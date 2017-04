Landslagsspelarens säsong över – tvingas till operation: "Känns för jävligt"

– Jag har inte gjort magnetröntgen än. Men i dag sa ortopeden att korsbandet var av och nu är operationen bokad till den 10 maj, säger Nyström.

Under försäsongen medverkade Nyström på Black Knights träningsläger i Lindesberg och kände sig hel och fin efter all rehab han genomgick under fjolåret.

Sedan tidigare har han dragits med en knäskada som gjort att han missade förra årets säsong.

– Jag har verkligen försökt komma tillbaka och har hållt mig i bra form. Men jag fastnade med foten i gräset när jag tränade på sprint i Göteborg och knät vek sig under mig. Så säsongen är helt borta, säger Nyström och fortsätter:

– Det känns för jävligt just nu då jag inte var med förra året heller. Men jag kommer vara med och coacha defensiven från sidlinjen i år.

Nyströms tid i Black Knights har kantats av motgångar. 2015 testades han positiv för dopning, då han använde sig av astmamedicinen Bricanyl. Rutinerna hade brustit då en ansökan om dispens aldrig skickades in. Nyström stängde av sig själv i väntan på beslut från Riksidrottsförbundets dopingkommission. Och han klarar sig undan med en tillrättavisning.

– Ja, det har varit lite tufft. Men trots allt kommer jag fortsätta att satsa. Jag är för dum för att sluta. Men laget kommer klara sig då det finns bra spelare som kan fylla upp min plats. Det går ingen nöd på dem då de tyvärr klarar sig bra utan mig (skratt).

