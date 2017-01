Bäst i Sverige: Örebro Simallians simmade in mest till Barncancerfonden

Örebro Simallians samlade ihop mest pengar när Sveriges simföreningar under hösten simmade in totalt en halv miljon kronor, till förmån för Barncancerfonden i projektet Swim of Hope.

– Varje krona gör skillnad på väg mot vår vision att utrota barncancer, säger projektledaren Jonas Karlsson, i ett pressmeddelande.