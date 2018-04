BK Forward har byggt om inför heta säsongen: "Det måste ske på vårat sätt"

Erik Björndahl gjorde 24 mål, och Andersson 23. Man gick obesegrade på hemmaplan genom hela säsongen, vann serien och gick raka spåret upp i division ett. 2017 var Forwards år.

Den 15 oktober besegrade man Sundbybergs IK med 2–0, säkrade avancemanget och firade – ja, hur då? Med att skråla den gamla Sten och Stanley-dängan "Jag vill vara din Margareta" i omklädningsrummet.

– Det är en gammal inkilningsgrej från förra året. En ung kille fick det i uppdrag, att sjunga den låten på varje bussresa. Sen har den hängt med, den kommer ibland rätt vad det är, säger assisterande tränaren Peder Hessel.

Firandet är över sedan länge, en hel vinter har gått och insikten har givetvis landat – nu ska det spelas i division ett igen. Där många nog menar att Forward hör hemma.

– Jag vet att det pratas om att vi på sikt ska vara ett topplag i division ett. Det finns i tanken att satsa på det sättet, men det måste ske på Forwards sätt. Vi ska satsa eget, lokalt, ungt och våga ha tränare som kör det racet. Det kan inte komma in tränare som säger att jag ska ha färdiga spelare annars så skiter vi i det, säger Hessel.

Med den erkända ungdomsverksamheten och grundtanken att hela tiden producera bra spelare till sitt eget a-lag, finns givetvis ett tak för vart man kan nå utan kompromisser.

Superettan, är det för högt?

– Jag är osäker, men nagelfar du trupperna i Superettan så är det mycket egna produkter där också. Däremot så måste alla krydda med spets och kvalitet i varje lagdel på den nivån.

Premiären i division ett äger rum under lördagen, men Forward spelar först på söndagen – hemma på Trängens konstgräs mot. Under vintern har man tappat klubbikonen och skyttekungen Erik Björndahl, och mittfältsmotorn Emil Berger.

– Det är mycket värde i en kille som Erik. Men historiskt sett så är det så, att det alltid kommer fram nya spelare. Emil är en otroligt bra spelare och en fin kille men vi kan ersätta honom spelmässigt, säger Hessel.

Och kanske gör man det med en ÖSK-talang. 20-årige Kevin Johansson är en av de spelare som tillkommit i laget under vintern.

– Han är lite oprövad, men har vuxit enormt under vintern och ser ut som att han inte gjort annat, säger Hessel.

Förutom Karlslunds IF, som man hade i samma serie redan under fjolåret, kommer BK Forward även få möta Rynninge IK i den kommande säsongen. Det betyder en drös derbyn – och just en sådan match blev Forwards tändvätska under den gångna hösten.

– Vi hade oerhört dålig stämning i sju dagar efter derbyförlusten i somras. Dåliga träningar och krismöten. Det gick att ta på, det var en knäckt stämning. Sen tog vi oss samman från det och vann elva raka, säger Hessel.

