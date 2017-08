De var snabbast från länet i Cykelvasan – här är resultaten

Resultaten är sorterade efter totalställningen i klasserna. För fullständiga resultat, klicka här.

Cykelvasan 90 (tävling, herrar): 1) Ahlstrand Jonas, Team ORMSALVA, 02:41:26, 2) Wahlqvist Dennis, Serneken Allebike MTB Team, 02:41:27, 3) Lindgren Emil, Serneke Allebike MTB Team, 02:41:27, 20) Berg Fredrik, Almby IK / Team Bergslagsloppet, 02:44:38, 68) Wahlstedt Andreas, Almby IK, 02:49:35, 74) Karlsson Patrik, Falu CK, 02:50:44, 115) Flack Per, CK Kultur, 02:53:57, 193) Ehrlin Alexander, Almby IK, 02:58:25, 288) Ljunggren Anders, Almby IK, 03:01:31, 289) Jansson Michael, Örebrocyklisterna, 03:01:31, 298) Haglund Fredrik, CK Kultur, 03:01:33, 300) Nilsson Andreas, Karlskogacyklisterna, 03:01:36, 328) Johansson Oscar, Almby ik/Team bergslagsloppet, 03:02:54, 330) Nilsson Erik, Almby IK, 03:02:56, 331) Lööw Richard, Örebrocyklisterna, 03:02:57, 341) Skoglund Rasmus, Almby IK, 03:03:20, 380) Johansson Petrus, Kopparbergs CK, 03:04:40, 395) Carlsson Conny, 03:04:56, 514) Lindgren Kent, 03:09:39, 587) Strandell Björn, Almby IK, 03:13:32, 619) Kjellberg Mattias, Almby IK, 03:14:26, 687) Röstlund Stefan, Karlskoga Cyklisterna, 03:20:30, 703) Fredriksson Joachim, Almby IK, 03:21:26, 732) Fredriksson Pär Anders, 03:24:14, 740) Rönning Jörgen, Almby IK, 03:26:37, 749) Knutsson Robert, ALMBY IK, 03:27:44, 756) Olsson Rikard, Karlskogacyklisterna, 03:28:42.

Cykelvasan 90 (tävling, damer): 1) Stenerhag Jennie, Falu CK, 03:05:26, 2) Bergman Hanna, Falu CK, 03:05:27, 3) Løvset, Borghild (NOR), Orkla CK, 03:05:30, 45) Nyman Sandra, Kopparbergs CK, 03:39:36, 53) Klarström Kajsa, Karlskoga Cyklisterna, 03:41:00, 62) Röstlund Jessica, Karlskoga Cyklisterna, 03:49:39.

Cykelvasan 90 (motion, herrar): Cykelvasan 90 (motion, herrar): 1) Alden Markus, 03:00:12, 2) Beckius Mikael 03:00:19, 3) Skoglund Måns, MTB Täby, 03:00:56, 41) Öhrman Magnus, 03:06:46, 90) Hagström Joakim, 03:10:06, 91) Wall Cristian, UFRT, 03:10:06, 126) Bergman Patrik, Almby ik, 03:11:11, 167) Sjöström Håkan, 03:12:47, 175) Funke Andreas, 03:12:58, 235) Tiuraniemi Mika, 03:14:06, 318) Wreeby Marcus, 03:16:00, 432) Hagström Emil, 03:18:02, 470) Ducemark Robin, 03:18:41, 500) Hermansson Jonas, 03:19:10, 595) Lagerman Erik, 03:20:44, 618) Georgsson Mats, 03:20:56, 685) Mattholie William (GBR), 03:21:43, 726) Stjenström Johan, 03:22:19, 780) Ingelgård Marcus, 03:22:59, 794) Gustavsson Tobias, 03:23:12, 804) Hedlund Niklas, Almby IK, 03:23:21, 812) Allansson Jonnie, IBM-klubben, 03:23:28, 956) Johansson Rickard, 03:25:04, 958) Hallblom Magnus, Team Sepura, 03:25:05, 974) Månstierna Joakim, 03:25:17, 996) Hjelte Per, Örebrocyklisterna, 03:25:43, 1058) Lavestedt Stefan, Örebrocyklisterna, 03:26:11, 1074) Holmqvist Daniel, 03:26:18, 1097) Knutsson Fredrik, 03:26:35, 1143) Norin Mikael, 03:27:12, 1147) Jenefeldt Daniel, 03:27:14, 1207) Nilsson Lars-Gunnar, 03:28:05, 1210) Gustafsson Fredrik, 03:28:07, 1223) Magnusson Christian, 03:28:13, 1253) Wennerström Mikael, 03:28:29, 1268) Björkman Henrik, 03:28:35, 1280) Augustsson Jim, 03:28:42, 1286) Uske Göran, 03:28:44, 1290) Johansson Markus, 03:28:47, 1305) Karlsson Mikael, 03:28:52, 1308) Löfqvist Johan, 03:28:54, 1312) Svensson Urban, 03:28:56, 1315) Jansson Robert, 03:28:57, 1326) Wall Anders, Team Sepura, 03:29:00, 1331) Olsson Kent, 03:29:02, 1389) Dahlberg Jonas, 03:29:38, 1435) Lindgren Peter, 03:30:02, 1528) Eriksson Tobias, 03:30:50, 1554) Larsson Henrik, Örebrocyklisterna, 03:31:05, 1562) Gustafsson Dennis, 03:31:09, 1570) Carlberg Lars, 03:31:14, 1611) Johansson Mikael, 03:31:40, 1650) Karlsson Martin, 03:32:06, 1664) Lindström Anders, 03:32:12, 1673) Vernersson Lars, 03:32:16, 1720) Falk Karl-Alfred, 03:32:48, 1762) Persson Håkan, 03:33:16, 1766) Nielsen Carl, Vingåkers CK, 03:33:17, 1768) Bragner Jan, 03:33:21, 1802) Nilsson Pierre, 03:33:47, 1851) Dahlberg Martin, Nora Cyklisterna, 03:34:12, 1869) Thuresson Fredrik, Team Springhappy, 03:34:21, 1871) Ohlsson Christian, 03:34:23, 1876) Ahlin Andreas, 03:34:25, 1887) Öhrn Mikael, 03:34:29, 1901) Lager Dick, 03:34:38, 1924) Ressem Odd, CV9MP-ZUPX-1IYY-ZNLJ, 03:34:52, 1933) Adamsson Mattias, 03:34:55, 1976) Holmkvist Anders, 03:35:16, 2007) Andersson David, 03:35:32, 2016) Granquist Jens, 03:35:39, 2018) Brattström Claes, 03:35:41, 2027) Andersson Kent, 03:35:46, 2092) Ahlin Pierre, 03:36:13, 2096) Atterstig Johan, CV17-VPXM-ZAZU-SXGV, 03:36:14, 2101) Stålberg Magnus, 03:36:17, 2106) Wäcklén Hans, Team Burbage, 03:36:20, 2140) Åhrlin Mattias, UFRT, 03:36:39, 2206) Nordin Fredrik, 03:37:17, 2232) Hoffmann Daniel, 03:37:33, 2243) Paulsson Michael, 03:37:39, 2251) Rådesjö Mikael, 03:37:43, 2287) Windahl Niclas, 03:38:01, 2295) Wistrand Michael, 03:38:05, 2298) Wallin Mattias, 03:38:07, 2320) Olsson Mikael, 03:38:17, 2332) Jansson David, 03:38:24, 2340) Asplund Bengt, Örebrocyklisterna, 03:38:30, 2343) Rönning Niklas, 03:38:32, 2390) Thomasèn Mats, 03:38:54, 2394) Dahlsberg Fredrik, 03:38:54, 2398) Karlsson Niclas, 03:38:58, 2424) Lahti Stefan, 03:39:10, 2476) Karlsson Mats, 03:39:32, 2485) Widarsson Håkan, 03:39:38, 2550) Kungsberger Per, 03:40:17, 2551) Hedlund Dan, Almby IK, 03:40:17, 2562) klasenius mats, 03:40:22, 2593) Sundholm Jörgen, 03:40:40, 2600) Evertsson Torbjörn, 03:40:48, 2651) Sohl Cristoffer, 03:41:33, 2661) Johansson Daniel, Hasses Gubbar Garphyttan, 03:41:41, 2697) Virtanen Peter, Örebro, 03:42:07, 2727) Elnäs Åke, Kumla Skidförening, 03:42:25, 2755) Runesson Pär, Godegårds SK Cykel, 03:42:45, 2833) Persson Joachim, 03:43:29, 2848) Blanksvärd Toni, 03:43:34, 2924) Aronsson Andreas, 03:44:17, 2957) Gustafsson Martin, Karlslunds IF, 03:44:32, 2992) Lööw Patrik, 03:44:49, 2996) Vahlgren Björn, 03:44:51, 3026) Bornmo Ulf, 03:45:09, 3066) Bergentz Magnus, 03:45:30, 3074) Ahlgren Magnus, 03:45:31, 3095) Gustafsson Henrik, 03:45:39, 3102) Kling Mårten, 03:45:44, 3107) Hellberg Anders, 03:45:44, 3113) Fernhagen Håkan, 03:45:49, 3145) Prejer Björn, 03:46:06, 3146) Eriksson Lilja Calle, 03:46:06, 3149) Eriksson Urban, 03:46:06, 3151) Andersen Henrik, 03:46:07, 3180) Ahl Fredrik, 03:46:23, 3187) Östman Jan, Almby Ik, 03:46:28, 3196) Gustafsson Per, 03:46:32, 3215) Lindeberg Erik, 03:46:42, 3219) Rosenqvist Johan, David Träningscenter, 03:46:43, 3222) Thuresson Karl-Johan, Kilsmo Ik, 03:46:46, 3253) Fallström Sebastian, 03:47:00, 3256) Johansson Gunnar, 03:47:00, 3259) Lundgren Johnny, 03:47:02, 3303) Hedengren Klas, 03:47:26, 3352) Björk Johan, 03:47:52, 3378) Steen Eriksson Martin, 03:48:06, 3396) Lycke Göran, 03:48:22, 3460) Karlsson Mikael, 03:49:01, 3470) Gudmundsson David, Örebro Poliskårs IF, 03:49:08, 3476) Persson Jonaz, 03:49:13, 3480) Cornstig Peter, 03:49:16, 3494) Säkkinen Keijo, 03:49:23, 3496) Huhtakangas Raimo, 03:49:23, 3499) Johansson Mikael, 03:49:24, 3530) Hagelöf Fredrik, 03:49:40, 3553) Boljang Michael, Örebro AIK, 03:49:50, 3555) Eriksson Jonas, 03:49:52, 3604) Thored Niclas, 03:50:20, 3626) Brohmée Jan, Godegårds SK Cykel, 03:50:36, 3645) Gunnarsson Per, Almby ik, 03:50:52, 3667) Hammar Kim, 03:51:02, 3675) Käck Pär-Arne, Almby IK, 03:51:05, 3676) Andersson Andreas, 03:51:05, 3678) Larsson Ulf, 03:51:06, 3749) Flood Tommy, Presto Brandsäkerhet AB, 03:51:48, 3787) Götvall Sven-Bertil, Vingåkers CK, 03:52:10, 3818) Öster Fredrik, 03:52:34, 3833) Eidemar Filip, 03:52:45, 3838) Johansson Anders, Kilsmo IK, 03:52:49, 3848) Bergquist Jim, 03:52:54, 3920) Elgh Alexander, 03:53:43, 3924) Svensson Mikael, 03:53:45, 3952) Forsell Mikael, Örebrocyklisterna, 03:53:58, 3965) Olsson Hans-Olof, 03:54:03, 3987) Sahlin Stefan, 03:54:13, 3991) Nordquist Fredrik, 03:54:15, 3992) Steen Eriksson Markus, 03:54:16, 4004) Palmér Magnus, 03:54:21, 4086) Palmér Henrik, 03:55:01, 4096) Olsson Simon, 03:55:08, 4145) Johansson Michael, CV17-TK1M-UBMA-5XIQ, 03:55:41, 4184) Skantz Mikael, 03:56:01, 4197) Gabot Sebastian, 03:56:11, 4252) Granström Patrik, 03:56:45, 4261) Johansson Fredrik, 03:56:50, 4283) Jorbrant Richard, 03:57:04, 4286) Enqvist Gustav, 03:57:05, 4307) Ullerud Johan, 03:57:16, 4322) Hansson Johan, Örebrocyklisterna, 03:57:25, 4329) Pihl Tomas, 03:57:28, 4359) Eriksson Jesper, 03:57:43, 4368) Gustafsson Sten-Erik, 03:57:46, 4388) Holster Westerberg André, Örebrocyklisterna - s2tri, 03:58:00, 4396) Junvald Mathias, 03:58:05, 4423) Nilsson Magnus, 03:58:20, 4442) Olsén Jesper, 03:58:32, 4466) Bengtsson Per, 03:58:45, 4517) Karlsson Tord, 03:59:13, 4519) Thell Patrik, 03:59:17, 4542) Furunäs Lars, 03:59:29, 4571) Klaesson Stefan, 03:59:43, 4574) Lindborg Anders, 03:59:43, 4585) Stenholm Patrik, 03:59:53, 4609) Andersson Per, 04:00:08, 4622) Källberg Peter, 04:00:18, 4631) Wass Gert, 04:00:24, 4639) Svantes Fredrik, 04:00:27, 4640) Matstoms Niclas, 04:00:27, 4656) Gustafsson Henrik, svartå if, 04:00:37, 4667) Palmberg Jan, 04:00:45, 4704) MANIREBANIMPUHWE Fabien, 04:01:07, 4721) Berglund Anders, Almby IK, 04:01:14, 4735) Gerdin Lars, Örebrocyklisterna, 04:01:28, 4737) Anemar Per, 04:01:29, 4738) Fahlén Hugo, 04:01:29, 4808) Eriksson Jan, 04:02:09, 4829) Söderman Håkan, 04:02:22, 4831) Karlsson Tomas, Lindecyklisterna, 04:02:24, 4842) Korsar Glenn, 04:02:28, 4857) Nilsson Jan, 04:02:41, 4872) Wallenius Niklas, IBM-klubben, 04:02:51, 4879) Palmqvist Fredrik, 04:02:57, 4896) Hagberg Erik, 04:03:12, 4897) Nitér Claes, 04:03:13, 4904) Kempegård Mikael, 04:03:18, 4912) Axelsson Magnus, 04:03:22, 4923) Waller Tobias, 04:03:30, 4927) Hägg Tomas, 04:03:34, 4940) Bergman Jan-Erik, 04:03:44, 4956) Persson Magnus, 04:03:59, 4971) Kvick Johan, 04:04:12, 4972) Nolåkers Peter, 04:04:12, 4988) Gustafsson Robin, Karlslunds IF, 04:04:21, 4991) Frykholm Stefan, CK KulTur, 04:04:23, 5014) Lindsmyr Åke, 04:04:41, 5037) Venuti Tomas, 04:05:02, 5118) Krohn Ulf, 04:05:58, 5129) Nousiainen Mika, 04:06:03, 5158) Johansson Rickard, 04:06:23, 5198) Berglöf Marcus, 04:06:45, 5203) Gunnarsson Peter, 04:06:51, 5205) Waller Gert, 04:06:55, 5230) Nyberg Niclas, 04:07:12, 5245) Gustafsson Bengt, 04:07:27, 5278) Lusth Kent, 04:07:53, 5328) Bergström Lars, 04:08:29, 5368) Rydberg Jan, 04:08:49, 5374) Agrell Daniel, 04:08:53, 5401) Nilsson Robert, 04:09:06, 5402) Pihlgärde Mikael, 04:09:07, 5403) Jansson Åke, 04:09:07, 5408) Rosén Micael, 04:09:10, 5450) Kjellén Torbjörn, godegårds sk, 04:09:35, 5458) Andersson Peter, 04:09:41, 5494) Scherdin Emil, 04:10:07, 5497) Lindahl Mats, 04:10:08, 5503) Scherdin Per, 04:10:11, 5544) Svensson Ola, 04:10:41, 5609) Löfgren Johan Vilhelm, 04:11:32, 5675) Elfström Jan, 04:12:20, 5767) Karlsson Roger, Svartå if, 04:13:32, 5774) Karlsson Peter, 04:13:37, 5805) Carnerud Magnus, 04:13:55, 5841) Frisk Stefan, 04:14:26, 5854) Rudin Joachim, 04:14:37, 5926) Busk Anders, Grythyttans CK, 04:15:28, 5936) Gustavsson Per, 04:15:36, 5980) Karlsson Hans, 04:16:10, 5998) Sjöman Johan, 04:16:24, 5999) Israelsson Jonas, Almby IK, 04:16:25, 6025) Nordin Conny, 04:16:39, 6090) Erhard Rickard, 04:17:39, 6127) Karlsson Erik, 04:18:05, 6172) Einarson Karl William, Wedevåg IF, 04:18:44, 6227) Wäcklen Mattias, 04:19:29, 6239) Kleist Robert, 04:19:38, 6250) Ring Nore, godegårds sk, 04:19:50, 6310) Larsson Reino, 04:20:33, 6344) Granquist Mattias, 04:21:01, 6349) Andersson Magnus, örebrocyklisterna, 04:21:04, 6353) Fernberg Fredrik, 04:21:07, 6369) Löthgren Staffan, 04:21:23, 6413) Hedborg Daniel, 04:22:02, 6417) Andersson Hans, 04:22:11, 6424) Björstam Lars, 04:22:16, 6442) Nilson Lars, 04:22:29, 6458) Skoog Jörgen, 04:22:45, 6495) Brånn Christer, 04:23:21, 6502) Oskarsson Nicklas, Godegårds sk Cykel, 04:23:26, 6511) Björnfot Per, 04:23:31, 6515) Olsson Mats, Vingåkers CK, 04:23:34, 6577) Ingberg Gunnar, 04:24:12, 6595) Eriksson Thomas, 04:24:25, 6599) Olsson Wahman Erik, 04:24:28, 6649) Burstedt Andreas, 04:25:17, 6723) Klang Gustav, 04:26:19, 6738) Skoog Jimmy, 04:26:32, 6740) Adolfsson Johan, 04:26:34, 6827) Fridman Ola, 04:28:00, 6844) Ragnarsson Magnus, Karlskogacyklisterna, 04:28:18, 6848) Albinsson Larsa, TEAM Bröten, 04:28:19, 6855) Persson Martin, 04:28:27, 6876) Larsson Thomas, Meritor fk, 04:28:46, 6901) Dahlberg Jan, 04:29:22, 6904) Heimonen Kai, 04:29:24, 7035) Lagefjäll Tomas, 04:31:30, 7036) Odhe Johan, 04:31:32, 7040) Kvarnström Mikael, 04:31:39, 7047) Persson Daniel, 04:31:43, 7078) Lindgren Claes, 04:32:09, 7094) Eriksson Wennerström Carl, 04:32:33, 7101) Lindell Micke, 04:32:39, 7127) Ivarsson Mikael, 04:33:04, 7128) Öhrn P-G, 04:33:05, 7152) Renner Jonas, 04:33:27, 7161) Tahvanainen Krister, 04:33:34, 7172) Eriksson Mats, kb karlskoga, 04:33:47, 7182) Östin Torbjörn, 04:33:50, 7230) Larsson Mikael, Almby IK Örebro, 04:34:36, 7234) Carlsson Lars Bertil, 04:34:43, 7277) Älgmyr Mikael, 04:35:37, 7296) Fahlén Lars, 04:35:54, 7332) Björk Thomas, 04:36:32, 7343) Kvarnström Mats, 04:36:49, 7386) Frisk Jan, 04:37:40, 7455) Johansson Markus, 04:38:47, 7488) Adolfsson Jonas, Team Decathlon, 04:39:37, 7500) Johansson Henrik, 04:39:54, 7520) Carlsson Pelle, 04:40:22, 7552) Dahlin Johnny, 04:40:56, 7576) Östlin Hans, 04:41:20, 7577) Kindberg Håkan, 04:41:21, 7585) Lepik Enno, Svängsta MTB, 04:41:26, 7607) Engstrand Johan, 04:41:47, 7623) Persson Mats, 04:42:14, 7624) Stelin Mathias, 04:42:14, 7625) Rudfält Gunnar, 04:42:20, 7659) Nihlwing Anders, 04:43:09, 7660) Kahl Filip, 04:43:10, 7664) Sandström Peter, 04:43:18, 7671) Malmqvist Gunnar, 04:43:30, 7699) Sörman Björn, 04:44:04, 7721) Nilsson Joakim, 04:44:21, 7744) Skagerlund Thomas, 04:44:49, 7745) Sjöholm Rickard, 04:44:50, 7756) Liljedahl Fredrik, 04:45:15, 7770) Björndahl Klas, 04:45:34, 7775) Funke Tommy, 04:45:40, 7776) Funke Douglas, 04:45:41, 7833) Dieden Henric, 04:47:01, 7853) Gregard Mårten, 04:47:32, 7856) Zetterlind Morgan, 04:47:35, 7867) Norman Per-Anders, 04:47:57, 7927) Melin Mikael, Vingåker CK, 04:49:20, 7928) Johansson Göran, 04:49:20, 7929) Landin Peder, 04:49:21, 7955) Lombrant Klas, 04:49:57, 7958) Öster Torbjörn, 04:50:04, 8047) Larsson Göran, 04:52:24, 8057) Hedelius Daniel, 04:52:36, 8067) Fredén Johan, 04:53:04, 8070) Artmark Sam, 04:53:14, 8077) Karlsson Roger, 04:53:23, 8148) Olsson Lars, 04:55:22, 8168) Johansson Henrik, 04:56:00, 8198) Rauseus Bo, 04:56:36, 8218) Ahlgren Robert, 04:57:08, 8228) Åslin Sune, 04:57:26, 8263) Arntell Magnus, 04:58:18, 8266) Gustafsson Dennis, 04:58:21, 8269) Johansson Torbjörn, Karlskogacyklisterna, 04:58:34, 8304) Erhard Patrik, 04:59:37, 8308) Göthlin Björn, 04:59:46, 8327) Lewin Kent, 05:00:27, 8336) Persson Tobias, 05:00:43, 8350) Lööw Christoffer, 05:01:09, 8440) Björnram Daniel, 05:05:05, 8464) Jansson Lennart, 05:06:00, 8467) Gredesjö Henrik, 05:06:04, 8510) Holgersson Mats, 05:07:39, 8554) Sundman Mattias, 05:09:54, 8563) Jans Bengt, 05:10:08, 8567) Svensson Simon, 05:10:25, 8576) Lindström Christoffer, 05:10:39, 8579) Fredriksson Anders, Vedevågs IF, 05:10:46, 8612) Persson Lars-Erik, 05:12:36, 8620) Johansson Jonas, 05:12:58, 8622) Göransson Mattias, 05:13:00, 8637) Thuresson Per-Ola, Kilsmo IK, 05:13:37, 8675) Johansson Ulf, 05:15:11, 8714) Olsson Magnus, 05:17:04, 8742) Reinemo Brasse, 05:18:19, 8794) Nordlund Magnus, 05:21:31, 8869) Andersson Jonnie, 05:26:19, 8875) Maxe Mattias, 05:26:55, 8925) Jansson Kalle, 05:31:02, 8941) Ivarsson Mattias, 05:32:03, 8961) Karlsson Joakim, 05:34:06, 8967) Svanberg Patrik, 05:34:28, 9048) Tagner Jörgen, 05:44:26, 9079) Bernhammar Fredrik, 05:46:56, 9095) Enbom Mats, 05:49:07, 9107) Fyrgård Christer, 05:50:04, 9126) Johansson Patrik, 05:52:15, 9242) Svensson Gerth, 06:14:31, 9279) Schreiber Anders, 06:30:04, 9280) Tysell Jonas, 06:30:04.

Cykelvasan 90 (motion, damer): 1) Ödeen Sofia, 03:18:44, 2) Sällström Elin, ICA Handlarnas IF, 03:18:45, 3) Granberg Helen, 03:22:08, 9) Olsson Malin, 03:24:37, 36) Öhrman Malin, 03:32:13, 95) Granquist Anna, 03:45:15, 97) Rögardt Maria, 03:45:22, 106) Ahl Carin, 03:46:24, 119) Norman Kerstin, 03:49:16, 235) Svedin Cecilia, 04:04:28, 239) Högberg Therese, 04:05:18, 244) Flood Anette, 04:05:41, 254) Skoglund Örnefur Carolina, 04:06:53, 266) Åkerström Jenny, 04:07:49, 332) Johansson Ingela, 04:14:03, 388) Stenlund Ingegerd, 04:20:21, 393) Palmér Sofia, 04:20:34, 421) Frykholm Lotta, CK KulTur, 04:23:24, 446) Åqvist Helena, 04:24:57, 482) Ekström Kajsa, Team Bröten, 04:28:19, 486) Skrubbeltrang Sandra, 04:28:38, 505) Andersson Viktoria, 04:30:09, 544) Andersson Christina, 04:33:26, 554) Krantz Anna, 04:33:52, 570) Waller Emma, Almby ik, 04:35:41, 601) Thuresson Pernilla, Team Springhappy, 04:38:00, 606) Ljungström Sabina, 04:38:08, 654) Mattholie Emelie, 04:43:38, 677) Ahlgren Maria, 04:46:02, 703) Bergqvist Josefine, 04:48:11, 715) Ullerud Helene, 04:49:11, 756) Flink Helene, 04:52:41, 779) Ståhl Madeleine, Finspångs CA, 04:55:04, 794) Fredriksson Annsofi, 04:56:26, 797) Rauséus Karin, 04:56:36, 859) Ekroos Carina, 05:02:53, 863) Dam Tina, 05:03:26, 888) Dahlberg Söderström Anna, 05:07:01, 927) Sundström Madelene, 05:12:50, 971) Nilsson Camilla, 05:17:57, 976) Gustafsson Anna, 05:18:41, 986) Malmgren Ulrika, 05:20:12, 1050) Ek Malin, 05:27:54, 1079) Josefsson Magdalena, 05:34:04, 1087) Lindgren Petra, 05:36:23, 1094) Hjerpe Jessica, 05:37:37, 1189) Nitsing Katrin, 06:03:20, 1234) Mänd Lena, 06:21:44, 1268) Lindström Sara, 06:46:50.

Cykelvasan Öppet Spår (herrar): 1) Hedbys Jonathan, Perbellum SS, 03:06:24, 2) Persson Fredrik, 338 Småland/Ambulansen Ljungby, 03:09:42, 3) Tegström Jonas, Orio IF, 03:12:42, 34) Krejby Jon, Grönbo IF, 03:28:43, 122) Lidholm Pontus, 03:41:05, 125) Lidholm Torbjörn, 03:41:16, 160) Lekeborn Ulf, Lindecyklisterna, 03:44:27, 166) Jansson Torbjörn, Hasses Gubbar Garphyttan, 03:44:49, 258) Andersson Joakim, Garphyttan, 03:51:12, 272) Anselmius Pierre, 03:51:59, 294) Kindevåg Marcus, 03:52:47, 299) Persson LG, 03:52:59, 361) Bergman Marcus, 03:55:58, 362) Wilimsky Jörgen, 03:56:01, 390) Ledung Kristian, Almby IK, 03:57:35, 393) Kettis Jon, 03:57:40, 407) Lidström Dan, Skanska, 03:58:07, 408) Sahlin Stefan, 03:58:09, 414) Svedmark Johan, Örebrocyklisterna, 03:58:41, 428) Fritze Thomas (GER), 03:59:16, 459) Iversen Patrik, 04:00:15, 508) Nyströmer Tord, 04:02:56, 583) Higårds Olle, 04:06:06, 587) Björndahl Henrik, 04:06:14, 603) Eklund Johan, 04:07:14, 616) Wetterstrand Mikael, 04:07:46, 621) Viking Magnus, 04:07:54, 636) Tengberg Andreas, 04:08:16, 703) Rask Niklas, 04:09:58, 708) Westlund Andreas, 04:10:12, 733) Svensson Fredrik, 04:10:54, 734) Jomfjäll Janne, Lindcyklisterna, 04:10:59, 740) Nilsson Erik, Garphyttans IF, 04:11:24, 753) Göthlin Fredrik, 04:12:02, 835) Lundström Lars-Erik, 04:15:01, 850) Gustafsson Christer, 04:15:27, 858) Lindström Bahri, 04:15:39, 873) Skoog Christer, 04:16:21, 883) Reuterhäll Per, 04:16:57, 885) Andersson Henrik, Örebro AIK, 04:16:59, 903) Melin Johan, Smartab, 04:17:33, 917) Holm Fredrik, Örebro AIK, 04:18:09, 1003) Hjalmarsson Magnus, 04:20:49, 1006) Blomqvist Robert, 04:20:53, 1025) Hedman Ronnie, 04:21:30, 1030) Andersson Björn, 04:21:39, 1042) Andreasson Magnus, 04:22:23, 1053) Carlsson Andreas, 04:22:46, 1061) Weiner Valentin, 04:22:54, 1067) Lindberg Fredrik, Team Q-Fog, 04:23:10, 1069) Larsson Lars Bertil, 04:23:11, 1105) Egeryd Mats, Almby IK, 04:24:04, 1120) Thomas Linus, 04:24:26, 1181) Degner Stephan, 04:26:26, 1225) Hermansson Tomas, 04:28:06, 1256) Lindkvist Pathrik, 04:29:15, 1258) Söder Mattias, 04:29:21, 1274) Pettersson Rasmus, 04:29:57, 1320) Gustafsson Emil, 04:31:55, 1333) Andersson Mattias, 04:32:21, 1374) Elvén Henric, 04:34:09, 1375) Reinholdsson Björn, 04:34:09, 1393) Fransson Peter, 04:34:51, 1518) Eriksson Jan Åke, 04:38:29, 1532) Neselius Stefan, 04:38:54, 1595) Karlsson Håkan, 04:41:34, 1606) Sohlman Robert, 04:41:57, 1656) Karlsson Niklas, 04:43:27, 1681) Andersson Tommy, Utterbäck CK, 04:44:13, 1703) Pettersson Bo, 04:44:51, 1731) Melander Jonas, 04:45:28, 1747) Dehlin Tomas, OK Tisaren, 04:46:08, 1757) Forsberg Marcus, 04:46:26, 1788) Niemi Carl, 04:47:14, 1815) Ström Glenn, 04:48:25, 1841) Hammarbro Henric, 04:49:28, 1914) Andersson Gunnar, 04:52:47, 2014) Baeckström Henning, 04:56:27, 2053) Lövgren Thomas, 04:57:57, 2070) Persson Johan, 04:58:48, 2146) Larsson Tor-Björn, 05:02:09, 2158) Funck Mikael, Lindecyklisterna, 05:02:35, 2159) Funck Victor, Lindecyklisterna, 05:02:35, 2179) Holm Anders, 05:03:34, 2195) Risberg Kenneth, 05:04:39, 2255) Arnelius Lars, Ericsson Sportklubb Kumla, 05:08:03, 2278) Bodin Michael, 05:09:47, 2283) Winterhill Andreas, 05:10:14, 2285) Håkansson Niklas, 05:10:16, 2286) Kärki Mattias, 05:10:16, 2308) Karlsson Peter, 05:11:21, 2324) Ståhlberg Henrik, 05:12:04, 2325) Karlsson Krister, Kumla enduro, 05:12:06, 2327) Hellström Jan Ove, 05:12:18, 2336) Odhe Lars-Erik, 05:12:58, 2397) Permstäde Lasse, 05:16:52, 2398) Permstäde Ed, 05:16:53, 2416) Ericsson Mats, Lindebygdens ok, 05:17:30, 2433) Sjölund Håkan, 05:18:10, 2437) Valtanen Erkki, 05:18:21, 2560) Gavlefors Lucas, 05:26:26, 2561) Vall Niclas, 05:26:27, 2564) Gavlefors Erik, 05:26:31, 2582) Ribbenmalm Ulf, 05:27:51, 2592) Öijen Lars, 05:28:30, 2607) Danielsson Anders, Berber IS, 05:29:36, 2620) Askerblom Stefan, 05:30:46, 2626) Magnusson Anders, 05:31:05, 2628) Ragnarsson Håkan, 05:31:12, 2647) Ulstrup Kim, Åre Bergscyklister, 05:32:28, 2663) Martinsson Lars, 05:33:32, 2694) Lindgren Sören, Berber IS, 05:36:33, 2700) Karlsson Kristoffer, 05:37:12, 2704) Bergman Lars, 05:37:37, 2713) Sven Westergren, 05:38:15, 2727) Reinholdsson Mikael, 05:40:01, 2737) Forss Lars Olov, 05:40:43, 2749) Lindbergh Björn, 05:41:47, 2751) Jonsson Ingemar, 05:41:54, 2785) Jälefors Tommy, 05:44:54, 2786) Krönert Björn, 05:45:05, 2789) Skoda Jonas, 05:45:14, 2808) Bjelke Jan, Lämås Säkerhet & Hälsa, 05:47:04, 2822) Hellström Roger, 05:48:08, 2884) Nilsson Patric, Axa sport club, 05:55:01, 2902) Eriksson Kent, 05:56:02, 2903) Kaan Jari, 05:56:06, 2916) Wiik Kevin, 05:56:53, 2935) Bergström Herman, 05:59:37, 2973) Johanzon Hans, 06:02:55, 2974) Karlsson Mats, 06:02:57, 2999) Jerremyr Magnus, 06:07:22, 3002) Ranta Anssi, 06:08:08, 3065) Andersson Erik, 06:19:55), 3068) Andersson Patrik, 06:20:30), 3074) Wiik Lennie, 06:21:27), 3136) Kindgren Andreas, 06:31:40), 3158) Jansson Sören, 06:35:38), 3214) Johansson Karl Erik, 06:56:02), 3242) Frisk Daniel, 07:14:02.

Cykelvasan Öppet Spår (damer): 1) Wallin Johanna, IBM-klubben, 03:30:13, 2) Bertlin Johanna, 03:35:36, 3) Lundberg Mari-Louise, Fredrikshofs CK, 03:40:02, 45) Rådendal Therese, 04:03:45, 63) Bäckelin Catharina, Karlskogacyklisterna, 04:10:09, 86) Nordin Hannah, 04:20:03, 87) Karlsson Helena, 04:20:03, 97) Östh Anna, 04:20:57, 138) Hörbing Anna-Lena, 04:30:48, 162) Ahlin Camilla, 04:35:39, 192) Karlsson Linda, 04:39:42, 199) Andersson Eva, 04:40:43, 221) Gustafsson Mimmi Ann Marie, 04:44:52, 240) Iversen Anita, 04:47:28, 252) Viitanen Seija, 04:48:49, 257) Källmén Jenny, 04:49:29, 260) Eriksson Pernilla, 04:49:46, 266) Almén Ann Sofie, 04:50:19, 289) Lindkvist Helen, 04:52:24, 343) Israelsson Anne, 04:58:22, 348) Herling Tina, 04:58:57, 352) Persson Josefin, 04:59:09, 362) Andersson Sandra, 04:59:53, 375) Föllinger Erika, 05:02:15, 384) Nilsson Lina, 05:03:22, 385) Larsson Erica, 05:03:23, 412) Källmén Elisabeth, Ericsson Sportklubb Kumla, 05:08:03, 417) Nyman Karin, 05:08:53, 455) Svanberg Ulrika, 05:14:20, 462) Eriksson Anna Karin, 05:14:51, 481) Valtanen Elin, Örebrocyklisterna, 05:17:05, 499) Norström Carine, 05:21:17, 510) Bäckstrand Lina, 05:22:48, 519) Harbe Linda, 05:24:27, 550) Ribbenmalm Maria, 05:27:50, 554) Öijen Pia, 05:28:31, 562) Fransson Lena, 05:29:14, 563) Lindblom Johanna, 05:29:28, 582) Carlsson Camilla, 05:31:11, 623) Bergman Anne, 05:37:38, 628) Hegedus Agnes, 05:38:16, 639) Higårds Sofi, 05:40:06, 646) Kindevåg Lovisa, 05:40:28, 659) Rodesten Malin, 05:41:57, 686) Forss Anette, 05:46:04, 722) Malmquist Monica, Lämås Säkerhet & Hälsa, 05:51:52, 807) Björk Anita, Lif-stilen, 06:02:58, 822) Svanström Jennifer, 06:05:33, 884) Andersson Monika, 06:20:23, 943) Berndt Anna, 06:31:16, 946) Kindgren Carolina, 06:31:41, 950) Nordblad Anna, 06:32:07, 962) Ryning Annika, 06:35:08, 964) Lidner Ullabritt, 06:35:38, 970) Vidfelt Ulrica, Lindebygdens OK, 06:36:42, 1004) Olsson Helen, 06:46:52, 1023) Kihlström Anna, 06:55:35, 1025) Blixt Lena, 06:56:58, 1026) Lindell Anki, 06:57:05, 1040) Widlund Annika, 07:05:07.

Cykelvasan 45 (herrar): 1) Jäderberg Ola, 01:28:05, 2) Carlsson Mathias, 01:30:27, 3) Eriksson Fredric, Gävle CA, 01:32:14, 38) Jönsson Fredrik, Almby IK, 01:41:15, 42) Håkansson Magnus, 01:42:17, 62) Jansson Anders, Linde Cyklisterna, 01:44:48, 79) Blom Mikael, 01:46:40, 81) Björk Richard, Tesab IF, 01:46:53, 106) Palmér Pontus, Almby IK, 01:50:14, 125) Ekman Mats, 01:51:44, 134) Levin Marcus, 01:52:41, 149) Wäcklén Marcus, 01:53:58, 150) Wäcklén Daniel, 01:53:59, 153) Björklund Fredrik, Tesab IF, 01:54:08, 158) Willander Anders, asplunds fastigheter, 01:54:37, 159) Wessman Sören, 01:54:43, 165) Gerdin Lars, Örebrocyklisterna, 01:54:59, 176) Backström Jan, 01:55:37, 185) Söberg Niclas, 01:55:59, 193) Wäcklen Elias, TeamBurbage, 01:56:36, 197) Hansson Åke, örebrocyklisterna, 01:57:05, 212) Broberg Emil, 01:57:39, 215) Eriksson Benjamin, Sköllersta IF, 01:57:53, 235) Andersson Greger, 01:58:49, 248) Jatko Leif, 01:59:11, 252) Waldner Christofer, 01:59:26, 259) Fallström Harald, 01:59:51, 260) Björk Robert, Tesab IF, 01:59:51, 261) Levin Johan, 01:59:52, 310) Ingvarsson Tobias, 02:02:02, 329) Wijk Stefan, 02:02:43, 333) Björk William, Tesab IF, 02:02:50, 361) Karlsson Staffan, 02:04:14, 365) Norman Fredrik, 02:04:29, 376) Molin Patrik, 02:05:22, 417) Nordh Stefan, 02:06:56, 427) Nyströmer Anders, 02:07:25, 433) Gustafsson Hammarlind Magnus, Kilsmo IK, 02:07:43, 436) Lindgjerdet Kevin, 02:07:48, 463) Palmelius Kalle, 02:09:05, 464) Celander Torbjörn, Laxå Cykelklubb, 02:09:06, 475) Rönnberg Björn, 02:09:34, 508) Stjernqvist Michael, Laxå Cykelklubb, 02:11:03, 540) Planting Rikard, Tesab IF, 02:13:08, 546) Nilsson Kristian, 02:13:37, 547) Jansson Johan, 02:13:39, 575) Lennström Daniel, 02:14:34, 579) Mexelin Emil, Finnerödja IF, 02:14:45, 593) Jansson Göran, 02:15:35, 608) Losander Henrik, 02:15:56, 635) Mexelin Linus, Finnerödja IF, 02:17:10, 659) Jonsson Uno, 02:18:23, 660) Eriksson Björn, 02:18:25, 666) Karlsson Thomas, 02:18:56, 707) Sööder Thomas, Örebrocyklisterna, 02:20:56, 737) Holmberg Christian, 02:22:14, 741) Eriksson Martin, 02:22:24, 756) Karlkvist Kjell, Lindecyklisterna, 02:23:10, 783) Granath Christer, Noracyklisterna, 02:24:44, 790) Müntzing Noel, 02:25:14, 795) Brogren Per, asplunds fastigheter, 02:25:22, 797) Olsson Mats, 02:25:22, 799) Eriksson Victor, 02:25:29, 804) Eriksson Thomas, 02:25:39, 808) Löfroth Magus, 02:26:13, 855) Riberg Thomas, 02:28:24, 856) riberg erik, 02:28:25, 893) Stenberg Peter, Klubb 13) 02:31:04, 937) Hedmark Mats, Frövifors Korpförening, 02:33:54, 938) Andersson Håkan, 02:33:56, 943) Trostek Marcus, 02:34:22, 945) Schuitemaker Albertus (NED), 02:34:25, 989) Hansson Leif, 02:38:22, 990) Eklind Peter, Hyrcenter, 02:38:25, 1008) Tormod Mikael, 02:40:05, 1088) Hofgren William, 02:49:31, 1089) Hofgren Samuel, 02:49:31, 1116) Furhoff Carl, 02:53:28, 1117) Gustafsson Ove, 02:53:29, 1133) Molin Curt, 02:57:15, 1153) Nilsson Claes, 03:01:17, 1169) Broberg Gunnar, AXA Sportsclub, 03:04:59, 1172) Lindström Mats, 03:05:34, 1173) Björnlund Göran, 03:05:37, 1174) Karlsson Tomas, 03:05:45, 1185) Andersson Håkan, asplunds fastigheter, 03:08:21, 1221) Ståhl Jonathan, www.Helleforsbilcenter.se, 03:16:55, 1222) Ståhl Mikael, www.Helleforsbilcenter.se, 03:16:56.

Cykelvasan 45 (damer): 1) Schumann Susi, Ren Kost, 01:34:38, 2) Bolstad Hilde, 01:40:42, 3) Nyberg Maria, Dala-Järna IK, 01:43:52, 24) Wahlström Charlotte, Almby IK, 01:55:58, 27) Nilsson Elin, 01:56:27, 33) Söberg Pernilla, 01:57:42, 95) Nilsson Susanne, 02:05:51, 183) Lennström Annsofi, 02:14:34, 211) Gustavsson Katarina, 02:17:11, 222) Lusth Susanne, Bondsätters Cykelförening, 02:17:58, 244) Persson Linda, 02:19:12, 269) Karlsson Terese, 02:20:54, 277) Bergkvist Marie, 02:21:14, 321) Johansson Nina, 02:24:29, 336) Rosén Müntzing Anette, 02:25:23, 340) Eriksson Felicia, 02:25:37, 407) Brattström Carina, karlskogacyklisterna, 02:29:55, 410) Venuti Gianna, 02:30:08, 426) Eriksson Ros Marie, 02:32:05, 427) Sellberg Mariana, 02:32:06, 445) celander Linda, Laxå cykelklubb, 02:33:13, 464) Eriksson Ellna, Sköllersta IF, 02:34:12, 477) Trostek Malin, 02:35:00, 478) Svensson Trostek Monika, 02:35:00, 489) Eriksson Söderlund Malin, Sköllersta IF, 02:35:50, 514) Persson Ida, 02:37:36, 534) Unemo Mohlin Maria, 02:39:27, 543) Edewald Lotta, 02:40:05, 574) Nordlöf Camilla, 02:42:38, 610) Winroth Sofia, 02:45:14, 626) Hedelius Hanna, 02:46:33, 686) Hedlund Camilla, 02:53:06, 709) Nordström Karin, 02:56:05, 721) Söderqvist Anneli, 02:58:14, 750) Larsson Mariann, 03:01:41, 767) Leijen Agneta, 03:05:34, 831) Lüneburg Angelika, 03:14:45, 832) Sandén Annelie, 03:14:45, 905) Hiltunen Sussanna, asplunds fastigheter, 03:36:07, 935) Karlsson Hanna, 04:12:55, 942) Losander Ulrika, 04:40:07.

Cykelvasan 30 (motion, herrar): 1) Dahlin Daniel, Ski Bike Run, 01:02:27, 2) Rosencrantz Lars, Aktivitus SC, 01:03:41, 3) Johansson Nils, IK Hakarpspojkarna, 01:10:44, 30) Söder Erik, Kopparbergs CK, 01:18:58, 31) Söder Oskar, Kopparbergs CK, 01:18:59, 45) Larsson Rolf, 01:20:43, 67) Lindahl Mats, 01:23:47, 77) Carlberg Jonas, 01:24:14, 96) Söder Hugo, Kopparbergs CK, 01:25:59, 111) Haili Johan, 01:26:51, 152) Nordlander John, Thoren Track and Field Örebro, 01:29:37, 153) Nordlander Daniel, Örebro AIK, 01:29:38, 214) Fridlund Magnus, 01:33:27, 215) Fridlund Jacob, Karlskogacyklisterna, 01:33:28, 219) Lindgren Kalle, Östansjö SK, 01:33:36, 222) Lindgren Gustav, Östansjö SK, 01:33:39, 223) Lindgren Kent, Östansjö SK, 01:33:41, 252) Olausson Tommy, 01:34:52, 255) Haili Olli, Wedevågs IF, 01:35:04, 400) Einarson Sigvard, Vedevågs IF, 01:40:57, 401) Fredriksson Anders, Vedevågs IF, 01:40:59, 447) Kungsberger Jonas, 01:42:04, 467) Lundin Per Olov, 01:42:48, 514) Paulsson Tommy, Hallsberg, 01:44:37, 541) Olsén Anders, 01:45:40, 555) Norén Adrian, Almby IK, 01:45:56, 556) Norén Billy, Almby IK, 01:45:56, 596) Lepik Enno, 01:47:15, 612) Blomqvist Lucas, 01:47:55, 621) Carlander Christofer, Laxå CK, 01:48:08, 622) Carlander Christofer jr, Laxå CK, 01:48:10, 691) Røstbakken Sverre Johannes, Almby IK, 01:50:48, 714) Edlund Nils, 01:51:42, 782) Sätterström Liam, Degerfors IF Ungdom, 01:53:41, 785) Rosén Emil, 01:53:47, 803) Gustafsson Jan, 01:54:18, 814) Blomqvist Aston, 01:54:39, 858) Gustafsson Lars, 01:56:18, 859) Gustafsson William, 01:56:19, 895) Rydell Vidar, 01:57:41, 904) Ragnarsson Magnus, Karlskogacyklisterna, 01:57:55, 905) Ragnarsson Malte, Karlskogacyklisterna, 01:57:56, 931) Larsson Adam, 01:58:49, 941) Nilsson Kjell, Örebrocyckelisterna, 01:59:07, 956) Särnholm Viktor, 01:59:53, 1011) Larsson Mathias, 02:02:27, 1012) Larsson Noel, 02:02:28, 1024) Fredriksson Clas, 02:02:52, 1031) Haili Liam, Wedevågs IF, 02:03:04, 1098) Dalborg Ludwig, 02:06:54, 1125) Rosén Linus, 02:08:26, 1126) Maxe Noah, 02:08:27, 1127) Rosén Micael, 02:08:33, 1150) Sundqvist Sten, 02:09:48, 1154) Bergkvist Axel, Hällefors Skidklubb, 02:10:03, 1185) Nilsson Gustaf, 02:11:30, 1215) Larsson Rolf, 02:13:01, 1218) Kvarnström Sebastian, 02:13:19, 1219) Åsling Mats, 02:13:20, 1221) Edholm Simon, 02:13:22, 1228) Karlsson Sven Arne, 02:13:47, 1239) Hietala Eero, 02:14:10, 1337) Welander Mikael, 02:20:43, 1338) Larsson Isaac, 02:20:43, 1347) Lindgjerdet Björn, 02:21:33, 1362) Larsson Anton, 02:22:13, 1363) Larsson Tobias, 02:22:13, 1383) Andersson Björk Hugo, 02:23:06, 1387) Westerlund Isidor, 02:23:15, 1389) Larsson Thomas, 02:23:18, 1461) Malmgren Mårten, Karlskogacyklisterna, 02:29:40, 1475) Ahlm Ronnie, 02:31:20, 1480) Dalborg Anders, 02:32:03, 1491) Lundén Arwid, 02:33:45, 1492) Lundén Stefan, 02:33:48, 1605) Andersson Mats, 02:49:36, 1644) Albinsson Larsa, 02:57:41, 1668) Blixt Michael, 03:02:17, 1669) Blixt Hampus, 03:02:18, 1671) Burstedt Andreas, Frövi IK, 03:02:24, 1689) Söderberg Håkan, 03:13:51.

Cykelvasan 30 (motion, damer): 1) Elofsson Ann, Mjölby CK, 01:10:11, 2) Skoglund Maria, Hässleholms CK, 01:16:24, 3) Rennermalm Jessica, Lima IF, 01:18:57, 16) Söder Veronika, Kopparbergs CK, 01:25:58, 58) Saxin Ulrika, 01:31:40, 62) Rydell Gustafsson Lotta, 01:32:10, 159) Johansson Therese, 01:40:13, 174) Ahlgren Elin, 01:40:57, 235) Haglund Anette, Norabygdens Sk, 01:43:39, 248) Malmqvist Sara, Team Nordic Trail Örebro, 01:44:36, 271) Brunér Karin, 01:45:49, 310) Berg Emmelie, 01:47:30, 318) Wistrand Miriam, 01:48:07, 319) Carlander Veronica, Laxå CK, 01:48:07, 320) Carlander Ellen, Laxå CK, 01:48:07, 326) Käck Malin, 01:48:27, 329) Tidholm Lena, 01:48:41, 335) Gerdin Katarina, Örebrocyklisterna, 01:49:10, 354) Hedelius Thea, 01:50:01, 368) Røstbakken Eva (NOR), 01:50:47, 383) Edlund Mari-Anne, 01:51:41, 398) Lindahl Sofie, 01:52:32, 399) Lindahl Emma, 01:52:34, 435) Oskarsson Maja, 01:54:17, 469) Johansson Josefine, Almby IK, 01:55:40, 511) Stenholm Elina, 01:58:02, 512) Lindberg Hanna, 01:58:02, 584) Kjell Maria, Östansjö sk, 02:01:04, 593) Olsson Marita, 02:01:36, 606) Fredriksson Ebba, 02:02:52, 612) Haili Jenny, Wedevågs IF, 02:03:04, 613) Haili Rita, Wedevågs IF, 02:03:05, 631) Sörman Siv, Lindecyklisterna, 02:03:41, 656) Björk Camilla, Tesab IF, 02:05:10, 682) larsson sara, 02:06:23, 688) Åkerström Lilian, 02:06:41, 692) Dalborg Kristina, 02:06:54, 760) Oskarsson Tove, 02:09:52, 776) Brändh Hanna, 02:10:30, 815) BergLarsson Bitte, 02:13:01, 816) Edholm Maria, 02:13:11, 889) Säfström Andersen Hanna, Kumla real, 02:17:22, 900) Eriksson Katarina, 02:18:27, 945) Lindgjerdet Tilde, 02:21:34, 949) Särnholm Åsa, 02:22:01, 950) Särnholm Tilde, 02:22:02, 961) Björk Ulrika, 02:23:05, 968) Larsson Anneli, 02:23:23, 1040) Johansson Inger, 02:28:55, 1067) Ahlm Gabriella, 02:31:20, 1079) Dalborg Cecilia, 02:32:04, 1094) Lundén Carin, 02:33:46, 1128) Larsson Sofia, 02:36:39, 1275) Hedmark Liselotte, 02:56:15, 1276) Hedmark Maria, 02:56:15, 1288) Albinsson Rebecka, Team Bröten, 02:57:41, 1314) Wessman Wilma, Frövi IK, 03:02:25, 1325) Ståhl Jaana, www.Helleforsbilcenter.se, 03:05:50, 1326) Jansson Elin, 03:05:50, 1327) Jansson Emma, 03:05:51, 1361) Gustavsson Anna, 03:17:17, 1362) Larsson Linnéa, 03:17:18.

Ungdomscykelvasan (herrar): 1) Lindqvist Viktor, Kolmården Mtb, 59:32, 2) Ernstsson Joel, Finspångs CA, 59:33, 3) Friis Melvin, Team Swesports, 59:33, 6) Bergman Patrik, Almby ik Team Bergslagsloppet, 00:59:34, 67) Enhörning Carl, Almby ik, 01:09:33, 70) Karlsson Emil, Almby IK, 01:09:37, 91) Einarson Karl William, 01:14:48, 103) Klarström Valfridsson Gustaf, 01:17:40, 129) Röstbakken Marius, Almby ik, 01:23:51, 139) Fermby Wilmer, 01:27:08, 146) Lindgren Rasmus, 01:29:56, 153) Åkerström Mattias, Almby IK, 01:34:15.

Ungdomscykelvasan (damer): 1) Palmberg Linn, OK Hammaren, 01:03:53, 2) Hylén Tilda, Falu CK, 01:05:37, 3) Petersson Moa, Mjölby CK, 01:05:42, 10) Ehrlin Louise, Almby IK, 01:10:36, 18) Johansson Amanda, Almby IK, 01:13:27, 33) Egeryd Ebba, Almby IK, 01:23:49, 38) Åkerström Matilda, Almby IK, 01:27:53, 40) Frykholm Tindra, CK Kultur, 01:28:49, 43) Frykholm Klara, CK Kultur, 01:32:37.