Örebrogolfaren Gillberg i delad ledning efter två rundor i Sydafrika: "Kändes riktigt bra"

Oliver Gillberg har fått en smakstart på säsongen.

Efter de två första rundorna av det sydafrikanska slagspelsmästerskapet på Pecanwood Estate i Hartbeespoort är han nämligen i delad ledning på 15 under par där han gick runt på tio under par under onsdagen.

Och med lite flyt kunde han varit i ensam ledning på de två sista hålen missade Gillberg birdeputtar.

– Birdieputten på 17:e stannade ett par centimeter från hålet och på 18:e var den på kanten men ville inte trilla i. Det var tungt, men det är bara att gå vidare, säger han till golfrsa.com.

Pecanwood ligger på hög höjd, något som Gillberg fått jobba hårt med att anpassa sig till.

– Jag kände mig inte tillräckligt säker när jag slog med drivern eller järnklubborna under första rundan men i dag kändes det riktigt bra och jag träffade bollen bra, säger han.

► (+) Örebroaren etta på Europarankningen för golfamatörer: "Förstaplatsen i världen ligger inom räckhåll"

LÄS OCKSÅ: Supertalangens succé: "Jag fick min första golfklubba när jag var ett år gammal"

LÄS OCKSÅ: Världsstjärnans hälsning till Örebro-talangen: "1997 var det jag – nu är det din tur!"