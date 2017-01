Tröts poängkungarna Malte Lundmark och Emil Ruud– inget SM-guld för Örebro län

Örebro län hade som mål att ta guld uppe i Umeå när SM för distriktslag lirades i helgen. Men det blev ett tidigt respass ur finalspelet. I kvarten blev Småland alltför svåra. Förlust 4–6.

Men det blev en femteplats efter att Örebro slagit Göteborg med 7–4. Stora segerorganisatörer där blev Malte Lundmark och Emil Ruud. Ruud gjorde fem poäng i matchen, Lundmark var inte sämre han och tryckte in fyra. Det var kanske ingen superöverraskning att de bombade in poäng. Båda toppade hela poängligan när SM summerades. Lundmark tryckte in 23 poäng på sju matcher, fördelat på 14 mål och 9 assist. Emil Ruud var bara en poäng efter med 22 poäng på lika många matcher, varav 9 mål och 13 assist. Och då är de ett år yngre än de flesta andra uppe på SM.

Örebros mål mot Göteborg: Malte Lundmark 3, Isac Hjelm, Emil Ruud, Hampus Håkansson, Filip Gillberg.