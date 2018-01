Veckans live: Vi sänder direkt från AIF-cupen i Idrottshuset

Livesändningar

Lördag 13 januari: Vi sänder direkt från populära futsalturneringen AIF-cupen i Idrottshuset. Vi återkommer med exakta tider.

Liverapporter

Onsdag 10 januari 19.00: Hockeyallsvenskan, AIK–Bik Karlskoga.

Fredag 12 januari 19.00: SHL, Skellefteå–Örebro Hockey.

Lördag 13 januari 15.15: Hockeyallsvenskan. Bik Karlskoga–Timrå.

Lördag 13 januari 19.00: SHL, Örebro Hockey–Skellefteå.

Pluskund

Fotnot: Listan kan komma att kompletteras med matcher och evenemang under veckans gång.