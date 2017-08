EM är igång för Kumlaryttaren – laget på silverplats inför den avgörande omgången

Den här veckan rids EM i dressyr för unga ryttare i Holland. Emelie Aldenfalk och hennes häst Winton ingår i laget som inledde sina tävlingar under onsdagen. Hälften av lagryttarna red under onsdagen och den andra hälften rider under torsdagen då lagtävlingen avslutas.

Emelie Aldenfalk och Winton startade som andra ekipage i det svenska laget. De fem domarna gav Kumlaekipaget 70,027 procent för ritten. Ett resultat som tog upp det svenska laget till en silverplats och Emelie Aldenfalk till en individuell tredje placering när halva startfältet har ridit.

Tysklandz lag är i ledning efter efter den första tävlingsdagen och hemmanationen Holland ligger på bronsplats.

På torsdagen avslutas lagtävlingen och därefter fortsätter den individuella tävlingen.

FAKTA/ Sveriges youngriderlag på dressyr-EM

Sveriges lag består av följande ekipage; Cecilia Bergåkra /Primavera, Emelie Aldenfalk /Winton, Sofie Andersson/CSI och Ludvig Wilken/Capo Knight.

