Örebroaren etta på Europarankningen för golfamatörer: "Förstaplatsen i världen ligger inom räckhåll"

LÄS OCKSÅ: Supertalangens succé: "Jag fick min första golfklubba när jag var ett år gammal"

Oliver Gillberg, 21, har hittat sin alldeles egna väg mot toppen av golfvärlden.

När de flesta väljer att endera bli proffs tidigt eller spela på college i USA har örebroaren, som spelar för Kårsta GK, valt att stanna kvar hemma i Sverige som amatör, och i stället ta vägen via det svenska landslaget och världens största amatörtävlingar.

Förra året kvalade han som enda amatör in till den svenska Europatourtävlingen Nordea masters, där han sensationellt klarade cuten, och han spelade stortävlingar som British am och US amateur.

Och när Gillberg i dag, tisdag, peggar upp för första tävlingsrundan 2018 gör han det för första gången som hela Europas högst rankade amatör med en tiondeplats på världsrankningen, efter att ha tagit ett skutt uppåt efter senaste omseedningen. Men faktum är att Gillberg bara var några få slag från att bli proffs i november.

– Inför kvalet till Europatouren i höstas sa jag till alla att om jag skulle få en plats på challengetouren (touren precis under Europatouren) så skulle jag bli proffs till årets säsong. Och jag tog mig hela vägen till sista kvalsteget och låg på rätt sida cuten efter nio hål på den fjärde rundan. Men sedan låste det sig med puttarna, jag gick ett över par sista nio och missade cuten med tre slag, berättar Gillberg.

– Jag var så klart jätteledsen efteråt, men nu känns det som att det var meningen att det skulle bli på det sättet. Att vara amatör så här länge har öppnat så många dörrar till stora tävlingar för mig, och nu fortsätter jag med det ett sista år. Bara en sådan sak som att US amateur går på Pebble Beach i år, det är häftiga ställen man får åka till.

Var det självklart att fortsätta som amatör efter att ha åkt ur kvalet?

– Nej, men det var inte ett jättesvårt beslut. Under en period gick jag igenom mina alternativ och vägde plus och minus. I och med att jag gick så pass långt i kvalet fick jag en kategori på challengetouren som hade gett mig sju starter under året, och ena alternativet var att bli proffs och på de sju tävlingarna försöka spela ihop ett fullt kort för 2019. Men det skulle bli en osäker säsong samtidigt som jag visste vad jag hade som amatör med läger, stöttning från landslaget, stora tävlingar ... Inombords kände jag att det alternativet gav mig bättre förutsättningar för framtiden.

Gillbergs höjdpunkter under året blir återigen världens två största amatörtävlingar – British am och US amateur – och därtill lag-VM på Irland, lag-EM i Tyskland och Nations cup i Spanien. Men direkt efter lag-VM, den 10 september, kommer han till slut att bli proffs.

– Det är det datum jag satt upp, såvida inget händer. Blir man etta eller tvåa i US amateurs får man spela två majors (US open och US masters) och vinner man British amateurs får man spela tre majors (British open, US open, US masters) om man behåller sin amatörstatus, så om jag lyckas med det kommer jag förstås inte bli proffs. Men det skulle ju inte direkt vara något negativt ...

Gillberg har i 1,5 år varit Sveriges bästa amatör på rankningen, och sedan en vecka tillbaka är han alltså också etta i Europa.

– Det är så klart jättehäftigt. Det känns som att allting gått väldigt fort. Först etta i Sverige, sedan etta i Europa ... Sista steget vore att bli etta i världen också. Det ligger inom räckhåll. Han som toppar just nu är en kille från Chile (Joaquín Niemann) som är två år yngre än mig. Han är hur duktig som helst, men han kommer nog bli proffs när han spelat US masters i april, så gör jag det bra från och med nu till september så finns absolut chansen. Det gäller att vara lite smart med vilka tävlingar man spelar, gör man det bra på proffstävlingar som Nordic league så finns det väldigt mycket rankningspoäng att hämta i förhållande till amatörtävlingarna. Så det kommer bli många sådana tävlingar i år. Men A och O är naturligtvis att spela bra.

Efter att ha tillbringat vintern i Dubai, Orlando och Örebros golfhall inleder Gillberg säsongen med det öppna sydafrikanska slagspelsmästerskapet på Pecanwood Estate i Hartbeespoort, ett par mil norr om Johannesburg. Förra säsongen tog han en sjätteplats i tävlingen.

– Det är spelare från hela världen med. Det är inte någon av de riktigt stora tävlingarna, men det är bra som svensk att få åka iväg och tävla och spela på en bra bana den här tiden på året. För snart sätter säsongen igång på allvar, säger Gillberg.

LÄS OCKSÅ: Världsstjärnans hälsning till Örebro-talangen: "1997 var det jag – nu är det din tur!"

Världsrankningen för amatörer

Världsrankningen: 1) Joaquin Nimeann, Chile, 1 355 poäng, 2) Doug Ghim, USA, 1 233, 3) Braden Thornberry, do, 1 213 ... 10) Oliver Gillberg, Sverige, 1 089.

Bästa européerna på världsrankningen: 1) Oliver Gillberg, Sverige, 1 089 poäng (tionde plats), 2) Viktor Hovland, Norge 1 060 (18:e plats), 3) John Axelsen, Danmark 1 059 (19:e plats).

Bästa svenskarna på världsrankningen: 1) Oliver Gillberg, Kårsta GK, 1 089 poäng (10:e plats), 2) Fredrik Niehn, Delsjö GK, 1 016 (33:e plats), 3) Jesper Svensson, Bro-Båsta GK, 867 (188:e plats).