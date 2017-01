Örebro Volley var starkast i stan - utklassade Lindesberg i det heta derbymötet: " Det var dags för revansch"

Det var ett taggat Örebro Volley som anlände till Lindesbergs arena iklädda vita tröjor med en tydlig text på ryggen i stora svarta bokstäver: "Starkast i stan sedan 1975". Ett kaxigt budskap som örebroarna levde upp till när de vann över Lindesberg Volley i tre raka set.

Örebros poängplockare Jona Vigfusdottir dunkade hem 14 poäng, men dansade tillsammans med resten av örebrospelarna på målsnöret då Lindesberg höll lågan uppe i varje set och jagade efter Örebro Volleys bollar och poäng. Första set slutade 25-21. Andra set 25-20 och sista och tredje slutade 25-23.

– Vi låg under i början av nästan alla tre set men vi spelade vidare med ett lugnt och stabilt spel som kändes bra. Det var dags för revansch mot Lindesberg efter förra matchen som vi förlorade. Då vi spelade vårt sämsta spel hittills under säsongen. Men under det här derbyt spelade vi för varandra och jobbade mer som en enhet istället för sex enskilda spelare, säger Sofie Sjöberg i Örebro Volley.

Nyckeln till derbyvinsten enligt Sjöberg var att se varje boll som avgörande och att ha ett samspel redan från början.

– Vi kämpade verkligen för vinsten och gav aldrig upp, säger Sjöberg.

Lindesberg Volley har under en tid dragits med skador och sjuka spelare, men i dag var bland annat Freja Morén tillbaka på planen. Dock är Rebecka Gustavsson fortfarande borta på grund av axelskada.

Lagkapten Elsa Arrestad som tog sex poäng i matchen var besviken efter förlusten.

– Det är så klart jättetråkigt att förlora ett derby. Örebro är alltid ett lag vi vill vinna mot. Men vi var glada över att alla känner sig friska och stabila inför Grand Prix och att Freja är tillbaka, säger Arrestad.

Derbymatchen mellan Örebro och Lindesberg kom som en perfekt uppladdning inför Grand Prix som hålls i Uppsala nu till helgen där även Hylte/Halmstad och Engelholm ställer upp.

– Det var nyttigt för oss att vinna det här derbyt inför GP då vi lärde oss att tänka på varje boll. Något som kommer vara viktigt i Uppsala. Engelholm kommer bli den svåraste nöten att knäcka men vi är redo, säger Sjöberg.

Elsa Arrestad och Lindesberg lägger nu också om sitt fokus inför helgen i Uppsala trots derbyförlusten.

– Vi kommer spela i GP som underdogs men det känns kul ändå. För oss handlar det mest om att åka dit för att lära oss mera. Att inte gå för just guldet utan spela och ha kul för att få ihop laget till slutspelet, säger Arrestad och fortsätter:

– Men vi vill ju slå Örebro i GP. Den här förlusten blir en extra morot.