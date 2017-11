Mårten Erikssons tips till Örebrotravets V64-tävlingar: "Är intressant och kommer bli för lite spelad"

På måndag avgörs V64-tävlingar på Örebrotravet. Sportes travexpert Mårten Eriksson bjuder på bästa tipsen inför tävlingarna och har bland annat hittat en spännande femåring i sista avdelningen.

Analysen

Spikarna

Sheriff Bi (V64-1) har två lopp i kroppen och vi är inne på att hemmahästen leder runt om.

Vinder (V64-5) har fin form och höll bra från ledningen som trea på Solvalla senast. Vi tror sexåringen har god chans att leda detta hela vägen.

Rysaren

And Here I Am (V64-6) har tre lopp i kroppen och ett intressant springspår. Femåringen kan tidigt sitta bra på det och vi vet att Claes Svensson är nöjd med hästen för dagen, intressant och kommer bli för lite spelad.

Liret

Dancing Vilma (lopp 5) blev för het i ledningen på Romme och att hon blev stum till slut var naturligt. Spår två bakom bilen är perfekt och vi tror hemmahästen leder länge, kanske runt om. Vi lirar 100 kronor vinnare på stoet som förstärks med Micael Lindblom.

Lopp för lopp

Lopp 4. V64-1. Auto.

2 100:

1 Midnight Bråten - Pettersson P 40005 11,8a

2 M.T.James - Kontio J 40045 10,9a

3 Lasken Palema - Svanstedt A 05500 13,4a

4 Sheriff Bi - Modig T 30012 12,6a

5 Pericle Bi - Eriksson K 34144 11,8a

6 Linus Wibb - Jakobsson M dddk0 12,5a

7 Quite Windy - Svensson H B 15420 11,8a

8 On the Dot - Carlsson S S 00606 11,7a

9 Donatella Center - Lindblom M 02140 10,8a

Rankning: 4 Sheriff Bi (Tobias Modig) – 2 M.T.James – 9 Donatella Center. Outs: 5 Pericle Bi.

Sheriff Bi vann i comebacken på Färjestad och senast var hästen tvåa från ledningen på Romme. Att han inte stå emot lördagshästen M.T.Joinville var inget att säga om. Mycket lättare motstånd den här gången och vi tror hemmahästen leder detta runt om, spik. M.T.James har två lopp i kroppen efter lång frånvaro, kommer få ett fint lopp i rygg bakom vår spik. Donatella Center gynnas av litet fält då hon är spurtstark.

Lopp 5. V64-2. Auto.

2 100:

1 Kavata Käll - Nielsen M H 71108 15,3a

2 Dancing Vilma - Lindblom M 45434 13,5a

3 Concetta - Jansson D 48501 14,6a

4 Vångs Felicia - Ljunghager K 35137 14,5a

5 Viennetta - Karlsson A I 30604 15,3a

6 All of Marke - Moberg K 51577 15,1a

7 Hot Puma - Åkerlund S 40077 13,8a

8 Jejje Palema - Engblom P 22d56 13,8a

9 Yello Karsk - Adolfsson S 00040 14,0a

10 Pomypom - Smedeby E 00120 14,6a

11 Mellby Drottning - Eriksson A 0d064 14,4a

12 Avril Lascaux - Molin F 00500 14,5a

Rankning: 2 Dancing Vilma (Micael Lindblom) – 1 Kavata Käll – 8 Jejje Palema. Outs: 4 Vångs Felicia.

Dancing Vilma blev för het i ledningen senast. Stoet förstärks med Micael Lindblom och från ledningen blir hon mycket intressant. Rolig tipsetta. Kavata Käll har lopp i kroppen och kan få loppet bakom vår tipsetta. Jejje Palema satt fast senast på Axevalla och detta sto är kraftigt underskattat. Vångs Felicia är startsnabb och kommer få en bra resa, kan överraska.

Lopp 6. V64-3, V4-1. Auto.

2 100:

1 Stonecapes Pecca - Koskela J k1661 15,5a

2 Princess Orlando - Jakobsson M k0700 16,8a

3 Linda Sånna - Hellstedt J 85k02 13,8a

4 Magic Bråten - Pettersson P 01031 14,0a

5 Louis Jadot - Bergh R 2200d 15,2a

6 Tritolina F. - Lundkvist J-E 540k3 15,4a

7 Ribaude - Goop B d2312 12,6a

8 Lilly Sånna - Jansson T 54328 15,0a

9 Madronjo - Jussila K P 11220 14,2a

10 Moolger - Svensson E 00307 14,8a

11 Ready K.K.Hall - Eriksson U 40110 13,7a

12 Lady Jane - Lindblom Å 35700 13,4a

Rankning: 7 Ribaude (Björn Goop) – 11 Ready K.K.Hall – 4 Magic Bråten. Outs: 9 Madronjo.

Ribaude har inte startat sedan slutet av september, men är i bra ordning för dagen. Det är mycket humör i hästen, sköter han sig är segerchansen vettig trots spåret. Ready K.K.Hall galopperade dubbelt senast som hårt betrodd på V75, bakspår försvårar och trots att hästen har hög kapacitet är han svårbedömd för dagen. Magic Bråten är startsnabb och leder länge. Madronjo är en riktig löphäst med en grym skalle.

Lopp 7. V64-4, V4-2. Auto.

2 100:

1 Lorina Pink - Goop B 71544 14,7a

2 Elsa America - Jakobsson M 45266 15,1a

3 Witty - Berglöf E 31053 14,3a

4 Golden River - Samuelsson O d0532 11,6a

5 Very Many Legs - Haugstad K 00260 13,5a

6 Gun Palema - Andersson M J 45355 13,8a

7 Hot Chocolate - Wallin F 00304 14,1a

8 Frida Zonett - Bergh R 1115 15,8a

9 Hipster - Jansson T 12306 14,0a

10 Poem in Motion - Ohlsson U 6d330 12,9a

11 Restless - Lindblom Å 60d40 14,4a

Rankning: 10 Poem In Motion (Ulf Ohlsson) – 8 Frida Zonett – 1 Lorina Pink. Outs: 5 Very Many Legs.

Poem In Motion är härdad i tuffa sällskap och har gått i mål med gott om sparat i de två senaste starterna. Kan vinna detta på hårdhet. Frida Zonett har fyra segrar i år och startar tätt (tävlade på Bergsåker i fredags), men Berghs hästar brukar klara av sådana upplägg. Lorina Pink siktar man på ledningen med och formen ska vara på väg uppåt säger stallet. Very Many Legs jagar karriärens första seger och är van hårda sällskap.

Lopp 8. V64-5, V4-, DD-1. Auto.

2 100:

1 Duke of Mearas - Moberg K 14dd0 13,3a

2 Vinder* - Laursen J 54113 11,3a

3 On Good Terms - Ohlsson U 02d00 13,0a

4 Jägermeister Akema - Svensson C 27453 12,2a

5 Dark Chocolate - Andersson M J 00540 12,7a

6 Inception - Lindblom M 20426 12,4a

7 Affe Road - Göstasson A 68487 12,7a

8 Unexpected - Andersen T 6421d 13,8a

9 Bellmondo Hornline - Jansson D 06575 13,3a

10 Spotlite Son M.L. - Karlsson M S 53200 12,9a

11 Pacific W.F. - Bergh R 53500 12,0a

12 Bonne Aparte - Ulriksson R 00150 13,2a

Rankning: 2 Vinder (Jens Laursen) – 1 Duke Of Mearas – 8 Unexpected. Outs: 4 Jägermeister Akema.

Vinder har form, hästen var duktig senast från ledningen på Solvalla när han slutade trea. Vi tror sexåringen får sitta ifred i täten och att detta kan bli lite av ett blufflopp, spikas. Duke Of Mearas är behandlad efter förra loppet och tränar bra för dagen. Fyraåringen har startat på rikstoton på slutet, men lär bli över från start och behöver sedan tur för att vinna. Unexpected har varit struken för sårskada efter förra loppet. Spåret försvårar, så trots att fyraåringen har klass så är han främst ett platsbud för oss.

Lopp 9. V64-6, V4-4, DD-2.

2 640:

1 Challenger E.A. - Adolfsson S 1dddk 15,1

2 Jesper Sånna - Svanberg O 2d56d 16,4

3 Another Dream* - Kontio J 21704 14,7

4 Conqueror - Eriksson K 44121 16,7

5 Cinque Terre - Ohlsson U 0470d 14,9

6 Starbec's Whisky - Andersson M J 04520 15,4

2 660:

7 Kickans Girl - Stjernström M 00073 14,7

8 Matchmaker As - Jansson G 26350 14,5

9 Ritzo - Jakobsson M 04501 13,7

10 Swimming Pool - Jansson T 414d2 14,9

11 Alfas Dimitri - Koskela J 2000d 15,1

12 Super Photo Bood - Widell K 00004 14,4

13 And here I Am - Svensson C 60023 14,3

Rankning: 10 Swimming Pool (Torbjörn Jansson) – 13 And Here I Am – 3 Another Dream. Outs: 2 Jesper Sånna.

Swimming Pool har två lopp i kroppen efter lång frånvaro och travade 1.12 sista 800 meterna som tvåa bakom fine Knifetown Winner senast. Klarar fuxen spåret är segerchansen god. And Here I Am kan sitta bra på det från springspår, tränaren låter nöjd med hästen för dagen. Another Dream har form och Jorma Kontio borde passa perfekt bakom honom. Jesper Sånna felade dubbelt senast, han har inte startat på en dryg månad. Sexåringen är säkert i bättre skick på måndag.

V64-förslaget

V64-1: 4 Sheriff Bi. (Res: 2,9)

V64-2: 1 Kavata Käll, 2 Dancing Vilma, 3 Concetta, 4 Vångs Felicia, 8 Jejje Palema. (Res: 11,6)

V64-3: 4 Magic Bråten, 5 Louis Jadot, 7 Ribaude, 9 Madronjo, 11 Ready K.K.Hall. (Res: 8,3)

V64-4: 1 Lorina Pink, 4 Golden River, 5 Very Many Legs, 6 Gun Palema, 8 Frida Zonett, 10 Poem In Motion. (Res: 9,7)

V64-5: 2 Vinder. (Res: 1,8)

V64-6: 2 Jesper Sånna, 3 Another Dream, 9 Ritzo, 10 Swimming Pool, 13 And Here I Am. (Res: 6,11)

Kostnad: 750 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 4 Magic Bråten, 5 Louis Jadot, 7 Ribaude, 9 Madronjo, 11 Ready K.K.Hall. (Res: 8,3)

V4-2: 1 Lorina Pink, 4 Golden River, 5 Very Many Legs, 6 Gun Palema, 8 Frida Zonett, 10 Poem In Motion. (Res: 9,7)

V4-3: 2 Vinder. (Res: 1,8)

V4-4: 2 Jesper Sånna, 3 Another Dream, 9 Ritzo, 10 Swimming Pool, 13 And Here I Am. (Res: 6,11)

Kostnad: 300 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 8 Valle E.W. (Ulf Ohlsson) – 5 Elcamino Dimanche – 1 B.W.Empress. Outs: 4 Head For Home.

Lopp 2: 6 O.M.Easton (Rebecca Dahlén) – 11 Selected Face – 9 Teton York. Outs: 10 Hades Di Quattro.

Lopp 3: 8 Bear Hope (Björn Goop) – 12 Twombly – 9 Miami Pellini. Outs: 5 G.R.J´s Wolverine.

Lopp 10: 9 Edemilo (Jörgen S Eriksson) – 7 Lajos Euro – 2 M.T.Magic Dream. Outs: 6 Combonumberfive.

Lopp 11: 9 Nobile Edel (Micael Lindblom) – 8 T.P.Axl – 3 Celtic. Outs: 10 Karizma Trot.

Lopp 12: 3 Mr Bashful (Kim Eriksson) – 12 Gracia Oldeson – 14 Garland Frazer. Outs: 6 Susu.