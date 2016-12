Tennisproffset från Örebro tvingas till operation – missar Australian open: "Känns riktigt tungt"

Redan under grand slam-debuten i US Open i höstas började Susanne Celik, 22, få problem med högra handleden, vilket tvingades tennisproffset från Örebro till ett nästan två månader långt uppehåll från tävlingsspel.

Men efter comebacken fungerade handen bättre och bättre för Sverigetrean, som just nu ligger på 179:e plats på världsrankningen efter att i juli ha peakat på 153:e plats. Bland annat var hon med och tog ett historiskt SM-silver med sitt klubblag, Salk, i början av december och sedan spelade hon ITF-turneringarna i Dubai och Ankara som uppladdning inför Australian open – när handleden plötsligt började göra ont igen.

– Det kom tre dagar före första matchen i Turkiet. Jag tänkte att det var en tillfällighet och försökte spela ändå, men jag hade jätteont under hela matchen. Jag förlorade första set stort (6–1), men hade ledningen hela tiden i andra (6–4) och tog tredje också (6–2). Men det gjorde mer och mer ont och jag fick dra mig ur turneringen efter den matchen, berättar Celik.

Matchen, mot ryskan Marina Melnikova, spelades förra måndagen, den 19 december. Celik flög hem direkt, röntgenundersöktes i SOK:s regi dagen före julafton och fick svaret i går: Hon tvingas till operation och missar bland annat grand slam-turneringen i Australien.

– Det är samma skada som jag hade problem med i USA. De jämförde röntgenbilderna, och såg att det har blivit en stor svullnad mellan leden och benet. Så läkaren tog ett beslut om att gå in och göra en titthålsoperation för att få bort svullanden. Jag skulle kunna spela på smärtstillande spruta och tabletter, men jag vill inte chansa för en turnerings skull. Jag måste se det här långsiktigt, bli hel och komma tillbaka på riktigt, säger Celik.

Celiks operation genomförs i Stockholm den 9 januari, två dagar innan hon skulle ha gått in i kvalet till Australian open.

– Det svider väldigt mycket att jag tvingas stryka kommande tävlingar och framför allt Australien. Jag har jobbat väldigt hårt och förberett mycket för den resan, jag såg verkligen fram emot det här, säger Celik.

– Det finns aldrig ett "rätt läge" för en skada, men det här kom verkligen fel tillfälle. Och det kom från ingenstans, jag kände att jag hade en bra period tills det plötsligt slog till igen i Turkiet.

Specialisterna räknar med att den här typen av operation kräver sex–åtta veckors rehab, vilket skulle innebära att Celik förmodligen inte är tillbaka i spel förrän i mars.

– Jag vill tillbaka så fort jag bara kan och jag är ofta väldigt ivrigt, men den här gången ska jag försöka ha lite bättre tålamod än jag brukar. Jag ska försöka lägga in en period med rejäl fysträning, för det är något man har svårt att hinna med som tennisspelare eftersom turneringerna pågår året om. Sedan får vi se när nästa tävling blir, men högsta prioritet nu är att bli frisk och att hålla mig skadefri i framtiden.

Celik har under proffskarriären tagit sju singeltitlar på ITF-touren, steget under WTA-touren, varav fyra kom i våras då hon var i sex finaler och klättrade över 100 placeringar på världsrankningen, vilket gjorde att hon fick plats i kvalturneringarna både till US Open och Australian open och att hon under året fått spela tre WTA-turneringar.

Med Celik borta från Australian open har Sverige bara Johanna Larsson och Rebecca Peterson i damturneringen.

