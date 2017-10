Attås och van Sittern vann DM – men Mikaela Kemppi tog hem långloppscupen för femte året i rad

Med start och mål vid Knottebo, i skogarna vid Åsbro, sprang van Sitteren och Attås på lördagen hem 2017 års distriktsmästerskap i terränglöpning. Attås, till vardags orienterare i OK Tisaren och på gränsen till svenska landslaget, vann herrklassen 40 sekunder före Per Arvidsson, IF Start, efter att ha avverkat de tolv kilometerna på 42.40, medan van Sittern var över 1,5 minuter före tvåan Mikaela Kemppi med tiden 31.44 över åtta kilometer.

Frågan är om dock om inte Kemppi ändå var helgens största vinnare: Tillsammans med van Sitteren och DM-trean Julia Johnsson tog hon hem lag-titeln (alla tre springer för Örebro AIK), och därtill vann hon både veteranlag-titeln och det individuella guldet i 40-årsklassen – men framför allt tog den förra landslagslöparen för femte året i rad hem långloppscupen, en serie som samlar 27 löpartävlingar i länet från Startmilen i april till Lucialoppet i december.

På herrsidan har DM-tvåan Per Arvidsson och Per Sjögren, dubbla SM-tian från friidrotts-SM i somras som inte kom till start i terräng-DM, chansen på titeln i långloppscupen med två tävlingar kvar.

Redan till helgen avgörs terräng-SM i Huddinge, dock utan någon av medaljörerna från DM föranmälda.

