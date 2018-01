Travtips inför Örebrotravet fredag 19 januari

Lopp 1. V65-1.

2640: 1 Polycrates Face - Jepson C J kdk04 13,6. 2 King Zeus - Andersson M J 37300 15,2

2660: 3 Toronto Love - Ohlsson U 00002 14,4. 4 Wollafur - Partanen J 30650 13,6. 5 Eternity of Joy - Karlsson P 000d4 14,6. 6 Tudor Kronos - Bergh R 01171 14,2

2680: 7 A.Hannibal - Lindblom Å 00050 14,5

RANKING: 6 Tudor Kronos (Robert Bergh) – 1 Polycrates Face – 4 Wollafur.

Outs: 7 A.Hannibal.

Tudor Kronos vann relativt enkelt senast på V86 när han plockade ner Falk On Hill sista biten, första rycktussar i Berghs regi slog väl ut. Sexåringen trivs över lång distans och litet fält är ett plus för honom. Det mesta tyder på tidig ledning och vi utser honom till omgångens bästa spik. Polycrates Face har gjort två starter för sin nye tränare David Persson. Senast skötte sig hästen och travade 1.14,4 sista varvet som fyra bakom It´s Showtime Zaz. Wollafur agerar ojämnt och var blek senast på Romme och kan betydligt bättre än så. Denna gång kör tränare Partanen hemmahästen på egen hand.

Lopp 2. V65-2.

2140: 1 I Got the Moves - Söderholm L-Å 36636 17,4

2160: 2 Tom Trana - Kontio J 00700 17,1. 3 Victory Road - Andersson M J d44dd 16,6. 4 Västerbo Jeppe - Jepson C J 068d4 17,2. 5 Nikita Scarlet - Karlsson A I 60300 17,4

2180: 6 Going Grateful - Jakobsson M 23520 13,7. 7 Milord - Bergh R 2315d 15,7. 8 Diadora - Partanen J 50205 15,3. 9 Amazing Doc - Karlsson P 62340 16,3. 10 Ester Joy - Gustavsson K P 70200 14,2. 11 Triton Baz - Ohlsson U 38401 16,6. 12 Isla de Pinos - Gustafsson T J 02500 15,4. 13 Virgo Karsk - Lindberg B 0k033 15,5. 14 Gigant Blue - Fromell T 06066 15,3. 15 Flor de Rafaela - Karlsson M S 21264 17,0

RANKING: 7 Milord (Robert Bergh) – 11 Triton Baz – 6 Going Grateful.

Outs: 8 Diadora.

Milord har haft form en längre tid och är alltid hårt lirad. Love You-avkomman är van betydligt tuffare motstånd än här, kan vinna detta på styrka. Triton Baz travade 1.13,5 sista 800 meterna vid segern senast i Örebro som var säker före Cozmo Frazer. Springspår borgar för en vettig resa trots dubbla tillägg. Going Grateful står på tur för seger, senast travade han med punktering sista varvet så att han slutade oplacerad den gången ska man ta med en nypa salt. Diadora hade sparat senast och såg fin ut som femma, loppets outsider.

Lopp 3. V65-3 V4-1.

2140: 1 Lajsa - Andersson M J 07710 18,8. 2 Bo C. - Kontio J dd613 16,6. 3 Allyhills Francais - Karlsson M S k4364 18,0. 4 Daisy Westwood - Widell K k413d 17,4

2160: 5 Vincent Horse - Ceka E 5d300 15,6a. 6 Rolex Tilly - Jansson T d3021 16,1. 7 Ileach C.C. - Jepson C J 75057 18,2. 8 Chapuy - Lindblom Å 00060 18,1. 9 U.B.Cool - Lindblom U 60603 16,4. 10 Campbell Seabrook - Bergh R d351d 15,9

RANKING: 6 Rolex Tilly (Torbjörn Jansson) – 2 Bo C. – 10 Campbell Seabrook.

Outs: 8 Chapuy.

Rolex Tilly har tre lopp i kroppen och har i de två senaste starterna visat klass. Senast attackerade Jansson 600 meter från mål och via en rejäl avslutning blev segern säker, naturlig tipsetta. Bo C. är lätt att fatta tycke för, då hemmahästen är snygg som en tavla. Första gången med Jorma Kontio och vi hoppas kunna få fyraåringen tidigt till ledningen, i den positionen blir han inte lätt att besegra. Campbell Seabrook vann från dödens näst senast och plockade säkert ner ledande U.B.Cool som är med i samma lopp även denna gång. Ensamt springspår för Berghs travare är mycket intressant. Chapuy tränar starkt för dagen säger Åke Lindblom som absolut tror att hästen kan fixa karriärens första seger.

Lopp 4. V65-4 V4-2.

2100: 1 Mightiness - Modig T 24256 16,1a. 2 Staro Kahlua - Eriksson U 75444 14,9a. 3 Västerbo Kattla - Wineryd R 4570d 15,5a. 4 Carita Brick - Söderholm L-Å 37240 16,0. 5 Rue Royale - Eriksson K d4003 16,0a. 6 Lupin Frazer - Gustafsson T J d0360 14,9a. 7 Mogas Piggelin - Jansson T 35003 12,3a. 8 Yello Karsk - Jakobsson M 42605 14,0a. 9 Suncane Harvester - Widell K 0033d 13,7a. 10 Sundbo Rindi - Wiman J 36376 14,3a. 11 Snella Doc - Lindblom M 0247d 15,0a. 12 Global Repayment - Göstasson A d8000 15,1a. 13 Livi Limit - Fromell P 17806 15,4. 14 Restless - Lindblom Å d4000 14,4a. 15 Bullsängs MånaLisa - Andersson M J 07332 15,6

RANKING: 2 Staro Kahlua (Ulf Eriksson) – 5 Rue Royale – 1 Mightiness.

Outs: 14 Restless.

Staro Kahlua höll klart godkänt från ledningen senast på Solvalla som fyra. Mycket tyder på spets igen från perfekt läge bakom startbilen. Ulf Eriksson kör stoet för första gången och skulle duon få dirigera detta lopp i front bör hon rinna undan till seger. Rue Royale har två lopp i kroppen och senast var hon trea bakom V75-hästen Vikens High Yield, klart lättare emot den här gången för denna lite ivriga sort. Mightiness kan få loppet och är värd en seger efter fina prestationer på sistone. Restless travade med punktering stor del av loppet senast, kan skrälla med sin tränare Åke Lindblom.

Lopp 5. V65-5 V4-3 LD-1.

2100: 1 Malte All Over - Gorski K 04302 13,0a. 2 Oneofthosedays - Näsman J 10021 12,3a. 3 Hope of Joy - Andersson M J 230d0 12,8a. 4 Avocado Am - Eriksson U 00726 14,1a. 5 Blabar - Söderholm L-Å 06150 14,1a. 6 Neverendingdream - Eskilsson J 00132 12,6a. 7 Bottnas Ambassadör - Koskela J 20000 12,3a. 8 Such a Knight - Ohlsson U 70100 13,9a. 9 Je Reve d'Amour - Söderberg F 3k564 13,7a. 10 Real Doc - Karlsson P 47726 13,8a. 11 Loke Survive - Bergh R 03005 15,2a. 12 Sean Banan - Kontio J 02015 13,9a

RANKING: 6 Neverendingdream (Joakim Eskilsson) – 2 Oneofthosedays – 11 Loke Survive.

Outs: 9 Je Reve d´Amour.

Neverendingdream har fem segrar på nio försök de gånger han travat i ledningen. Hästen har gjort det väldigt bra i sin nya regi hos Joakim Eskilsson. Från spets blir hästen mycket svårslagen. Oneofthosedays vill också till spets och var mycket tapper från den positionen vid segern på Solvalla före Flörten. Loke Survive gynnas om det skulle bli överpace. Hästen trivs i Örebro där han är obesegrad (2 av 2). Je Reve d´Amour är alltid underskattad och har bra startryggar denna gång vilket borgar för en fin resa för hemmahästen.

Lopp 6. V65-6 V4-4 LD-2.

2100: 1 Stoms Mia - Andersson M J 41150 12,4a. 2 New Revolution - Eklundh A 2024d 12,4a. 3 Alfas Dimitri - Koskela J 00d02 13,3a. 4 This is Alex - Semmingsson S 10400 12,6a. 5 Affe Road - Kontio J 84870 12,7a. 6 Tenzing - Eriksson U 06340 12,5a. 7 Rafiki Fri - Karlsson A I d5362 11,7a. 8 Cat's Klondike - Jepson C J 41301 12,1a. 9 Othala - Paal W 66538 13,1. 10 Stall Warning - Bergh R 20300 12,0a. 11 Rubacuori Alca - Ceka E 23400 12,1a. 12 Black Jack B. - Partanen J 60850 12,6a

RANKING: 7 Rafiki Fri (Anna Isabelle Karlsson) – 2 New Revolution – 10 Stall Warning.

Outs: 11 Rubacuori Alca.

Rafiki Fri avslutade 1.12 sista 800 meterna senast på V75 och fick se sig målfotoslagen av Friend Of Nature. Femåringen är helt klart värd en seger och har lärt sig öppna bättre från start på sistone. Har Anna Isabelle Karlsson bara slagläge in på upploppet tror vi hon vinner detta, spikas! New Revolution värmde bra inför förra loppet, men felade efter 150 meter. Läget går inte att klaga på och åttaåringen ska räknas tidigt. Stall Warning kördes för tufft mitt i loppet på Bergsåker och tog tidigt kväll. Berghs travare än van tuffare omgivning än dessa.

Tips övriga lopp

Lopp 7: 1 Frenchnorwegian Id (Robert Bergh) – 7 Doyouknow – 4 Darshana. Outs: 9 Ies Juvel.

Lopp 8: 6 Volt di Ruggero (Wilhelm Paal) – 8 Bottnas Easy Cash – 5 Harkeröds Cleo. Outs: 9 Super Brun.

Lopp 9: 4 Calliou (Carl Johan Jepson) – 13 Chartbooker – 3 Joker Arriba. Outs: 5 Rådman Ralf.

V65-förslaget

V65-1: 6 Tudor Kronos. (Res: 1,4)

V65-2: 1 I Got The Moves, 4 Västerbo Jeppe, 6 Going Grateful, 7 Milord, 8 Diadora, 11 Triton Baz, 12 Isla de Pinos. (Res: 9,15)

V65-3: 3 Bo C. 6 Rolex Tilly, 10 Campbell Seabrook. (Res: 8,1)

V65-4: 1 Mightiness, 2 Staro Kahlua, 5 Rue Royale, 8 Yello Karsk, 10 Sundbo Rindi, 14 Restless. (Res: 4,6)

V65-5: 2 Oneofthosedays, 3 Hope Of Joy, 6 Neverendingdream, 9 Je Reve d´Amour, 11 Loke Survive. (Res: 8,4)

V65-6: 7 Rafiki Fri. (Res: 2,10)

Kostnad: 630 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 3 Bo C. 6 Rolex Tilly, 10 Campbell Seabrook. (Res: 8,1)

V4-2: 1 Mightiness, 2 Staro Kahlua, 5 Rue Royale, 8 Yello Karsk, 10 Sundbo Rindi, 14 Restless. (Res: 4,6)

V4-3: 2 Oneofthosedays, 3 Hope Of Joy, 6 Neverendingdream, 9 Je Reve d´Amour, 11 Loke Survive. (Res: 8,4)

V4-4: 7 Rafiki Fri. (Res: 2,10)

Kostnad: 180 kronor.

Spikarna

Tudor Kronos (V65-1) vann senast på V86 och spurtade ner ledande Falk On Hill på ett rejält vis. Hästen trivs över lång distans och bör vinna detta relativt enkelt.

Rafiki Fri (V65-6) var nära att vinna på V75 senast i Örebro och avslutade 1.12 sista 800 meterna på den besvärliga banan den dagen. Hästen står på tur för seger och vi har bra feeling för hemmahästen.

Rysaren

Diadora (V65-2) hade sparat senast och såg fin ut som femma. Partanen har kört stoet med framgång tidigare och stämmer det under vägen för henne kan hon mycket väl överraska.

Liret

Neverendingdream (lopp 5) har Joakim Eskilsson gjort ett bra jobb med, i hans regi har hästen aldrig varit sämre än trea. Sjuåringen har bra statistik i ledningen och är startsnabb, från spets blir han svårslagen. Vi lirar 200 kronor vinnare på formkortet.

MÅRTEN ERIKSSON