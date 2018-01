Kalle Holmberg startar mot Danmark efter målsuccén – Rinne vaktar buren

Januariturnén har fått en trevlig inledning med Örebroögon sett.

Kalle Holmberg imponerade när han kom in med 20 minuter kvar att spela vid 0–1-underläge mot Estland. Redan efter några sekunder var han nära att skicka in kvitteringen och i den 79:e minuten placerade han in 1–1 från strax utanför straffområdet.

– Jag hittar ett väggspel av Kerim som uppfattar att jag kommer runt min försvarare. Sen var det skönt att den gick in, sa han till Cmore då.

Förutom målet hade han flera lägen och var ständigt på språng. Något som gladde förbundskapten Janne Andersson efter matchen.

– En duktig kombinationsspelare som har vuxit det här året och som med självförtroende kommer in och gör det bra, sa han.

Nu får den tidigare Örebrospelaren chansen från start när Sverige på torsdagen ställs mot Danmark. Jacob Rinne kommer även han finnas på planen och vaktar målet för blågult.

– Läget i truppen är väldigt bra. Vi har haft ett antal bra träningar och match mot Estland i söndags. Någon spelare är lite sliten som det kan bli när man är iväg såhär men totalt sett väldigt bra hälsoläge. Det är roligt att jobba med de här killarna, säger Janne Andersson i ett pressmeddelande.

