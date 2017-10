ÖSK Futsal värvar två – och håller dörren öppen för Angelo Vega: "Har karaktär och ambitioner"

Vid en presskonferens på torsdagen presenterade ÖSK Futsal de tre sista pusselbitarna i truppen inför SFL-säsongen som drar igång med bortamatch mot KFUM Linköping den 29 oktober: Nyförvärven Pontus Eriksson, som spelade alla matcher med ÖSK i träningsturneringen Örebro open i helgen, och Robin Ingvarsson, som tidigare varit uttagen i landslagstruppen. Samt kontraktsförlängningen med Dana Kuhi.

Men en liten öppning finns kvar innan truppen är hundraprocentigt spikad: För 32-årige Angelo Vega, som förra säsongen förde IFK Uddevala till SM-guld som tränare och tidigare gjort tio A-landskamper som futsalspelare och tre allsvenska säsonger med Örgryte som fotbollsspelare. Vega provspelade med ÖSK i lördagens match mot Hammarby i träningsturneringen Örebro open, och är aktuell för att ansluta till klubben i slutet av november. Men han kommer att inleda säsongen i ett division 1-lag.

– Jag har haft ett bra samtal med Vega, och vi har kommit överens om att han ska träna med oss. Däremot kommer han inte att spela i genrepet mot Skoftebyn, eftersom han haft kontakter med dem också. Han ska hitta matchformen i division 1 via ett låneavtal, och om en månad räknar vi med att han är aktuell för oss, säger Mikko Seppälä som tränar ÖSK tillsammans med Victor Huerta, som flikar in:

– Men det gäller att han visar form, visar att han vill vara här och förtjänar en tröja, som alla andra i vår trupp.

Seppälä igen:

– Man ser att Vega har karaktär och ambitioner för futsal. Han var en av de bästa spelarna i helgen och han visade väldigt snabbt att han kan lära sig vårt system.

30-åriga Robin Ingvarsson är inte heller aktuell för seriestarten, eftersom han först ska avverka kvalspelet till fotbollens division 1 med sitt Rynninge. Han har, liksom Vega, också landslagsmeriter från futsalen, men har inte spelat seriöst de tre senaste vintrarna.

– Robin är en joker. Han tillhör oss, men vi får se lite när han kan vara med. Kvalet håller på några veckor, och sedan ska han komma in i futsalform, hitta rätt i gruppen och i våra idéer, säger Huerta.

– Och ingen spelare kommer in i vår matchtrupp utan att ha tränat minimum fyra veckor. Det spelar ingen roll vad det står på tröjan, jag har ingen anledning att titta på den. Man måste vara med på träningarna och lära sig spelsystemet för att få spela. Vi har ett helt nytt system, det har ingenting att göra med ÖSK:s spelsystem i fjol. Det är en lång väg för alla som kommer in sent, säger Seppälä.

Hur lång tid har Dana Kuhi kvar att träna med er innan han kan få spela?

– Två veckor. Vi kanske kommer att få se honom i SFL-premiären, kanske inte. Det är upp till honom.

ÖSK Futsals trupp 2017/18

Nyförvärv: Joonas Puolamäki (målvakt från Someron Voima) – Robin Ingvarsson (utespelare, spelat fotboll i Rynninge i år, futsal senast i Forward), Josef Ibrahim (spelade tre matcher förra året med ÖSK, spelat fotboll i Forward i höst), Pontus Eriksson (spelat fotboll i Yxhult i år), Fredrik Karlsen (Polisportiva San Michele), Victor Bladh Nilsson (spelat fotboll i Öfvre Adolfsberg i år), Ozan Soyal (spelat fotboll i Yxhult i år), Amel Rastoder (spelat fotboll i Örebro Syrianska i år), Erik Dahlbeck (Djurgården), Ergin Bajrami (Eker), Ahmad Fawaz (Vivalla) och Hussein Fawaz (klubblös senaste säsongerna).

Förlängda kontrakt: Björn Andersson (målvakt), Simon Johansson – Dana Kuhi (utespelare), Sebastian Sallanto, Jacob Nilsson, Simon Blomqvist, Almin Masic och Anel Coralic.

