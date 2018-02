ÖSK Futsals tunga slutspelssvit förlängd – överkört av IFK Uddevalla i första SM-kvartsfinalen

LÄS OCKSÅ: ÖSK Futsal vägrar ge upp – trots sexmålsunderläge inför returen: "Det är ingen annan som tror på oss – men det är inget nytt"

Nej, det verkar ha gått troll i det här med SM-slutspel för ÖSK Futsal.

Fem år i rad har laget kvalat in – inte en enda gång har de lyckats vinna en enda match. SM-slutspelet har varit utformat på olika sätt, men den gemensamma nämnare har varit att ÖSK inte vunnit en enda match. I år inleds det med kvartsfinaler och dubbelmöten, där ÖSK på söndagskvällen inledde med en svidande 7–1-förlust mot regerande svenska mästarna IFK Uddevalla inför 687 åskådare hemma i Idrottshuset.

Ex-allsvenske fotbollsspelaren Petrit Zhubi gav Uddevalla ledningen tidigt, men ÖSK hade minst lika mycket av spel och chanser långt in i första halvlek. Bland annat hade Dana Kuhi ett skott i stolpen efter en läcker frisparksvariant fyra minuter före paus. Men i anfallet efter stack Mahmoud Abed-Al-Mouti i stället upp och gjorde 2–0, och efter att Hussein Fawaz bränt öppet mål för ÖSK petade Granit Berisha in 3–0 till gästerna under benen på Simon Johansson i ÖSK-målet 13 sekunder före paus.

I halvtid bytte ÖSK målvakt, men Björn Andersson fick en mardrömsstart mellan stolparna när Abed-Al-Mouti satte 4–0 bara 42 sekunder in i halvleken. Det följdes av Emilio Rossis 5–0 och Albert Hisenis 6–0 inom loppet av åtta minuter. Amel Rastoder spräckte ÖSK-nollan med ett tröstmål i 30:e minuten, men Robert Bagger såg till att Uddevalla ändå vann med sex mål genom att sätta 7–1 i 39:e.

Returen spelas i Uddevalla nästa söndag, och ser ut att bli en ren formsak för de regerande svenska mästarna. För att ÖSK ska nå sin fjärde raka SM-semifinal krävs seger med sju mål då.

ÖSK Futsals alla SM-slutspelsmatcher

2014: Förlust i åttondelsfinal.

2015: Förlust i semifinal (mot IFK Uddevalla), förlust i bronsmatch.

2016: Förlust i semifinal, förlust i bronsmatch.

2017: Förlust i båda semifinalerna (mot IFK Uddevalla).

2018: Förlust i första kvartsfinalen (mot IFK Uddevalla), retur på söndag.

SM-kvartsfinalerna i futsal, första matchen av två

Skoftebyn–Örebro FC 1–1

Djurgården–Borås 4–3

IFK Göteborg–Nacka Juniors 2–1

ÖSK Futsal–IFK Uddevalla 1–7

Returerna spelas nästa helg. I första hand räknas poäng, i andra hand målskillnad. Är båda dessa kriterier lika gäller inte regeln om bortamål, utan i stället spelas en förlängning om 2x5 minuter. Om även den slutar oavgjort vidtas straffläggning.

SM-semifinalerna spelas 17/18 och 24/25 februari. Högst rankat lag av de som gått vidare möter lägst rankat lag. Rankningen: Borås, Örebro FC, IFK Uddevalla, Nacka Juniors, IFK Göteborg, ÖSK Futsal, Skoftebyn, Djurgården. Om ÖFC går vidare får de alltså i semifinalen möta Djurgården, om laget slår ut Borås, annars vinnaren mellan Nacka och Göteborg. Finalen spelas helgen 3/4 mars och avgörs i en match där det högst rankade finallaget har hemmaplan.