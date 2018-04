Expertens tips till torsdagens Örebrotrav

Lopp 1

2140: 1 T.N.T.Dynamite - Ådefors P, 2 Terracotta Face - Widell K, 3 Baritone Artist - Svedberg M B, 4 My Grace - Westerholm N, 5 Deep Pockets - Adielsson E, 6 La Mauresque - Karlsson P, 7 Fugger Am* - Soronen J, 8 Made for Heaven - Simberg T, 9 Charmören - Blom N, 10 Sandra Tilly - Fromell P

Lopp 2

2140: 1 Novomaggio - Widell K, 2 Tamiami Trail - Kontio J, 3 Kicken V.O.P. - Karlsson V, 4 Leon V.D. - Sedström L

2160: 5 G.R.J.'s Wolverine - Lindblom M, 6 Quick Nap - Partanen J, 7 Made no Fear - Simberg T, 8 In Other Words - Nilsson J A, 9 Yrwing - Wallin T, 10 Somekindasurprise - Josef D, 11 Odette - Eklundh A, 12 Marta Easy - Pettersson R

Lopp 3

2100: 1 Future Love - Kontio J, 2 Gaia Sund - Kylin-Blom O, 3 Mack Dragan - Jepson C J, 4 Talassio - Haugstad K, 5 Quantum Outlook - Karlsson P, 6 Carpenter on Tor - Wallin T

Lopp 4

3140: 1 Leonardo Vici - Svedberg M B, 2 Hotter than Hell - Gustavsson K P, 3 Devs Dragon - Lövgren J, 4 Höwings Tiffany - Eriksson K

3160: 5 New Revolution - Eklundh A, 6 Toronto Love - Ohlsson U, 7 Super Photo Bood - Bood A, 8 Imperator - Haugstad K

RANKING: 8 Imperator (Kenneth Haugstad) – 3 Devs Dragon – 1 Leonardo Vici. Outs: 5 New Revolution.

Imperator är en sparsamt startat sjuåring. Hästen har sju segrar på 26 starter, gör första starten sedan september. Att detta är bästa hästen i loppet är vi övertygade om. Han är obesegrad i Örebro och trivs över distansen. Haugstad har bra feeling med honom. Devs Dragon har lopp i kroppen och har fyra av fyra i ledningen, vi tror Lövgrens sexåring tidigt spetsar. Leonardo Vici gjorde comeback i söndags och slutade tvåa efter en tung löpning bakom Cuarto Käbb. Hästen har speciell aktion och lever på sin styrka och hårdhet. Intressant med täta starter.

Lopp 5

2100: 1 Peak Fear - Lövgren J, 2 Self Explosive - Moberg K, 3 Time for Money* - Östre O J, 4 Devil Sound - Zackrisson A, 5 Inatt Boko* - Soronen J, 6 Person of Interest - Oscarsson K, 7 Dexter Brick - Djuse M, 8 Sato - Johansson H E, 9 Edfromed - Lindblom Å

RANKING: 6 Person Of Interest (Kevin Oscarsson) – 8 Sato – 9 Edfromed. Outs: 7 Dexter Brick.

Person Of Interest öppnade fort bakom startbilen i Gävle och tog ledningen utan att Oscarsson körde på honom. Hästen joggade 1.14 sista 800 meterna utan att vara i närheten av bottnad. Bra chans för spets och slut igen. Sato inledde med två raka segrar, på Mantorp gjorde talangen bort sig med galopp. Detta ser ut som en ”färdig häst” trots att han bara gjort fyra starter. Kan vinna detta trots dödens. Edfromed vann på Romme och travade 1.15 sista varvet och imponerade. Senast hängde hemmahästen med bra bakom fina Adi Gallia och slutade tvåa bakom henne via 1.12,5 sista 800 meterna. Skulle Person Of Interest och Sato duellera hårt mot varandra profiterar treåringen på detta.

Lopp 6

1609: 1 Queen of Vega - Karlsson A I, 2 Tiramisu Doc - Lindblom Å, 3 Magneto - Söderholm L-Å, 4 Blood Diamond - Gorski K, 5 Vain Summer - Karlsson P, 6 Uragano Gio - Haugstad K, 7 Vicadi - Erixon L, 8 Classic Joy - Fromell T, 9 Starspangledeyes - Jansson T, 10 Scotch Brodde - Eriksson K, 11 Chip Bourbon - Larsson M, 12 Alladin Bro - Svedberg M B

RANKING: 10 Scotch Brodde (Kim Eriksson) – 2 Tiramisu Doc – 6 Uragano Gio. Outs: 1 Queen Of Vega.

Scotch Brodde gör årsdebut, men Stefan P Pettersson är en tränare som alltid har väl förberett. Fyraåringen har en bra startrygg bakom Magneto och kan tidigt sitta bra på det. Kim Eriksson har kört hästen två gånger, det har blivit en seger och an andraplats då formkusken suttit upp bakom honom. Tiramisu Doc håller Åke Lindblom högt, hästen gör debut med bilstart och över kort distans. Det kan vara spets och slut för hemmahästen. Uragano Gio fick tempo i sig senast på Solvalla och möter enklare konkurrenter än då denna gång. Queen Of Vega är startsnabb och kommer få ett fint lopp med tanke på startspåret. Står på tur för en seger.

Lopp 7

2100: 1 Tzarina Face - Widell K, 2 Mariah's Baby K.V. - Haapio T, 3 Global Wilderness - Adielsson E, 4 Zara Kronos - Lövgren J, 5 Follow Me Sisu - Jepson C J, 6 Felicity Shagwell - Eklundh A, 7 Ajabaja - Eriksson C, 8 Loser on Loser - Ohlsson U, 9 Arctic Michelle - Korpi P, 10 WingsofcrazinessÅs - Oscarsson K, 11 Global Wishmeluck - Djuse M, 12 Adi Gallia - Westerholm N

RANKING: 6 Felicity Shagwell (André Eklundh) – 4 Zara Kronos – 3 Global Wilderness. Outs: 12 Adi Gallia.

Felicity Shagwell gjorde allt rätt som tvååring. Hästen blev nerspeedad i Svampen och fick nöja sig att bli tvåa. Hon gör årsdebut och var fin i ett banjobb på Åby nyligen via 1.15,5/1 600 meter. Vi tror på ledningen hela vägen och spikar henne! Zara Kronos har gjort tre starter och är obesegrad. Senast kördes hon fram till dödens 1 050 kvar och vann lätt via 1.14,7 sista 1 400 meterna. Hon gör debut med bilstart, vi tror inte hon kan hålla ut Felicity Shagwell från början och det luktar dödens för henne. Global Wilderness hängde med klart bra från vinnarhålet senast och slutade tvåa, treåringen fick tempo i sig och borde vara förbättrad denna gång.

Lopp 8

2100: 1 Electrical - Sundberg H-O, 2 Devs Daffodil - Lövgren J, 3 Odessa Celeber - Haugstad K, 4 Hermes Boko* - Forss M, 5 Catch my Love - Eriksson K, 6 Xylona G.T. - Dahlman J, 7 Feed Your Head - Jepson C J, 8 Fantasy In - Adielsson E, 9 Shestheone Trot - Svedberg M B, 10 Bravo Qira - Aikio K, 11 Sheilah Laday - Norman P G, 12 Flare - Kontio J

RANKING: 4 Hermes Boko (Mika Forss) – 7 Feed Your Head – 5 Catch My Love. Outs: 3 Odessa Celeber.

Hermes Boko är en häst vi håller högt. Stoet avslutade väldigt fort efter en strulig resa på Mantorp och slutade fyra, vi gillade vad vi såg. Spår mitt bakom startbilen är perfekt och hon är i princip en bilföljare, vi tror på spets och slut och tippar henne fräckt etta. Feed Your Head gjorde Sverigedebut i Gävle och slutade trea bakom Dibaba via 1.12,2 sista varvet. Vi tror hon kommer vara betydligt bättre med det loppet i kroppen, Muscle Hill-avkomman hade inte startat sedan oktober. Catch My Love kuppades till spets dryga varvet från mål senast, besegrade vår tipsetta men kunde inte stå emot Mily sista biten. Lär inte komma till spets denna gång. Odessa Celeber vann lätt från ledningen på Solvalla och har tre segrar på fyra försök i den positionen. Får sitt elddop här.

Lopp 9

2100: 1 Vainqueur R.P.* - Ohlsson U, 2 Lucifer Lane - Nilsson J A, 3 Pane Vino - Jansson T, 4 Gilbert Bris - Kylin-Blom O, 5 Elway Am - Eklundh A, 6 Auto Relight - Adielsson E, 7 Born Unicorn - Oscarsson K, 8 Alexander U.R. - Haugstad

K, 9 Flying Fortuna - Eriksson C, 10 Chapuy - Lindblom Å, 11 Mellby Fire - Kontio J, 12 Harmon Boko - Djuse M

RANKING: 2 Lucifer Lane (Johan A Nilsson) – 1 Vainqueur R.P. – 9 Flying Fortuna. Outs: 3 Pane Vino.

Lucifer Lane gör årsdebut och har inte startat sedan han vann Breeders Crown i Eskilstuna. Hemmastjärnan var fin i ett provlopp i förra veckan och travade 1.13,6/1 600 meter. Hästen vann spårlotten i loppet och det är bra chans för spets och slut. Vainqueur R.P. var enormt bra bakom Lucifer Lane i BC-finalen i november, hästen travade 1.13,3 sista 1 500 meterna efter galopp den gången. Han gör också årsdebut och Ohlsson lär göra precis allt för att hålla ut Lucifer Lane, det kan gå speciellt sida/sida. Flying Fortuna gör också årets första start, bra startryggar men hästen är i första hand ett platsbud

Lopp 10

2100: 1 Sabina Memphis - Widell K, 2 Caddie Lac - Lindblom Å, 3 Concetta - Partanen J, 4 Lima Star - Kontio J, 5 Frida Zonett - Eriksson C. 6 Lacoeur - Jussila K P, 7 Dame Dream - Svedberg M B, 8 Västerbo Cheers - Eriksson K, 9 Whega - Gustavsson K P

Lopp 11

2140: 1 Pink Diamond - Karlsson P

2160: 2 Variable Launcher - Sedström L, 3 Burse Casandra - Engström A, 4 Follow the Stream - Söderholm L-Å, 5 O.M.Dustin - Kern K

2180: 6 Livtrasir - Karlsson A I, 7 Ester Joy - Gustavsson K P, 8 Maja Maja - Ådefors P, 9 Jarl - Holm A, 10 Västerbo Kattla - Kontio J, 11 Fame Suspect - Lindblom M, 12 Vici Supreme - Gustafsson T J

Kvallopp

2140: 1 Örnie Scoop - Gustavsson K P, 2 Glimra Guld - Lindblom M

Tips övriga lopp

Lopp 1: 3 Baritone Artist (Markus B Svedberg) – 2 Terracotta Face – 5 Deep Pockets. Outs: 4 My Grace.

Lopp 2: 9 Yrwing (Tony Wallin) – 5 G.R.J´s Wolverine – 11 Odette. Outs: 12 Marta Easy.

Lopp 3: 3 Mack Dragan (Carl Johan Jepson) – 4 Talassio. Outs: 5 Quantum Outlook.

Lopp 10: 5 Frida Zonett (Christoffer Eriksson) – 4 Lima Star – 8 Västerbo Cheers. Outs: 7 Dame Dream.

Lopp 11: 5 O.M.Dustin (Klaus Kern) – 1 Pink Diamond – 6 Livtrasir. Outs: 12 Vici Supreme.

V64-förslaget

V64-1: 1 Leonardo Vici, 3 Devs Dragon, 8 Imperator. (Res: 5,7)

V64-2: 6 Persos Of Interest, 8 Sato. (Res: 9,7)

V64-3: 1 Queen Of Vega, 2 Tiramisu Doc, 3 Magneto, 6 Uragano Gio, 7 Vicadi, 8 Classic Joy, 10 Scotch Brodde, 11 Chip Bourbon, 12 Alladin Bro. (Res: 5,9)

V64-4: 6 Felicity Shagwell. (Res: 4,3)

V64-5: 2 Devs Daffodil, 3 Odessa Celeber, 4 Hermes Boko, 5 Catch My Love, 7 Feed Your Head. (Res: 1,9)

V64-6: 1 Vainqueur R.P. 2 Lucifer Lane. (Res: 9,3)

Kostnad: 560 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 1 Queen Of Vega, 2 Tiramisu Doc, 3 Magneto, 6 Uragano Gio, 7 Vicadi, 8 Classic Joy, 10 Scotch Brodde, 11 Chip Bourbon, 12 Alladin Bro. (Res: 5,9)

V4-2: 6 Felicity Shagwell. (Res: 4,3)

V4-3: 2 Devs Daffodil, 3 Odessa Celeber, 4 Hermes Boko, 5 Catch My Love, 7 Feed Your Head. (Res: 1,9)

V4-4: 1 Vainqueur R.P. 2 Lucifer Lane. (Res: 9,3)

Kostnad: 180 kronor.

Spiken

Felicity Shagwell (V64-4) imponerade stort som tvååring och tjänade en halv miljon kronor. Stoet var tvåa och knappt slagen i Svampen. Hon gör årsdebut och har gått 1.15,5/1 600 meter på Åby inför detta på ett bra vis. Treåringen har två segrar de tre gånger hon travat i spets. Vi tror André Eklundh tidigt placerar henne i front, spikas!

Rysaren

Queen Of Vega (V64-3) var duktigt senast på Färjestad som tvåa från ledningen, stoet fick endast se sig besegrad av True Vision. Hon är obesegrad i Örebro och väldigt rask bakom bilen, från spets eller vinnarhålet ska sexåringen ses med klart bra segerchans i denna mediokra omgivning.

Liret

Hermes Boko (V64-5) avslutade väldigt bra i årsdebuten på Mantorp som fyra och gick med bra fart över mållinjen. Intrycket gillades och spår mitt bakom bilen är perfekt, vi är inne på att kunna få henne till spets. Väl där ska segerchansen vara god, vi lirar 200 kronor vinnare på stoet och räknar med ett odds runt fem gånger pengarna.