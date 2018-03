Veckans live: Uppladdning inför cupkvartsfinal och Kif Örebros träningsmatch

Livesändningar

Tisdag 13 mars

16.30 – Uppsnack med supportrarna inför AIK–ÖSK i svenska cupen.

19.00 – Fotboll – Västerås BK30–Kif Örebro. Träningsmatch inför elitettan/division 1.

Fredag 16 mars

13.00 – Förbundskaptenerna tar ut landslagstrupperna i futsal till landskamperna i Örebro. Vi sänder live.

Lördag 17 mars

13.00 – Fotboll – Västerås BK30–Kif Örebro. Träningsmatch inför elitettan.

Liverapporteringar

Måndag 12 mars

19.00 – Futsal, SM-semifinal – Örebro FC–Djurgården

Tisdag 13 mars

18.30 – Svenska cupen, kvartsfinal – AIK–ÖSK

Fotnot: Listan kan komma att kompletteras med matcher och evenemang under veckans gång.