Rinnes tunga nyårssmäll – Gents nya transferrekord: Värvar kroatisk landslagsmålvakt

Jacob Rinne gjorde en urstark vår mellan stolparna för ÖSK. Det gav honom ett proffskontrakt med belgiska Europa league-laget Gent. En övergång som var ÖSK:s mest inkomstbringande någonsing, enligt uppgifter som NA tagit fram.

Men även Gent kan slå transferrekord – om än när det kommer till att köpa spelare.

Dagarna före nyår stod det klart att Gent värvar den kroatiske landslagskeepern Lovre Kalinic – för runt 30 miljoner kronor, enligt den belgiska sajten Nieuwsblad vilket Fotbollskanalen var först om att skriva om i Sverige. Lovre Kalinic, som hämtas in från kroatiska Hajduk Split, var tillsammans med Ivan Vargić målvakter bakom förstemålvakten Danijel Subašić för Kroatien under EM 2016.

– Det är klart att det inte är en värvning som man önskar att ens lag gör. Som keeper är det ju bara en position. Det är inte jättekul, men jag kan inte bara lägga mig ner och dö. Jag ska göra allt för att visa att jag är den som ska spela, säger Jacob Rinne till Fotbollskanalen.

Jacob Rinne, som omgående fick förtroendet som förstemålvakt för Gent under hösten, petades till förmån för Yannick Thoelen efter att ha släppt in fem mål två gånger om mot Sjachtar Dontesk i Europa-league gruppespelet. Han har sedan i början på november endast spelat två av Gents åtta matcher i ligan, och var inte ens med i truppen i matchen mot Sint-Truiden. Rinne fick förvisso chansen i målet igen i 1–0-segern mot turkiska Konyaspor i Europa league den åttonde december och i ligan i de båda förlustmatcherna mot Anderlecht och Genkt i slutet på december. Men dagen efter att ha släppt in tre mål mot förre djurgårdaren Omar Colleys Genk gjordes transferbomben officiell: Lovre Kalinic klar för Gent.

Rinne säger själv till fotbollskanalen att han inte tycker sitt eget spel motiverat köpet av en ny målvakt.

– Nej, det tycker jag absolut inte. Så klart har jag gjort misstag, som många har sett. Framför allt det mot Sjachtar. På det stora hela har det gått bra, det är klart att det varit en omväxling för mig också, att komma ner till en helt ny liga, mitt under säsongen i Sverige. Men på det hela tycker jag att det gått bra.

Fotbollskanalen: Räknar du med att bli tvåa nu?

– Man får vara lite realistisk också; om de gör ett sådant köp för så mycket pengar så gör de inte det för att han ska sitta på bänken. Så dum är inte ens jag. Jag räknar med att han i början kommer att få chansen, sedan är det bara upp till mig att kriga på under träningarna och hoppas att man ska få chansen igen.