Mittfältskuggen förlänger med Karlslund – klar för ytterligare ett år: "Är en strålande klubb"

Han har varit en nyckelspelare för Karlslund under de senaste två säsongerna. Nu står det klart att den omtyckte engelsmannen Laurence Bell hänger med laget in i division ett under 2018.

Mittfältaren är klar för ett år till, detta meddelar klubben på sin hemsida idag.

– Karlslund är en strålande klubb att spela för och vi uppnådde allt vi drömde om förra säsongen, så att jag nu återvänder till Örebro för ett nytt år och en ny utmaning är spännande. Min kropp känns bättre än någonsin, så jag ser fram emot en ny bra säsong, säger Bell på hemsidan.

"Laurie" kom till Karlslund inför säsongen 2016, och under sin första säsong med laget gjorde han elva mål på 24 matcher. Han korades även till årets spelare. Under 2017 var han en viktig pusselbit i klubbens avancemang till division ett, både med sina sex mål och med sitt fina spel i övrigt.

– Ärligt talat så var förra säsongen en av de roligaste som jag någonsin varit involverad i. Att spela så bra som vi gjorde, att vi vann så många matcher som vi gjorde och att vi fick sjunga vår segersång så ofta som vi gjorde var helt galet. Vi var en talangfull, välcoachad och hårt arbetande trupp, och jag bara visste att vi skulle bli klara uppflyttningen. När det sedan hände var det faktiskt ganska känslomässigt, säger Bell.

Sportchefen Andreas Östby glädjer sig åt att få behålla den 25-årige kuggen.

– Att han är kvar i klubben betyder mycket mer för oss än enbart vad han bidrar med på planen. Han har sedan dag ett visat stort hjärta för sporten, för klubben och för alla inom klubben. Från hans egna lagmedlemmar till anställda inom klubben och ner till våra yngre fotbollsspelare i klubben när a-laget jobbat med vår fadderverksamhet. Allt han gör sprudlar av energi och professionalism och det smittar givetvis av sig, säger Östby.

– Det märks när Laurie har kommit in i rummet om man säger så, och allt detta är något som vi värderar högt. Han har blivit en mentor för våra yngre killar i truppen, och förhoppningsvis en förebild för många fler i klubben. Det är ytterligare en anledning till att vi är väldigt glada över att han är kvar hos oss även under kommande säsong.

Karlslunds försäsong drar igång med träning på måndag den 8:e januari.

