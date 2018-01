Obesegrad i alla proffsmatcher – nu är supertalangen Patricia Berghult klar för Fightlife

Malmötjejen Patricia Berghult, 23, var storfavorit när hon i slutet av november på en gala i Tegelbruket gick upp mot polskan Sylwa Maksym.

Fram till den sjätte ronden dominerade hon stort innan hon trampade fel och gjorde illa foten.

Men glädjande för supertalangen kunde hon stå pall tiden ut och tog därmed sin nionde seger som proffsboxare.

Nu har den fortsatt obesegrade 23-åringen skrivit på ett kontrakt med Fightlife i Örebro med tränaren Kamran Kabinejad i spetsen.

På klubbens Facebook skriver man att målsättningen är att fortsätta jaga titlar.

"It’s official!! Fightlifepromotion have sign a long term contract with Undefeated prospect Patricia Berghult (9-0) The goal is set and we going to chase those titles. Thanks to Patricia who choose to become part of our team Fightlife!"