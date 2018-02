Veckans live: Bildspecial från Örebro Innebandy och tävlingspremiär för ÖSK

Liverapporteringar

Måndag 12 februari

–

Tisdag 13 februari

–

Onsdag 14 februari

19.00 – Hockeyallsvenskan, Pantern – Bik Karlskoga

Torsdag 15 februari

19.00 – SHL, Brynäs – Örebro Hockey

Fredag 16 februari

–

Lördag 17 februari

13.00 – SSL, Örebro Innebandy – Höllviken (bildspecial)

15.15 – Hockeyallsvenskan, Bik Karlskoga – Almtuna

Söndag 18 februari

15.00 – Svenska cupen, Tvååker – ÖSK

Fotnot: Listan kan komma att kompletteras med matcher och evenemang under veckans gång.