Tidigare statsminister i Norge – avled under tisdagskvällen

Nordli blev invald första gången i Stortinget 1961. I 24 år verkade han som politiker i Stortinget för Arbeiderpartiet, som är systerparti till svenska Socialdemokraterna.

Under åren 1971 till 1972 var han kommun- och arbetsminister i Trygve Brattelis första regering. Under Brattelis andra regering från åren 1973 till 1976 var Nordli parlamentarisk ledare för Arbeiderpartiet. I sammanlagt fem år satt han som statsminister under perioden 1967 till 1981.

Reformer som genomfördes under hans tid som statminister var bland annat rätten till abort, arbetsmiljölagen och sjuklönereformen.

Personer tidningen Adressa.no intervjuat beskriver Odvar Nordli som en politiker med stark folklig förankring och en slagkraftig retoriker.