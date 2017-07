Så ligger länets löpare till i O-ringen – resultaten efter femte etappen

D21 Elit 1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 259.50 (1) 72.57, 3) Simone Niggli, OK Tisaren, 280.18 (3) 76.50, 10) Josefin Tjernlund, OK Tisaren, 296.34 (6) 79.27, 18) Ellinor Eriksson, OK Tisaren, 314.58 (18) 86.36, 25) Ellinor Tjernlund, OK Tisaren, 325.40 (31) 90.42, 27) Andrea Svensson, OK Tisaren, 328.43 (22) 88.01, 31) Lovisa Persson, OK Tisaren, 331.41 (36) 93.17, 58) Marion Aebi, OK Tisaren, 394.15 (53) 101.25

H21 Elit 1) William Lind, Malungs OK Skogsmårdarna, 251.26 (1) 67.04, 12) Daniel Attås, OK Tisaren, 271.25 (28) 75.48, 46) Viktor Larsson, Hagaby GoIF Örebro, 303.57 (39) 78.28D20 Elit 1) Linnéa Golsäter, Eksjö SOK, 199.46 (1) 53.28, 26) Josefin Erlandsson, OK Milan, 266.38 (43) 69.58, 67) Line Sølberg, OK Tisaren, 313.57 (64) 77.12, 68) Saga Sander, OK Milan, 319.00 (46) 70.27, 75) Maria Gustafsson, Hagaby GoIF Örebro, 337.17 (79) 82.42

H20 Elit 1) Isac von Krusenstierna, OK Kåre, 222.11 (1) 62.18, 26) Filip Jacobsson, OK Tisaren, 259.23 (22) 70.51, 52) Jacob Eriksson, KFUM Örebro OK, 281.02 (34) 73.08, 57) Olle Josarp, OK Tisaren, 285.59 (53) 78.54

D18 Elit 1) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 202.44 (1) 54.50, 30) Frida Johansson, OK Djerf, 242.30 (12) 60.25, 48) Elin Schagerström, Garphyttans IF, 260.38 (41) 66.05

H18 Elit 1) Elias Jonsson, Nydalens SK, 182.43 (3) 49.40, 34) Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro OK, 215.46 (55) 57.19

D10 1) Minna Turesson, OK Renen, 86.44 (4) 19.52, 18) Cecilia Eriksson, OK Milan, 107.40 (27) 24.23, 21) Emma Segura, KFUM Örebro OK, 108.35 (49) 26.51, 36) Elin Doering, Garphyttans IF, 116.28 (18) 23.36, 63) Maja Sjödin, OK Tisaren, 135.18 (67) 29.37, 81) Lovisa Thybeck, Lindebygdens OK, 149.14 (71) 30.24, 84) Astrid Kraft, Almby IK, 150.22 (101) 35.04

D11 1) Sara Ljungqvist, Lunds OK, 120.42 (8) 24.47, 28) Julia Gustafsson, KFUM Örebro OK, 151.13 (33) 29.40, 63) Ella Laine, Degerfors OK, 195.10 (74) 35.11, 73) Fia Andersson, Hagaby GoIF Örebro, 206.34 (92) 41.19

D12 1) Moa Birkebaek, Stora Tuna OK, 110.34 (10) 23.08, 64) Nelly Mårtensson, Garphyttans IF, 178.20 (41) 30.18, 66) Johanna Berg, KFUM Örebro OK, 179.58 (49) 31.08

D13 1) Klara Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 167.04 (2) 35.33, 36) Ellen Pelander, OK Djerf, 215.15 (59) 46.51, 70) Signe Schagerström, Garphyttans IF, 251.28 (114) 57.43, 89) Amanda Sjödin, OK Tisaren, 270.57 (45) 44.43, 92) Jonna Lindblad, OK Djerf, 273.52 (15) 40.19

D14 1) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK, 147.57 (1) 32.26, 64) Sanna Sander, OK Milan, 225.07 (67) 48.00, 82) Sofia Green, Almby IK, 242.02 (58) 46.39, 103) Ellen Andersson, Hagaby GoIF Örebro, 262.23 (70) 48.22, 111) Julia Berg, KFUM Örebro OK, 268.29 (162) 81.10

D15 1) Hilda Holmqvist Johansson, IK Hakarpspojkarna, 184.05 (3) 36.58, 22) Sofie Franzén, Almby IK, 229.20 (34) 47.52, 41) Lovisa Gustafsson, KFUM Örebro OK, 246.10 (49) 51.16, 82) Ylva Johansson, OK Djerf, 292.41 (67) 55.28

D16 1) Maria Määttänen, Espoon Suunta, 182.21 (3) 42.29, 17) Elin Lindblad, OK Djerf, 226.29 (46) 52.52, 24) Amanda Jansson, OK Djerf, 238.31 (21) 48.45, 91) Lisa Hallmén, OK Tisaren, 330.33 (47) 52.59

D18 1) Grace Molloy, Scottish Junior Squad, 227.23 (47) 62.09, 34) Johanna Särnbrink, OK Tisaren, 281.22 (33) 59.07

D20 1) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 221.54 (4) 52.38, 15) Johanna Henriksson, OK Tisaren, 338.57 (7) 53.37

D21 1) Jeanette Jönsson Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 277.17 (2) 58.57, 11) Linnea Holmqvist, Hagaby GoIF Örebro, 309.28 (19) 65.26, 34) Lisa Westerberg, OK Milan, 352.15 (11) 63.36, 61) Nina Hallor, OK Tisaren, 381.02 (78) 76.48

D35 1) Camilla Engstrand, IFK Göteborg, 231.02 (3) 56.01, 3) Anette Carlsson, KFUM Örebro OK, 244.34 (2) 54.18

D40 1) Aud Taksdal, Ganddal IL, 198.17 (1) 42.24

D45 1) Gunilla Svärd, IF Thor, 163.56 (1) 35.47

D50 1) Annika Viilo, Tampereen Pyrintö, 169.27 (1) 37.50, 5) Anna-Maria Backryd, Lindebygdens OK, 183.01 (5) 43.37, 18) Yvonne Franzén, Almby IK, 210.41 (36) 52.54, 40) Torun Pahlm, Garphyttans IF, 231.03 (44) 54.09, 46) Laila Hallmén, OK Tisaren, 238.26 (25) 50.26, 49) Kajsa Holmqvist, Hagaby GoIF Örebro, 240.43 (58) 57.59, 97) Åsa Persson, Laxå OK, 314.48 (102) 71.22

D55 1) Laila B.Höglund, FK Herkules, 162.15 (1) 32.48, 5) Annika Brodin, Lindebygdens OK, 194.40 (9) 42.17, 32) Birgitta Gustafsson, Hagaby GoIF Örebro, 250.55 (42) 58.18

D60 1) Inger Onsbring, Eskilstuna OL, 187.05 (2) 41.13, 16) Barbro Isaksson, OK Tisaren, 234.08 (10) 47.13

D65 1) Ing-Marie Brander Strand, Göteborg-Majorna OK, 162.11 (1) 35.03, 5) Ann-Britt Göransson, Almby IK, 206.56 (2) 38.54

D70 1) Maria Ehn, Tullinge SK, 191.45 (1) 34.25, 22) Maud Sundén Mossberg, OK Järnbärarna, 249.30 (37) 67.34

D75 1) Torid Kvaal, Freidig, 186.46 (1) 32.31, 4) Asta Sjöberg, Lindebygdens OK, 211.46 (12) 42.12

D80 1) Eila Pekkarinen, Keravan Urheilijat, 226.33 (2) 41.23

D85 1) Bernice Antonsson, FK Friskus-Varberg, 208.16 (1) 38.14

H10 1) Ludvig Eggöy Markhester, Snättringe SK, 78.00 (1) 17.33, 2) Axel Thybeck, Lindebygdens OK, 81.28 (39) 22.25, 5) Edvard Pelander, OK Djerf, 85.13 (3) 18.09, 17) Philip Sjödin, OK Tisaren, 92.23 (23) 20.18, 35) Isak Larsson, OK Tisaren, 101.00 (30) 21.36, 64) Linus Bodin-Liliegren, OK Djerf, 116.22 (54) 23.38, 95) Axel Lindblad, OK Djerf, 136.58 (101) 28.02, 99) Ted Nilsson, KFUM Örebro OK, 140.42 (138) 37.51, 103) Melker Carlsson, KFUM Örebro OK, 144.19 (142) 41.33, 112) Max Gustafsson, KFUM Örebro OK, 151.39 (92) 27.04

H11 1) Karl Aderstedt Althoff, Kungälvs OK, 101.21 (2) 20.02, 21) Robin Helmersson, OK Tisaren, 130.55 (9) 21.57, 59) Viktor Jonhed, KFUM Örebro OK, 164.55 (49) 27.21, 111) Edvin Halldin, KFUM Örebro OK, 276.17 (82) 30.33

H12 1) Isak Eskilsson, IK Hakarpspojkarna, 91.01 (1) 18.47, 42) Alfred Sjödin, OK Tisaren, 154.50 (28) 23.46, 45) Arvid Johansson, OK Djerf, 155.02 (91) 30.55, 66) Rasmus Doering, Garphyttans IF, 177.08 (37) 24.54

H13 1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 139.19 (1) 30.00, 3) Hugo Örn, KFUM Örebro OK, 149.20 (5) 31.36, 15) Karl Kylborn, Almby IK, 169.38 (12) 34.03, 20) Emil Larsson, OK Tisaren, 177.15 (32) 39.35, 26) Anton Kruse, KFUM Örebro OK, 191.02 (18) 36.43, 72) Jonatan Green, Almby IK, 242.18 (57) 43.22, 74) Carl Ljungberg, Degerfors OK, 243.56 (37) 40.21, 118) Bruno Göransson, Almby IK, 367.22 (110) 58.06

H14 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 134.10 (10) 33.06, 34) Henrik Franzén, Almby IK, 174.20 (52) 39.21, 49) Alexander Jansson, OK Djerf, 180.16 (27) 36.52, 59) Mattias Hansson, OK Djerf, 186.48 (58) 40.49, 103) Anton Eriksson, OK Milan, 230.25 (127) 53.10

H15 1) Fredrik Glännefors, Söders-Tyresö, 160.48 (3) 35.12, 5) Valter Pettersson, OK Tisaren, 173.57 (5) 35.31, 18) Rasmus Pettersson, OK Djerf, 197.35 (19) 40.12, 38) Nils Schagerström, Garphyttans IF, 227.39 (30) 41.32, 100) David Mårtensson, Garphyttans IF, 302.57 (132) 64.17

H16 1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 154.41 (5) 38.01, 89) William Segura, KFUM Örebro OK, 255.21 (114) 53.58, 99) Nils Kylborn, Almby IK, 258.26 (85) 48.44, 121) Johannes Green, Almby IK, 287.58 (100) 51.25

H18 1) Olle Hedman, IF Hagen, 195.07 (4) 45.03

H20 1) Ole Hennseler, MTV Seesen, 217.13 (1) 45.37, 9) Jakob Fransson, OK Milan, 253.00 (17) 54.06, 27) Johannes Äng, Hagaby GoIF Örebro, 317.13 (13) 52.39

H21-1 1) Ari-Pekka Lassila, Koovee, 281.16 (3) 65.04, 7) Mathias Drage, OK Tisaren, 301.19 (2) 64.52, 23) Niklas Gustafsson, OK Tisaren, 352.00 (30) 83.26, 89) Patrich Kung, Garphyttans IF, 618.40 (90) 128.43

H21-2 1) Sindre Deisz, Ntnui, 276.10 (2) 63.17, 9) Oskar Eklöf, Hagaby GoIF Örebro, 309.56 (10) 69.49, 22) Johan Persson, Hagaby GoIF Örebro, 339.27 (32) 77.31

H35 1) Peter Öberg, OK Hällen, 216.21 (1) 49.23, 5) Per Eklöf, OK Milan, 243.40 (3) 51.36, 12) Per Sjögren, KFUM Örebro OK, 273.30 (9) 54.47

H40 1) Matthias Niggli, OK Tisaren, 218.24 (8) 50.19, 10) Magnus Persson, OK Tisaren, 229.00 (10) 51.20, 48) Anders Haglund, OK Milan, 315.34 (62) 67.19

H45 1) Tore Sandvik, Halden SK, 196.40 (4) 44.27, 5) Tomas Hallmén, OK Tisaren, 208.08 (17) 47.00, 132) Tomas Karlsson, Lindebygdens OK, 308.58 (138) 64.43, 180) Urban Särnbrink, OK Tisaren, 392.09 (183) 75.27

H50-1 1) Johan Ivarsson, Freidig, 182.52 (6) 44.46, 11) Lars Schagerström, Garphyttans IF, 207.00 (12) 46.35, 85) Tomas Vidfelt, Lindebygdens OK, 319.36 (101) 80.11

H50-2 1) Joakim Ingelsson, OK Hammaren, 176.32 (1) 40.03

H55 1) Lasse Jansson, Gävle OK, 168.43 (2) 36.20, 58) Jan-Åke Israelsson, OK Milan, 249.18 (65) 54.25, 61) Mats Carlsvärd, Almby IK, 255.53 (58) 51.18, 79) Håkan Persson, Laxå OK, 287.51 (74) 58.04, 82) Henrik Hallor, Lindebygdens OK, 290.24 (93) 63.07

H60 1) Sigurd Dæhli, Løten O-Lag, 180.16 (5) 45.38, 34) Åke Sundin, Hällefors OK, 246.00 (57) 60.00, 58) Jan Gustafsson, Hagaby GoIF Örebro, 284.47 (69) 67.06

H65 1) Bjørn Grinde, OSI Orientering, 188.58 (1) 41.57, 20) Göran Andersson, OK Tylöskog, 236.21 (13) 48.51, 42) Karl-Göran Wahlström, Almby IK, 265.21 (89) 75.03

H70 1) Christer Sandh, OK Roxen, 175.42 (3) 38.10, 16) Håkan Mossberg, OK Järnbärarna, 217.36 (30) 46.39

H75 1) Anders Taraldrud, Indre Østfold OK, 166.44 (3) 33.52, 4) Stig Israelsson, OK Tylöskog, 183.55 (7) 36.13, 24) Ove Johansson, OK Järnbärarna, 228.26 (13) 38.55, 33) Bo Källström, OK Milan, 242.49 (45) 50.27, 49) Sten Sundin, OK Tisaren, 275.28 (61) 53.53, 68) Hjalmar Nordquist, OK Järnbärarna, 311.07 (82) 62.37

H80 1) Rune Carlsson, Sundbybergs IK, 172.05 (1) 28.00, 11) Arne Yngström, Hagaby GoIF Örebro, 258.01 (17) 47.48, 23) Gunnar Nyman, OK Djerf, 306.32 (15) 46.57

H85 1) Paul Forseth, Ol Trollelg, 204.49 (1) 35.57

H90 1) Curth Svensson, Skåneslättens OL, 308.49 (1) 51.39