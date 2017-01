Röjlers galna SM-facit – fyra medaljer: "Hoppades jag skulle kunna ta en – om jag hade tur"

Allt snack inför SM handlade om västgötaduon sprintern David Anderssons och långdistansaren Nils van der Poels kamp om de sju SM-gulden.

Men sedan kom ett bekant gammalt ansikte och snodde åt sig sin beskärda del av uppmärksamheten. Örebroaren Johan Röjler, 35, är svensk skridskos största namn sedan Tomas Gustafson pensionerade sig tidigt 90-tal, och har bland annat tre OS och 51 individuella SM-guld på meritlistan.

Röjler gjorde sitt sista OS för sju år sedan och avbröt elitsatsningen för en handfull år sedan, men hittar uppenbarligen fortfarande runt en skridskooval. Efter att ha varit fyra och femma på de inledande sprintdistanserna – sprint- och allround-SM avgjordes i år tillsammans, under tre intensiva dagar, för första gången – slog Röjler till första gången på lördagens 5 000-meterslopp, där han med 7.31,27 förvisso var långt över minuten från sitt tolv år gamla personliga rekord och 32 sekunder bakom van der Poel – men tog ändå bronset nio sekunder före fyra Björn Seifert, Uppsala, efter en taktisk fullträff.

– Jag var nära att stryka mig inför 5 000 meter. Jag hade försökt gå i rygg på Nils på 1 000-metersloppet precis före och gått på alldeles för hårt. Men jag bestämde mig för att testa. (Lillebror) Håkan var med som coach och gav mig en upgift: Åk lugnt och kontrollerat och se till att de tre sista varven blir de snabbaste. Och precis så gjorde jag. Jag gick mot Björn, och med tre varv kvar var jag 50 meter efter, men sedan ökade jag medan han kroknade och då tog jag bronset med bra marginal, säger Röjler.

På söndagen följde han upp med ytterligare tre brons: På 1 500 meter, 10 000 meter och i allroundkombinationen, det sammanlagda resultatet av 500, 1 500, 5 000 och 10 000 meter som är den mest prestigefyllda SM-grenen som Röjler vunnit vid elva tillfällen.

– Fyra medaljer var en väldigt bra utdelning. Som jag sa till någon inför helgen: "Jag hoppas at jag kan ta en, om jag har lite tur och något händer för någon annan, så kanske jag kan greja en." Så det här var absolut över alla förväntningar. Och jättekul. Jag slog ju inte David och Nils i någon gren, men jag gav övriga en match och att jag körde så pass bra på 1 500 meter är jag väldigt nöjd med, säger Röjler som avslöjar att han under hela vintern sammanlagt tränat ungefär lika mycket på is som han under elitsatsningen la ned på en enda vecka.

– Jag vet inte om jag törs säga hur lite jag har tränat ... Nej, jag har inte ens gjort tio ispass i vinter. Men jag har ju lite rutin, och jag har faktiskt tränat mer styrka senaste tiden än jag gjort de senaste fem–sex åren, och det gör skillnad även på de längre distanserna i skridsko.

Vem som blev SM-kung? Tja, David Andersson, som för tredje säsongen i rad liksom Röjler tävlar för Örebroklubben SK Winner, dominerade som väntat de kortare distanserna och tog SM-gulden på 500 meter, 1 000 meter, 1 500 meter och i sprintkombination. Men på 5 000 meter fick han nöja sig med en andraplats bakom van der Poel, och inför det avslutande 10 000-metersloppet hade han "bara" råd att förlora med 23 sekunder i kampen om allroundtiteln. Men avståndet upp till van der Poel blev hela 51 sekunder, och därmed knep Trollhätteåkaren totalt tre guld.

Kumlakillen Adam Axelsson, 20, körde hem tre SM-brons, på 500 och 1 000 meter samt i sprintkombination. Men i söndagens 1 500-meterslopp fick han ge sig mot Röjler.

– Jag tror att jag gjorde bort mig lite vid 700-meterspasseringen, efter 1,5 varv. Jag gick i par mot David och tänkte ta hans rygg, men jag var dåligt tajmad och blev tvungen att vänta in honom, och då tappade jag fart in i kurvan och ut på nästa raksträcka där det var motvind, säger Axelsson.

– Smällen kom senare, på sista varvet. Fram till 1 100 meter var jag lika med Nils och två sekunder efter David, men jag tog tvärslut och gick sista varvet på 36 sekunder medan Nils avslutade på 31, så han var fem sekunder före i mål och Johan tog sig ju också förbi. Det var surt, för det var ett jäkligt bra lopp fram till sista varvet. Men jag får vara nöjd med tre SM-medaljer, det har varit tufft motstånd.

För Röjler är det tveksamt hur mycket mer skridskoåkning det blir den här säsongen – SM kan ha varit hans första och sista större tävling i vinter – medan Axelsson redan till helgen kör andra deltävlingen i U23-världscupen, i italienska Collalbo.

– Jag ska köra 1 000 meter, 1 500 meter och kanske masstart över 16 varv. Jag känner att formen är på gång nu efter alla sjukdomarna, och SM var en bra genomkörare. Innan hade jag gjort fem tävlingslopp på hela säsongen, sedan början av oktober – nu blev det fem lopp på tre dagar, säger Axelsson.

Johan Röjlers alla individuella SM-medaljer:

51 guld: Allround (1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), sprintkombination (2003, 2010, 2012, 2013), 500 meter (2003, 2010, 2012, 2013), 1 000 meter (2003, 2010, 2012), 1 500 meter (2000, 2003, 2004, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014), 5 000 meter (1999, 2000, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), 10 000 meter (1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).Elva silver: Sprintkombination (2006, 2009), 500 meter (2006, 2011), 1 000 meter (2006, 2007, 2009, 2013), 1 500 meter (2006, 2007, 2010),Tolv brons: Allround (2013, 2017), sprintkombination (2007, 2011), 500 meter (2007, 2009), 1 000 meter (2011), 1 500 (2017), 5 000 meter (2013, 2017), 10 000 meter (2013, 2017).