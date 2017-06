Kåres Lisa Risby suverän utför fjället – kamp om platserna i herrklassen

Lisa Risby sprang för första gången Idre 3-dagars. Nu blev det bara två etapper då den inledande etappen strök, men för Lisa blev det likafullt två lopp och två segrar, både i loppen och därtill först i mål i jaktstarten.

– Det här var två bra tävlingar, idag var det mer löpning, men det var riktigt roligt med svårigheterna i medeldistansen, summerar Lisa.

– För min del blir det nu att träna och ladda för O-Ringen.

Samma målsättning hade herrsegraren Fredrik Bakkman.

– Träning och O-Ringen, när det nu inte blir VM för min del.

– Men det här har varit en bra och väldigt omväxlande orienteringsvecka här i Idre, så hit kommer jag gärna igen om det passar i programmet, summerade Fredrik.

Givetvis hade han all anledning att vara positiv. Den ledningen han hade från start åts upp och jagande Rassmus Andersson kunde komma ikapp. In mot sista kontrollen kom de samtidigt. Som tur var kunde de båda stämpla utan att hindras av den folksamling som blev vid just den sista kontrollen. De få stegs försprång som Fredrik hade in till stämplingen hade han också med sig ut från trängseln runt de två stämplarna.

Bakom de två sprang Tisarens Daniel Attås in som trea, det i något av ingemansland, sedan han tappat kontakten med Fredrik och Rassmus som startade elva respektive 21 sekunder före honom i jaktstarten.

Kamp blev det sedan också om fjärde platsen där Moras Roman Ryapolov tog in det försprång som Kent hade i starten, men utan att kunna besegra honom i spurten.

Årets Idrevecka i orentering, den 42 i ordningen samlade runt 800 startande.

2017-06-29 Sammanlagt Idre 3-dagars efter etapp 3, lång

D21: 1) Lisa Risby, OK Kåre, 1.38.09, 2) Fredrika Vångell, Linköpings OK, 1.43.19, 3) Viktoria Ernstsson, Göteborg-Majorna OK, 1.43.37, 4) Evgeniya Ryapolova, IFK Mora OK, 1.55.34, 5) Linda Lindkvist, Leksands OK, 1.56.14, 7) Ellinor Eriksson, OK Tisaren, 1.56.40, 8) Frida Sandberg, Stora Tuna OK, 1.58.10, 10) Johanna Larsson, Köping-Kolsva OK, 2.15.27, 11) Josefin Erlandsson, OK Milan, 2.29.03, 17) Elin Lind, Tierps SOK, 3.19.43, 18) Pernilla Eriksson, Gävle OK, 3.27.47.

H21: 1) Fredrik Bakkman, IFK Göteborg, 2.55.39, 2) Rassmus Andersson, OK Linné, 2.55.41, 3) Daniel Attås, OK Tisaren, 3.03.30, 4) Kent Ohlsson, Södertälje-Nykvarn OF, 3.05.49, 5) Roman Ryapolov, IFK Mora OK, 3.05.54, 10) Per Eklöf, OK Milan, 3.31.07, 11) Johan Höij, OK Linné, 3.31.16, 15) Oskar Andrén, OK Tisaren, 3.40.53, 16) Greger Tysk, OK Kåre, 3.41.34, 17) Albin Sjöhed, Gävle OK, 3.45.34, 19) Lasse Jansson, do, 3.49.15, 23) Linus Bohman, Malungs OK Skogsmårdarna, 4.10.30, 24) Johan Hallgren, Bjursås OK, 4.19.13, 25) Filip Jacobsson, OK Tisaren, 4.21.45, 26) Oscar Vångell, Ärla IF, 4.23.11, 30) Simon Sjöhed, Gävle OK, 4.34.42, 31) Richard Hejdenberg, do, 4.35.15, 33) Jonas Vikström, Köping-Kolsva OK, 4.49.02, 36) Johan Celander, do, 5.27.37.D21 Kort: 1) Susanne Eriksson, OK Milan, 2.50.49, 2) Vendula Sramkova, Hemsedal IL, 3.19.52, 3) Maria Hellström, Väsby OK, 3.28.36.

H21 Kort: 1) Andreas Axelsson, Linköpings OK, 3.08.51, 2) Viktor Tovesson, OK Orion, 3.21.28, 3) Johannes Knutas, Attunda OK, 3.27.02, 5) Niclas Larsson, Köping-Kolsva OK, 3.34.16.

D20: 1) Saga Sander, OK Milan, 2.55.52, 2) Sarah Persson, OK Denseln, 3.03.25, 3) Anna Karlström, OK Linné, 3.03.28.

H20: 1) Lukas Lundgren, Växjö OK, 3.04.34, 2) Tom Campbell, OK Kolmården, 3.05.05, 3) Johan Edenhamn, Länna IF, 3.15.20, 4) Jacob Eriksson, KFUM Örebro OK, 3.20.56, 5) Mårten Olsson, Gävle OK, 3.46.37.

D18: 1) Tindra Jernström, Avesta OK, 2.48.17, 2) Sofia Johansson, OK Skärmen, 2.50.19, 3) Ella Andersson, OK Södertörn, 3.10.29, 5) Johanna Särnbrink, OK Tisaren, 4.15.36, 6) Hanna Sundström, Västerås SOK, 5.39.58.

H18: 1) Fredrik Glännefors, Söders-Tyresö, 2.24.44, 2) Simon Frisk, Gustavsbergs OK, 2.25.42, 3) Elias Tidevall, Skogsluffarnas OK, 2.33.58, 9) Fredrik Hamrefors, Västerås SOK, 2.51.07, 10) Zeb Palm, HJS-Vansbro OK, 2.51.37, 12) Sixten Törnqvist, Västerås SOK, 3.26.41, 14) Arvid Eriksson, Hagaby GoIF Örebro, 4.27.53.

D16: 1) Alicia Lundgren, Växjö OK, 2.17.36, 2) Emma Eriksson, Eksjö SOK, 2.39.08, 3) Kajsa Carlsson Wallum, Sävedalens AIK, 2.49.50, 6) Lisa Hallmén, OK Tisaren, 2.54.46, 7) Lilian Palm, HJS-Vansbro OK, 3.08.27, 8) Cecilia Lindgren, OK Kåre, 3.14.19, 9) Elsa Forsgren, Västerbergslagens OL, 6.03.12.

H16: 1) Alfred Pettersson, Mullsjö SOK, 2.04.22, 2) Hugo Ström, do, 2.30.10, 3) Hugo Setthagen, OK Tranan, 2.45.06, 4) Alfred Liljeström, Gävle OK, 3.18.24, 5) Isak Berggren, do, 4.12.19.

D14: 1) Vendela Söderqvist, OK Kåre, 2.10.30, 2) Lisa Swartz, OK Orion, 2.27.02, 3) Elsa Göras, Leksands OK, 2.27.03, 7) Saga Mattsson, Dalaportens OL, 4.18.46, 8) Alicia Bergkvist, Västerbergslagens OL, 5.11.00.

H14: 1) Christoffer Lindgren, OK Kåre, 1.46.44, 2) Linus Vernström, Ronneby OK, 1.52.34, 3) Tobias Johansson, OK Löftan, 1.52.40, 6) Anton Fors, HJS-Vansbro OK, 2.20.06, 7) Jon Hansson, OK Kåre, 2.23.56, 11) Vilgot Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 3.27.38.

D12: 1) Emma Zettervall, Karlskrona SOK, 1.30.05, 2) Malin Håll, HJS-Vansbro OK, 1.56.48, 3) Lina Uller, Kils OK, 1.56.58, 4) Judit Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 1.57.00, 5) Sofie Karlsson Holmer, IFK Mora OK, 1.57.23, 6) Ylva Hansson, OK Kåre, 2.11.55, 8) Alva Eliasson, Sundsvalls OK, 2.12.05.

H12: 1) Simon Lundell, OK Österåker, 1.22.50, 2) Anton Jonsson, OK Tyr, 1.22.59, 3) Linus Nilsson, OK Österåker, 1.27.49, 4) Wille Söderqvist, OK Kåre, 1.32.49, 6) Liam Hälldal, Skogslöparna, 1.33.07, 9) Olle Hallner, Ockelbo OK, 1.41.15, 11) Olle Långberg, Hudiksvalls OK, 1.42.42, 12) Axel Hejdenberg, Gävle OK, 1.42.47, 18) Oskar Karlberg, Leksands OK, 2.05.00, 21) Karl Forsgren, Västerbergslagens OL, 2.24.09, 22) Joel Allmungs, Leksands OK, 2.32.46, 23) August Göras, do, 2.39.00, 24) Oskar Englén, do, 2.44.15.

D10: 1) Ada Stokkeland, Ålgård Orientering, 54.26, 2) Viola Holmström, OK Ravinen, 1.03.37, 3) Wilma Jonsson, OK Tyr, 1.10.14, 4) Ellen Forsgren, Västerbergslagens OL, 1.18.29.

H10: 1) Martin Nilsson, Skogslöparna, 40.09, 2) Albin Svensson, FK Herkules, 47.56, 3) Oscar Lennell, Strängnäs-Malmby OL, 48.53, 4) Herman Eliasson, Sundsvalls OK, 53.36, 5) André Bergkvist, Västerbergslagens OL, 54.19, 9) Olle Villman, HJS-Vansbro OK, 59.32, 10) Pontus Allmungs, Leksands OK, 1.00.05, 12) Isak Stinessen, Dalaportens OL, 1.07.06, 13) Viggo Lindgren, OK Kåre, 1.12.38.

2017-06-29 Idre 3-dagars, etapp 3, lång

D21, 7 900 m: 1) Lisa Risby, OK Kåre, 1.04.56, 2) Viktoria Ernstsson, Göteborg-Majorna OK, 1.08.51, 3) Frida Sandberg, Stora Tuna OK, 1.09.14, 5) Ellinor Eriksson, OK Tisaren, 1.09.46, 7) Linda Lindkvist, Leksands OK, 1.14.22, 8) Evgeniya Ryapolova, IFK Mora OK, 1.15.55, 12) Johanna Larsson, Köping-Kolsva OK, 1.32.28, 15) Josefin Erlandsson, OK Milan, 1.43.19, 17) Elin Lind, Tierps SOK, 1.54.15, 18) Pernilla Eriksson, Gävle OK, 2.34.12.

H21, 10 100 m: 1) Rassmus Andersson, OK Linné, 59.53, 2) Fredrik Bakkman, IFK Göteborg, 1.00.01, 3) Roman Ryapolov, IFK Mora OK, 1.05.11, 4) Kent Ohlsson, Södertälje-Nykvarn OF, 1.05.48, 5) Daniel Attås, OK Tisaren, 1.07.31, 6) Johan Höij, OK Linné, 1.10.50, 8) Per Eklöf, OK Milan, 1.12.08, 13) Oskar Andrén, OK Tisaren, 1.15.38, 18) Lasse Jansson, Gävle OK, 1.16.06, 20) Albin Sjöhed, do, 1.16.50, 21) Greger Tysk, OK Kåre, 1.17.13, 23) Jakob Enmark, Södertälje-Nykvarn OF, 1.20.29, 25) Mathias Nyström, Norbergs OK, 1.21.42, 27) Richard Hejdenberg, Gävle OK, 1.29.43, 30) Simon Sjöhed, do, 1.31.53, 31) Johan Hallgren, Bjursås OK, 1.32.33, 32) Filip Jacobsson, OK Tisaren, 1.32.34, 33) Erik Björklund, OK Linné, 1.33.54, 36) Jonas Vikström, Köping-Kolsva OK, 1.35.39, 38) Oscar Vångell, Ärla IF, 1.35.48, 41) Linus Bohman, Malungs OK Skogsmårdarna, 1.44.29, 44) Johan Celander, Köping-Kolsva OK, 1.52.07.

D20, 5 300 m: 1) Saga Sander, OK Milan, 1.10.12, 2) Anna Karlström, OK Linné, 1.17.02, 3) Sarah Persson, OK Denseln, 1.20.30.

H20, 7 300 m: 1) Tom Campbell, OK Kolmården, 55.20, 2) Jacob Eriksson, KFUM Örebro OK, 58.36, 3) Johan Edenhamn, Länna IF, 59.12, 6) Mårten Olsson, Gävle OK, 1.07.27, 8) Erik Olsson, do, 1.22.29.

D18, 5 300 m: 1) Sofia Johansson, OK Skärmen, 55.02, 2) Ella Andersson, OK Södertörn, 1.10.24, 3) Tindra Jernström, Avesta OK, 1.10.47, 6) Johanna Särnbrink, OK Tisaren, 1.38.13, 7) Hanna Sundström, Västerås SOK, 2.10.52.

H18, 6 400 m: 1) Simon Frisk, Gustavsbergs OK, 48.04, 2) Fredrik Hamrefors, Västerås SOK, 48.19, 3) Elias Tidevall, Skogsluffarnas OK, 50.54, 11) Sixten Törnqvist, Västerås SOK, 1.03.14, 12) Zeb Palm, HJS-Vansbro OK, 1.03.26, 16) Arvid Eriksson, Hagaby GoIF Örebro, 1.35.42.

D16, 4 400 m: 1) Linda Renner, OK Södertörn, 46.30, 2) Alicia Lundgren, Växjö OK, 47.04, 3) Kajsa Carlsson Wallum, Sävedalens AIK, 50.52, 4) Lisa Hallmén, OK Tisaren, 52.21, 10) Lilian Palm, HJS-Vansbro OK, 1.08.36, 11) Cecilia Lindgren, OK Kåre, 1.08.37, 12) Elsa Forsgren, Västerbergslagens OL, 2.28.05.

H16, 5 500 m: 1) Alfred Pettersson, Mullsjö SOK, 46.07, 2) Aron Östangård, Gamleby OK, 49.52, 3) Hugo Ström, Mullsjö SOK, 52.39, 4) Alfred Liljeström, Gävle OK, 59.05, 9) Isak Berggren, do, 1.56.10.

D14, 4 100 m: 1) Elsa Göras, Leksands OK, 48.30, 2) Frida Johansson, OK Skärmen, 49.25, 3) Lea Martanova, Slavia Liberec Orienteering, 49.30, 5) Vendela Söderqvist, OK Kåre, 54.33, 7) Elin Bryggar, Grycksbo IF OK, 1.30.04, 8) Alicia Bergkvist, Västerbergslagens OL, 1.31.33, 9) Saga Mattsson, Dalaportens OL, 1.32.07.

H14, 4 100 m: 1) Linus Vernström, Ronneby OK, 39.32, 2) Victor Hansson, OK Löftan, 39.46, 3) Hugo Persson, OK Denseln, 45.01, 5) Christoffer Lindgren, OK Kåre, 45.53, 7) Jon Hansson, do, 48.14, 8) Anton Fors, HJS-Vansbro OK, 54.22, 14) Vilgot Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 1.23.38.

D12, 3 200 m: 1) Emma Zettervall, Karlskrona SOK, 31.17, 2) Malin Håll, HJS-Vansbro OK, 37.21, 3) Sofie Karlsson Holmer, IFK Mora OK, 45.20, 4) Judit Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 47.32, 5) Alva Eliasson, Sundsvalls OK, 49.34, 7) Ylva Hansson, OK Kåre, 51.18, 11) Ella Fridolfsson, Stora Tuna OK, 1.13.26.

H12, 3 200 m: 1) Wille Söderqvist, OK Kåre, 27.18, 2) Simon Lundell, OK Österåker, 28.17, 3) Samuel Stokkeland, Ålgård Orientering, 30.52, 7) Liam Hälldal, Skogslöparna, 34.08, 9) Olle Hallner, Ockelbo OK, 34.52, 16) Oskar Karlberg, Leksands OK, 37.49, 17) Olle Långberg, Hudiksvalls OK, 38.51, 18) Axel Hejdenberg, Gävle OK, 41.11, 19) Oskar Englén, Leksands OK, 43.47, 21) Karl Forsgren, Västerbergslagens OL, 51.28, 23) August Göras, Leksands OK, 1.04.09, 24) Joel Allmungs, do, 1.05.57, 25) Willgott Svedjerot, Gävle OK, 1.07.45.

D10, 2 400 m: 1) Ada Stokkeland, Ålgård Orientering, 19.22, 2) Viola Holmström, OK Ravinen, 22.57, 3) Wilma Jonsson, OK Tyr, 25.37, 4) Ellen Forsgren, Västerbergslagens OL, 28.44.

H10, 2 400 m: 1) Martin Nilsson, Skogslöparna, 14.47, 2) Erik Zettervall, Karlskrona SOK, 17.05, 3) Olle Englén, Leksands OK, 18.13, 4) Oscar Lennell, Strängnäs-Malmby OL, 18.51, 6) Herman Eliasson, Sundsvalls OK, 19.31, 7) Olle Villman, HJS-Vansbro OK, 19.54, 8) André Bergkvist, Västerbergslagens OL, 20.30, 12) Pontus Allmungs, Leksands OK, 24.50, 13) Isak Stinessen, Dalaportens OL, 26.49, 14) Viggo Lindgren, OK Kåre, 28.03.