touchdown på 90 yards via en kickoff return, och ställningen blev 32–36.

Därefter satt David Nyhléns field goal försök som en smäck och ledningen för Crusaders utökades med tre poäng.

Matchen slutade 32–39 till Crusaders.

Men i krig blir det även skador. I den fjärde kvarten låg Yeldell på sidlinjen med bandagerad fot av oklar anledning. Han återkom aldrig till spel och Black Knights fick förlita sig på sitt springspel för att kunna flytta bollen framåt i slutet av matchen.

Nära skjuter ingen hare och Black Knights har nu förlorat mot Crusaders 19 år i rad.