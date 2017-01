Nilsson: Precis som förra året är semifinalen Juniorkronornas sämsta match

Läs också: Så skötte sig Juniorkronorna i semifinalförlusten mot Kanada – betyg på samtliga spelare

Det såg ju så bra ut.

Juniorkronorna fick första målet.

De svarade direkt på Kanadas kvittering.

Det fanns ju en ledning att gå på.

Sen fastnade de i den fälla som det kanadensiska laget gillrat.

En tackling efter avblåsning på Elias Pettersson fick två svenskar att markera mot en kanadensare som föll i isen som om han blivit kapad längs fotknölarna trots att det inte var mer än en lätt kontakt.

Under utvisningen som följde kunde Kanada så klart kvittera sent i den första perioden. Att få ta med sig ledningen in i den andra perioden hade varit klart trevligare än att gå till vila ned 2–2.

I andra perioden var det en pärs. Antalet anfall där Sverige hade kontroll på pucken längre än tio sekunder i offensiv zon gick att räkna på en hand i spel med lika många spelare på isen.

Kanada var som hajar i blodigt vatten. De var överallt. Den tunga nordamerikanska hockeyn sköljde över Sverige.

Stompin' Tom sjunger i kultlåten The Hockey Song om precis det som Kanada gjorde. "They storm the crease, like bumble bees, they travel like a burning flame".

Och till slut höll det inte längre, trots att Felix Sandström storspelade. Efter ett gäng pucktapp och dåliga beslut i egen zon kunde Julien Gauthier forcera in 3–2 med åtta minuter kvar av andra.

Kanada slog, tyvärr, inte av på takten efter ledningsmålet utan fortsatte att stressa högt och vinna puck. Tack vare Felix Sandström var det dock bara ett mål att ta in för Sverige efter två perioder.

Sverige öppnade piggt i tredje. Och fick ett numerärt överläge efter fin prestation av Rasmus Dahlin. Men kort senare åkte Oliver Kylington på en högst tveksam utvisning.

Och precis som vid 2–2 i den första perioden utnyttjade Kanade fyra mot fyra-spelet till fullo för att göra 4–2.

Juniorkronorna har ett kanonläge innan 4–2 och ett efteråt, men ingen lycka innan 5–2 kom i tom bur.

Precis som vid förra årets turnering gjorde Sverige sin svagaste insats i semifinalen. Och det var Kanadas bästa match.

Och det var inte ett dugg orättvist att det blir Kanada som ställs mot USA i finalen.

"The puck is in, the home team wins, the good ol' hockey game" som Stompin' Tom hade sagt.

