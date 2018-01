Matchhjälten om ÖSK Bandys islossning: "En propp som släppte"

Alex Adeheimer har inte varit den som blivit upphaussad som matchavgörande målskytt tidigare. Men under de nio matcher han spelat i år har det ändå trillat in tre bollar signerade av just honom.

Och efter lördagens sura miner där ÖSK förlorade mot Boltic med 5–2, var hela laget extra taggat. Och inte minst då kanske Adeheimer.

Inledningsvis ledde ÖSK med 3–1 via Johannes Camiltons hörnmål i den 50:e minuten. Men efter ett snöpligt självmål och en straff tog sig Linköping tillbaka in i leken.

Då blixtrade Adeheimer till i den 91:a minuten och stängde ner matchen med det avgörande 4–3-målet.

– Helt fantastikst! Det har gått alldeles för länge utan att vi fått en vinst. Så nu var det en propp som släppte för oss, säger Adeheimer.

Vinsten mot Linköping var precis den typen av islossning som ÖSK behövde nu innan det är dags att kämpa hem alla pinnar som behövs för att undvika kval.

– Jag hoppas att det går bättre nu framöver, för alla är mer delaktiga nu. Och det här vi såg i dag är något helt annat än om man jämför med våra andra matcher.

ÖSK har gjort 65 mål på de elva första matcherna i serien, där snittet blir 5,91 per match. Klart flest av alla lag i bandyallsvenskan. Men nu har de bara gjort 19 mål på de sex senaste inför mötet med Linköping, vilket ger nästan en halvering på 3,17 i snitt per match. Och tappet sammanfaller med det krismöte som klubben hade på juldagen om den läckande defensiven.

Enligt Adeheimer har det funnit stora problem, men han hoppas på att bollarna nu kommer börja rulla rätt då ÖSK börjat möblera om i leden.

– Defensiven har varit svajig i grunden, men vi ändrade om lite i laget under den här matchen och det blev ett helt annat go över hela planen. Bytte lite positioner på några spelare för att klura till det lite för Linköping. Vilket funkade rätt så bra.

Och svårt blev det för gästerna som gärna ville studsa tillbaka efter lördagens förlust mot Nitro/nora. Men till sist var det ÖSK som ville vinna mest.

Var det skönt att göra mål i en sådan här viktigt poängmatch?

– Ja, verkligen för jag brukar ju inte göra så mycket mål. Sen var det extra skönt att kunna sätta den mot mitt gamla lag. Så ja, det kändes riktigt bra.

Har du nått gammalt groll med dem eller?

– Näeh, haha. Så är det inte. Utan det är alltid kul att vinna mot kompisar.

Hur viktiga är de här sista matcherna. Måstematcher allesammans?

– Nu har vi två riktigt viktiga matcher mot lag som ligger precis under oss i serien. Så alla de blir ju fyrapoängsmatcher. Vinner vi i alla fall en av dem borde vi klara oss från kval. Det skulle vara bekvämt. Vi har alla sagt att vi inte ska tänka på tabellen. Men det är klart att den ligger med en där någonstans och skvalpar.

Har du fått mersmak att göra fler mål?

– Ja du, vi får se. Knaske inte är omöjligt att jag gör några fler.