Dana Kuhi vill göra landslagscomeback – och ta SM-guld med ÖSK: "Absolut har vi möjlighet"

ÖSK Futsal sparade den viktigaste pusselbiten till sist.

Först när truppen spikades på torsdagen presenterades Dana Kuhi, 27: Klubbens meste landslagsspelare genom tiderna och största stjärna de senaste åren.

– Jag har stora förväntningar på honom som en ledare i omklädningsrummet och på planen. Alla här i Örebro vet vad Dana kan leverera, säger tränaren Mikko Seppälä.

Höga förväntningar har också Kuhi själv.

– Jag tycker absolut vi har en möjlighet att gå för SM-guldet med det här laget. Vi hade ett väldigt bra lag förra året och nu har det kommit in ytterligare bra spelare som gör att det ser ännu mer spännande ut. Jag tittade på en av matcherna i cupen i helgen, och tyckte att till exempel Hussein Fawaz ser jättebra ut, och nu är ju Josef Ibrahim klar också, säger Kuhi.

Kuhi har gjort 23 A-landskamper, men har inte funnits med i nye förbundskaptenen Matija Dulvats första trupper eftersom han fokuserat på fotbollsspelandet med BK Forward i division 2 den här säsongen. Men nu är ambitionen att ta tillbaka landslagsplatsen.

– Jag vet att jag kan spela i landslaget, och jag har motivationen, men det handlar om att hålla sig skadefri och frisk och komma i bra form, så vi får se hur det blir, säger Kuhi som haft mycket strul senaste året.

– Jag var sjuk och skadad under förra vintern och under sommaren, och jag ahr fått ägna mycket tid åt rehab. Jag har inte varit med någon match från start alls i Forward, jag har inte varit alls i så bra form, konditionen har varit dålig. Men jag har gjort inhopp sista 10–15 matcherna, och just nu är jag hel och frisk, det är bara konditionen som är si sådär än så länge, den ska jag försöka hämta tillbaka.

Vid presskonferensen presenterades också nyförvärven Pontus Eriksson och Robin Ingvarsson. Två värvningar som gör att ÖSK har 20 spelare i truppen inför SFL-säsongen som startar med bortamatch mot KFUM Linköping den 29 oktober. Genrepet spelas hemma mot Skoftebyn på lördag.

Se en längre intervju med Dana Kuhi nedan:

ÖSK Futsals trupp 2017/18

Nyförvärv: Joonas Puolamäki (målvakt från Someron Voima) – Robin Ingvarsson (utespelare, spelat fotboll i Rynninge i år, futsal senast i Forward), Josef Ibrahim (spelade tre matcher förra året med ÖSK, spelat fotboll i Forward i höst), Pontus Eriksson (spelat fotboll i Yxhult i år), Fredrik Karlsen (Polisportiva San Michele), Victor Bladh Nilsson (spelat fotboll i Öfvre Adolfsberg i år), Ozan Soyal (spelat fotboll i Yxhult i år), Amel Rastoder (spelat fotboll i Örebro Syrianska i år), Erik Dahlbeck (Djurgården), Ergin Bajrami (Eker), Ahmad Fawaz (Vivalla) och Hussein Fawaz (klubblös senaste säsongerna).

Förlängda kontrakt: Björn Andersson (målvakt), Simon Johansson – Dana Kuhi (utespelare), Sebastian Sallanto, Jacob Nilsson, Simon Blomqvist, Almin Masic och Anel Coralic.

