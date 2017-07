Första segern för Sverige i EM – slog tillbaka Ryssland med 2–0

Sverige gick in till den andra gruppspelsmatchen i EM med en poäng i bagaget från öppningsmatchen där de kryssade mot Tyskland.

På andra sidan stod ett Ryssland som slagit tillbaka Italien i sin premiärmatch.

Då var det Sverige som tog tag i taktpinnen direkt från avspark och öste på mot det ryska målet.

Efter ett par farliga chanser, däribland ett ribbskott från Kosovare Asllani, kom också ledningsmålet i den 22:a matchminuten då Lotta Schelin nickade in en frispark från Magdalena Ericsson.

Sverige nöjde sig inte med det utan fortsatte att pressa på, men fick gå till pausvila med 1–0.

Sex minuter in i den andra halvleken kunde Stina Blackstenius trycka sig igenom det ryska försvaret och rulla in bollen i mål via både en ryska och ena stolpen. Blackstenius mål blev också matchen sista.

– Jätteskönt, men det skiter jag i. Det är 2–0 och det är skönt som tusan. Det känns bra. Nu har vi fyra poäng och vi vinner mot Ryssland och vi känner att vi har kontroll över matchen även om vi blir lite trötta emellanåt, säger Lotta Schelin i C Mores sändning.

Efter två spelade matcher leder nu Sverige gruppen på fyra poäng, före just Ryssland på tre, Tyskland på två och så jumbon Italien som är poänglösa.

Tyskland ställs mot Italien under fredagskvällen.

Sverige–Ryssland 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (22) Lotta Schelin, 2–0 (51) Stina Blackstenius.

Domare: Stéphanie Frappart, Frankrike.

Sverige (4–4–2): Hedvig Lindahl – Jessica Samuelsson, Nilla Fischer, Linda Sembrant, Magdalena Eriksson – Kosovare Asllani, Caroline Seger, Lisa Dahlkvist (63), Olivia Schough (46) – Stina Blackstenius (73) , Lotta Schelin.

Avbytare: Hilda Carlén (mv), Emelie Lundberg (mv), Jonna Andersson, Emma Berglund, Julia Spetsmark, Josefin Johansson, Hanna Folkesson (63), Hanna Glas, Fridolina Rolfö (46), Pauline Hammarlund (73), Mimmi Larsson, Elin Rubensson.