Glädjebeskedet efter operationen: "Hittade exakt det de trodde"

I dag, onsdag, inleddes kvalet till Australian open, men ende svensken till start, Elias Ymer, åkte ut direkt. På damsidan var både Sverigetvåan Rebecca Peterson och Sverigetrean Suanne Celik, från Örebro, klara för kvalet, men tvingades tacka nej på grund av skador. Peterson dras med en överansträngd arm, och Celik, som grand slam-debuterade så sent som i US Open i höstas, opererade sin skadade handled så sent som i måndags.

LÄS MER: Tennisproffset från Örebro tvingas till operation – missar Australian open: "Känns riktigt tungt"

När NA talade med Celik i mellandagarna hade hon precis fått beskedet om att hon skulle tvingas stå över Australian open, och var mycket bedrövad. Men nu, efter operationen, är 22-åringen från Örebro positivare igen.

– Operationen var väldigt lyckad då läkarna hittade exakt det de trodde innan. Om två veckor är det återbesök samt borttagning utav gips som gäller. Jag kommer då träffa läkare och sjukgymnast för planering utav rehab och så vidare. Jag är definitivt på rätt väg mot att komma tillbaka frisk och ännu starkare, säger Celik till NA.

Det tidigare beskedet har varit att den här typen av operation kräver sex–åtta veckors rehab, vilket skulle innebära att Celik förmodligen är tillbaka i spel i mars.