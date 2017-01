Senad Berisha hjälte – efter 13 matcher på fyra dagar: "Är ganska stel nu"

Se hela finalen i spelaren ovan.

Latorp mot Örebro FC i DM-final. Något av en skräll kanske eftersom Latorp fick SFL-laget på sin lott i semifinalen. Men ett B-betonat ÖSK lyckades aldrig få hål på Latorp som istället tog sig vidare till final mot Örebro FC efter mål av Linus Bernström.

Och i finalen så lyckades faktiskt Latorp ta matchen till förlängning, golden goal efter tryckt in 2–2 med bara någon minut kvar av matchen – en riktig rackarrökare rätt upp i kryllan av Andreas Tranquist.

Men så, i förlängningen klev Senad Berisha fram. Gjorde det som han gjort sig känd för de senaste månaderna – avgöra matcher. Tryckte upp avgörande 3–2 rätt upp i bortre krysset och pangade därmed hem Örebros andra cupseger på två dagar.

För även om det var en bedrift i sig att avgöra DM-finalen så kanske Senad Berishas ork var en än större grej. Han inledde med att lira fyra matcher i Motalacupen i torsdags, en match i DM under fredagen, följde upp med att vara med och vinna Motalacupen över sex matcher under lördagen och sedan spela både semifinal och final i DM under söndagen. Och det var en minst sagt sliten guldhjälte som firade DM-segern.

– Jag är ganska stel nu ... Jag är jättesliten. Men det känns ändå bra. Jag har ändå försökt återhämta mig lite grand. Men jag får nog göra något isbad ändå, säger Berisha och fortsätter:

– Jag hade försökt planera lite innan, eftersom jag inte skulle spela i SFL mot Söder (under lördagskvällen) där jag var avstängd. Men jag har försökt hjälpa laget så mycket som möjligt och mig själv också och akta mig för att gå sönder.

Och även om han blev stor hjälte för Örebro FC så känner sig han, och några andra spelare i laget, betydligt mindre efter den här veckan:

– Det är många kilon som trillat av många spelare efter den här tuffa perioden.

Samtidigt, segern satt hårt inne. Latorp tog ledningen genom en kanon av Tobias Boström. Örebro FC lyckades med lite nöd och näppe vända till 2–1 genom Miran Abdulrahman och Jens Arrby. Men så, med endast någon minut kvar av matchen pangade Andreas Tranquist in kvitteringen som gav förlängning. Men så, ja, Senad Berisha.

– Latorp var bra, man ska inte underskatta dem. Men vi ska ju vara det bästa laget. Vi har varit bäst i stan innan och vi ska fortsätta visa det, och nu gjorde vi det igen.

Och, han hade på känn att det var just han som skulle få det sista ordet.

– Det var skönt att få avgöra. Jag hade sagt det till några kompisar innan att det kändes som jag skulle avgöra. Tränaren sa också åt mig att gå in och avgöra, och det gjorde jag och det kändes skönt att få göra det igen.