Vinnarna på travgalan från Conventum

De stora vinnarna från Örebro var givetvis Lucifer Lane som hade en grym säsong. Tränaren Thomas Nilsson har gjort det strålande med treåringen och hans son Johan har utvecklats enormt i sulkyn då han fått chansen bakom talangen.

Thomas sambo Christine blev utsedd till både årets hästägare och uppfödare. Micael Lindblom hade ett fint fjolår och blev utsedd både till årets lärling och årets kusk, vass prestation.

Från Lindesberg handlade det mesta om Rus Can och Lovisa Canneryd. Kallblodet sprang in 325 000 kronor under fjolåret och vann fem lopp, Lovisa skötte tränarjobbet med den äran.

Örebro

Årets A Ponnykusk: Isabella Legl Bååth

Årets B Ponnykusk: Linus Kroon

Årets ombud: Kumla spel och tobak

Årets 2-åring: Speedy Tilly

Årets 3-åring: Lucifer Lane

Årets 4-åring: Cikoria Frazer

Årets äldre: Sheriff Bi

Årets sto: Donatella Center

Årets tränare: Juhani Partanen

Årets lärling: Micael Lindblom

Årets körsven: Micael Lindblom

Montépris: Sofia Adolfsson

Årets komet: Bernt Eriksson

Årets B-tränare: Mercedes Balogh

Årets häst: Lucifer Lane

Årets specialpris: Thomas och Johan Nilsson

Årets hästskötare: Christine Larsson

Årets uppfödare: Christine Larsson

Lindesberg

Årets ombud: Direkten Nora

Årets 3-åring: Miss Melinda

Årets 4-åring: Rus Can

Årets äldre: Cuarto Käbb

Årets häst: Rus Can

Årets B-tränare: Lovisa Canneryd

Årets specialpris: Lady Lee

Årets kallblod: Rus Can

Mårten Eriksson