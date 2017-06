Discodansgruppen Just Do It vann VM-brons

Återigen har discodansarna från Hallsberg visat vad de går för. När disco-VM avgjordes i Tjeckien, i staden Chomutov, mellan torsdag och söndag var dansgruppen Just Do It än en gång framgångsrika.

Det började på lördagen, när en av gruppens medlemmar, Christoffer Ljungdahl, tävlade i singeldisco i vuxenklassen. Bland 32 startande fanns han med bland de sex som tog sig till final. Väl där vann han bronspengen, strax efter landsmannen och örebroaren Simon Säborg, som tog silver. Detta var Ljungdahls första individuella medalj på VM i vuxenklass. Ifjol slutade han på en åttondeplats.

På söndagen fortsatte det. Då fanns Just Do It med i startfältet bredvid 30 andra.

Från första rundan avancerade de till kvartsfinal, vidare till semifinal och sedan fram till final. I konkurrens med sex andra grupper, däribland en svensk, tog de tredjeplatsen. Därmed försvarade de bronsmedaljen från fjolårets VM.

Just Do It består av Christoffer Ljungdahl, Maja Björklund, Julia Ivarsson, Ronja Baranyi , Ida Modin , Elvira Larsson och Yun Bergsten. De tränas av Charlotta Helgesen och Alexandra Lagemyr.

Gruppen vann SM i slutet av maj. Sedan dess har de haft all fokus på VM.

Kondition, styrketräning och ett nötande av koreografin har stått på det hårda träningschemat.

Nu väntar välförtjänt vila över sommaren, innan träningen tar vid igen i augusti och höstens tävlingar närmar sig.