Lisa Risby först hela vägen

– Vi var i Falun och såg det här som ett sätt att få träna i ny miljö, berättar Lisa, efter segern.

Lisa, som därmed går ut med 43 sekunders försprång i torsdagens avslutande jaktstart.

Med sig till Idre följde norske landslagsmannen Eskil Kinneberg och han var än mer överlägsen än Lisa.

– Jag hade nog inte tänkt springa i morgon, men nu lutar det åt att jag ändå gör det men då ska jag ta det lite lugnt, funderade Eskil, men medgav att det är svårt att ta det lugnt när starten går.

Eskil åker direkt från Idre till VM i Estland.

– Det här var både en rolig utmaning, men också bra träning, säger Eskil.

– Det här var riktigt svårt, men rolig orientering, konstaterade han efter att letat sig igenom den mycket svåra terrängen, med orienterarnas "Bermudatriangel" där det är lätt att tappa massor av tid.

– Jag stod i princip på kontrollen utan att hitta den, det här var det svåraste jag upplevt i orienteringsterräng, säger Lisa.

– När jag kom i mål så insåg jag att jag inte sprungit särskilt fort, långt under maxpuls, men i stället var det hjärnan som fick jobba. Här var man verkligen tvungen att vara helt fokuserad, jätteroligt helt enkelt, summerar Lisa, men så vann hon ju också klassen.

Fyra i damklassen slutade Moras Evgeniya Ryapolova, medan Leksands Linda Lindkvist blev sexa.

I herrarnas elitklass sprang Tisarens Daniel Attås in som trea, bara några sekunder bakom landslagsmannen Rassmus Andersson, OK Linné. Moras löpstarke Roman Ryapolov visade bra orienteringsform och slutade sexa.

Idre 3-dagars avslutas under torsdagen med jaktstart över lång distans.

2017-06-28 Idre 3-dagars, etapp 2, medel

D21, 3 400 m: 1) Lisa Risby, OK Kåre, 33.13, 4) Evgeniya Ryapolova, IFK Mora OK, 39.39, 6) Linda Lindkvist, Leksands OK, 41.52, 7) Johanna Larsson, Köping-Kolsva OK, 42.59, 10) Josefin Erlandsson, OK Milan, 45.44, 11) Johanna Börjesson Eriksson, Storviks IF, 46.26, 12) Ellinor Eriksson, OK Tisaren, 46.54, 14) Frida Sandberg, Stora Tuna OK, 48.56, 15) Pernilla Eriksson, Gävle OK, 53.35, 21) Kristin Boman, do, 1.01.32, 23) Jennie Börjesson Eriksson, Storviks IF, 1.06.20, 25) Elin Lind, Tierps SOK, 1.25.28.

H21, 4 600 m: 1) Eskil Kinneberg, IFK Göteborg, 35.53, 2) Rassmus Andersson, OK Linné, 37.50, 3) Daniel Attås, OK Tisaren, 37.57, 6) Roman Ryapolov, IFK Mora OK, 39.15, 9) Jonas Gustafsson, OK Kåre, 42.09, 10) Oskar Andrén, OK Tisaren, 42.21, 16) Linus Bohman, Malungs OK Skogsmårdarna, 44.29, 18) Per Eklöf, OK Milan, 46.35, 24) Johan Höij, OK Linné, 49.15, 25) Emil Åberg, OK Kåre, 49.22, 26) Albin Bergkvist, do, 49.28, 28) Johan Hallgren, Bjursås OK, 49.59, 29) Mattias Karlsson, Malungs OK Skogsmårdarna, 50.36, 29) Greger Tysk, OK Kåre, 50.36, 31) Oskar Sandberg, Malungs OK Skogsmårdarna, 51.29, 33) Lasse Jansson, Gävle OK, 52.51, 37) Erik Björklund, OK Linné, 55.03, 39) Filip Jacobsson, OK Tisaren, 56.18, 41) Albin Sjöhed, Gävle OK, 56.41, 42) Simon Sjöhed, do, 57.04, 43) Patrik Svedberg, do, 58.40, 46) Jonas Vikström, Köping-Kolsva OK, 1.00.59, 47) Anton Hallor, OK Tisaren, 1.01.26, 48) Richard Hejdenberg, Gävle OK, 1.03.25, 52) Johan Celander, Köping-Kolsva OK, 1.12.25.

D20, 3 000 m: 1) Sarah Persson, OK Denseln, 38.58, 2) Anna Karlström, OK Linné, 44.31, 3) Saga Sander, OK Milan, 46.05, 4) Johanna Henriksson, OK Tisaren, 1.17.08.

H20, 3 900 m: 1) Lukas Lundgren, Växjö OK, 37.07, 3) Johan Edenhamn, Länna IF, 54.02, 4) Erik Olsson, Gävle OK, 55.10, 5) Jacob Eriksson, KFUM Örebro OK, 57.08, 7) Henrik Hamrefors, Västerås SOK, 59.42, 9) Mårten Olsson, Gävle OK, 1.03.46.

D18, 3 000 m: 1) Tindra Jernström, Avesta OK, 38.09, 2) Johanna Särnbrink, OK Tisaren, 40.34, 11) Hanna Sundström, Västerås SOK, 1.46.21.

H18, 3 600 m: 1) Fredrik Glännefors, Söders-Tyresö, 32.24, 5) Zeb Palm, HJS-Vansbro OK, 38.47, 7) Arvid Eriksson, Hagaby GoIF Örebro, 40.38, 14) Fredrik Hamrefors, Västerås SOK, 45.58, 17) Sixten Törnqvist, do, 1.02.41, 19) Josef Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 1.16.51.

H17-20 Kort, 2 900 m: 1) Samuel Jonasson, Älvdalens IF OK, 31.04.

D16, 2 600 m: 1) Alicia Lundgren, Växjö OK, 37.48, 6) Cecilia Lindgren, OK Kåre, 54.01, 9) Lilian Palm, HJS-Vansbro OK, 55.20, 10) Lisa Hallmén, OK Tisaren, 55.53, 12) Elsa Forsgren, Västerbergslagens OL, 1.31.07.

H16, 3 100 m: 1) Alfred Pettersson, Mullsjö SOK, 32.01, 5) Alfred Liljeström, Gävle OK, 49.10, 6) Isak Berggren, do, 52.44.

D14, 2 400 m: 1) Vendela Söderqvist, OK Kåre, 31.18, 5) Elsa Göras, Leksands OK, 44.15, 6) Linnea Fridolfsson, Stora Tuna OK, 58.44, 7) Saga Mattsson, Dalaportens OL, 58.47, 9) Alicia Bergkvist, Västerbergslagens OL, 1.33.16.

H14, 2 400 m: 1) Christoffer Lindgren, OK Kåre, 23.42, 6) Anton Fors, HJS-Vansbro OK, 31.18, 7) Albin Malmgren, Ockelbo OK, 33.44, 8) Jon Hansson, OK Kåre, 34.06, 9) Vilgot Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 34.33, 14) Linus Sjödén, Älvdalens IF OK, 55.48.

D12, 2 700 m: 1) Tuva Östangård, Gamleby OK, 22.00, 4) Malin Håll, HJS-Vansbro OK, 24.16, 5) Judit Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 25.41, 7) Sofie Karlsson Holmer, IFK Mora OK, 27.42, 8) Ylva Hansson, OK Kåre, 28.25, 10) Alva Eliasson, Sundsvalls OK, 30.40.

H12, 2 700 m: 1) Anton Jonsson, OK Tyr, 17.48, 4) Wille Söderqvist, OK Kåre, 20.48, 5) Liam Hälldal, Skogslöparna, 20.52, 7) Arvid Jonforsen, Hallstahammars OK, 22.11, 8) Axel Hejdenberg, Gävle OK, 23.01, 10) Olle Hallner, Ockelbo OK, 24.02, 11) Olle Långberg, Hudiksvalls OK, 24.05, 12) Oskar Karlberg, Leksands OK, 24.40, 20) Joel Allmungs, do, 27.59, 21) Oskar Englén, do, 29.01, 23) Karl Forsgren, Västerbergslagens OL, 31.16, 25) Axel Gräfnings, Grycksbo IF OK, 34.10, 27) August Göras, Leksands OK, 38.05, 28) Willgott Svedjerot, Gävle OK, 1.02.47.

H12 Kort, 1 700 m: 1) Elias Lauri, FK Herkules, 16.26, 2) Felix Slagbrand, Västerås SOK, 21.30.

D10, 1 700 m: 1) Ada Stokkeland, Ålgård Orientering, 17.53, 4) Ellen Forsgren, Västerbergslagens OL, 28.05.

H10, 1 700 m: 1) Martin Nilsson, Skogslöparna, 12.57, 4) Pontus Allmungs, Leksands OK, 16.19, 5) André Bergkvist, Västerbergslagens OL, 16.39, 6) Olle Villman, HJS-Vansbro OK, 17.03, 7) Herman Eliasson, Sundsvalls OK, 17.10, 10) Isak Stinessen, Dalaportens OL, 18.52, 13) Viggo Lindgren, OK Kåre, 21.46, 14) Noah Tysk, do, 26.09.