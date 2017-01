Terorsekten Islamiska staten (IS) tog kontroll över Palmyra under maj 2015 fram till mars 2016. IS sprängde då sönder bland annat världsarvet Baalshamins tempel. Bel-templet förstördes också liksom andra delar av den unika ruinstaden.

Teatern som nu uppges ha förstörts av terrorsekten uppfördes redab på 100-talet e.Kr.

Artikeln uppdateras.