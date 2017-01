Trumps reseförbud stoppas tillfälligt av New York-domare

Under fredagen utfärdade den nyligen tillträdda presidenten Donald Trump ett tillfälligt flykting- och visumstopp i USA. Förbudet innebar att invånare från Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen inte får komma in i USA under en period av fyra månader. Förbudet säger också att inga personer från dessa länder heller kan få visum under de kommande tre månaderna. Nu har domaren Ann M. Donnely från den federala domstolen i Brooklyn, New York lyft förbudet vilket innebär att USA inte får sända tillbaka människor som kommit till landet med giltiga visum. Hundratals personer från dessa länder har hållts i förvar på olika flygplatser i USA sen förbudet. De som gripits på flygplatser runt om i landet får inte längre deporteras tillbaka men får inte heller komma in i landet oavsett om de har giltiga visum eller uppehållstillstånd.