Whega tog karriärens första seger efter dramatik

Fyraåringen tränas av Kent P Gustavsson men kördes för första gången av Marcus Hultman. Det går bra för Örebrohästarna i större sammanhang just nu, dagen innan julaftonen vann ju Tom Fromell på hemmaplan med skrällen Diora From My.

Whega tog med lätthet hand om ledningen och allt såg klappat och klart ut för henne under vägen. Hästen bröt dock ut på upploppet och bakomvarande Exclusive G.T. kunde sånär smitta förbi på insidan. Det fanns dock ingen full lucka att köra i, men Hultman vinglade lite med Whega och domarna kollade länge på incidenten innan de gav grönt ljus till Gustavssons sto. Kent P har gjort ett bra jobb med henne och utvecklat stoet rejält på sistone. Segern var värd 50 000 kronor.